Sıkıntının sebebi devletvekilleri

Ekonomik sebeple olağanüstü hal ilânı ihtimalinden bahseden akademisyen Prof. Dr. İzzet Özgenç’in ve sözlerinin “görünüşte muktedir” siyasetçilerdeki karşılığı tartışılıyor.

Üç gündür yazıyoruz: Bize göre asıl mesele güven (itimat ve itibar) meselesi.

Ekonomik sebeple olağanüstü hal ilân etmek zorunda kalmak bir iktidar için yolun sonu demek.

Zira bu ilan “başarısızlığın itirafı” demek.

Zira bu itiraf “başaramadım ve başaramayacağım anlaşıldı” demek.

Milletin bu tesbiti yönetenlerin de kabulü haline gelince iktidar sallanır. Kaçınılmazdır.

Buna bir de iktidar partisinin vekillerinin panik havası eklenince ne olacağı belli.

Doğruları söyleyen akademisyenlere kızmaya gerek yok. Önümüze bakacağız.

Bu panikçilerden AKP Erzurum devletvekili İbrahim Aydemir TBMM fotoğrafına sırtını yaslayıp yaptığı basın açıklamasında şunları söylemiş: “Şu anda sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Hepimiz bunu kabul ediyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılar var, ama, altını çiziyoruz, bu bizimle ilgili değil. Bu, bizim yönetim tarzımızla ilgili değil. Bu, dünyadaki gelişmelerle ilgili. Bunu çok net söylüyoruz.”

Neden bu gibi zatlara “devletvekili” diyoruz?

Bu konuşmadan da görünen iki sebebi var.

Birincisi sistem bilmezlik.

Bu vekil konuşmasında “biz” ile kimi kastediyor?

İktidarı ve AKMHP’yi kastediyor.

Bir milletvekili, iktidar partisinin vekili de olsa halk tarafından doğrudan seçilen bir cumhurbaşkanının meclis dışından atadığı bakanlarla kurduğu hükümet ve icraatı hakkında konuşurken “bizim hükümetimiz” der mi?

Hani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde icracı cumhurbaşkanı devlet denilen aygıtı ve bürokratı yönetecekti ve TBMM de iktidarı denetleyip yönlendirecekti!

Hani bu yeni sistemde yasama ve yürütme birbirinin içine geçmeyecekti. Hele Meclis ve bilhassa iktidar partisi grubu cumhurbaşkanının kanatlarının altına girmeyecekti!

Her şeyi tek adama dayarsak olacağı budur.

İkinci sebep söylem bilmezlik.

Bir millet(!)vekili, üstelik millet burnundan solurken, çıkıp “bu işlerin ve sıkıntıların farkındayız, ama bizim partimizin iktidarının kusuru ve sorumluluğu yok” derse bu kime ne fayda verir?

Millet, “ben sizin vekilinizim” diyen o “vekil”i hakkında ne düşünür?

Biz o adamlara “devletvekili” demeyelim de ne diyelim?