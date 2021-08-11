Şimdi de Afganistan’ı parçalama plânı

Öncelikle Taliban’ın resmi basın sözcüsünün en son Twitter’dan duyurduğu “bildiri”de bu kararın “Afganistan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlâli ve ulusal çıkarlarına aykırı” uyarısıyla “hangi bahaneyle olursa olsun yabancı kuvvetlerin ülkede kalmasını işgal olarak kabul edileceği!” sert kınamasıyla “Türkiye’yi istemedikleri” çağrısı dikkat çekici.

Bundandır ki ülkenin yüzde 80’nini kontrol altına alan Taliban’ın “Türkiye’nin oldubittisini ‘işgal’ olarak göreceği ve açıkça tavır alacağı” uyarısına rağmen Ankara’dakilerin “Afganistan ısrarı” çarpıklığı tartışılırken, ABD ile bütün NATO ülkelerinin “çekilmesi”ni gerektiren sebeplerin Türkiye için neden geçerli olmadığı sorusunun cevabı bulunmuyor.

Bu arada Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Afganistan desteği için Türkiye’ye minnettar olduklarını” söylerken, Milli Savunma Bakanı’nın “Kabil Havalimanının işletmesini yapacağız” ifadesi, “turuncu devrimler”in finansörü uluslararası dolar spekülatörü Macar Yahudisi Soros’un “tek ihraç ürününüz askeriniz!” çirkin yakıştırmasını hatırlatıyor…

MENHUS “KAOS STRATEJİ”SİYLE…

Washington’un “Amerika’ya hizmet etmiş” bir milyon Afganlıyı kevgire dönen sınırlardan Türkiye’ye yollaması ve güvenlik kuvvetlerine müdahale ettirmemesi gösteriyor ki “ABD için çalışan Afganlara yönelik göçmen kabul programı’na ilişkin “gizli anlaşması” emrivakisi devrede.

Bu açıdan, Taliban’ın bile “kin ve düşmanlık duygularını uyandıracağı”nı ikaz ettiği, Dışişleri’nin “bölgemizde büyük bir göç krizine neden olacak ve Afganların acılarını artıracak” yakınmasıyla yeni bir kargaşa ve kaos fitnesinin sinyalleri çakılıyor.

Vaziyet şu ki işgal ettiği Müslüman komşu Irak’ı ve güya “çekildiği” Suriye’yi “yerli”-yabancı işbirlikçisi taşeron silâhlı örgütler üzerinden iç savaşla bölünmenin eşiği vartasına atan ABD ve işgal ortakları, şimdi de “11 Eylül olayları” bahanesiyle doksan bin askerle işgal edip yirmi yıldır dört bine yakın asker kaybedip iki trilyon dolar harcadıkları Afganistan’ı hedefe koymuşlar.

Yüz binlerce mâsum sivilin katledildiği mazlum cesur ve cengâver Afgan halkının “Amerika’nın en uzun işgali ve savaşı”na direnmesine karşı, yeni bir “oyun”la ülkeyi yine etnik ve mezhebi iftiraklar üzerinden bölüp parçalama peşindeler.

Bunun içindir ki ABD ile işgalci emperyal müttefiklerinin küresel hegemonya ve çıkarları uğruna Fas’tan Hindikuş Dağlarına yirmi iki İslâm ülkesini ifna amaçlı “genişletilmiş BOP”un deneme sahası haline getirdiği Afganistan’ı etnik ve mezhebi farklılıklar üzerinden bölüp parçalama plânı devreye sokulmuş.

Amerikan yönetimlerinin değişmez danışmanı, Dışişleri eski Bakanı Kissinger’in “hedef ülkeler”in başına terör, sefalet, kitlesel ölümler, iç savaşlar, darbeler, kargaşa ve kaos getiren, yoluna çıkanların suikastlarla katledildiği menhus “kaos stratejisi”yle. (Kissinger’in Yargılanması, Christopher Hitchens, 6)

Ya da bütün bölgeyi istikrarsızlık ve kargaşa ile mezhebî ve etnik iftiraklarla “devletçikler”e ufaltmak için tahrikle İngiliz-Fransız mâmulü menhus “Sykes-Picot tefrikası”na; Birinci Dünya Savaşı’nda “kurdurulacak” İsrail hesâbına Ortadoğu’daki Müslüman ülkeleri taksimine; “âlem-i İslâma ve merkez-i hilâfete bir suikast olan gaddarâne Sevr Muâhedesi”ne uygun olarak…

TÜRKİYE, OPERASYONA ORTAK EDİLİYOR!

Hâsılı, CIA’nın Ortadoğu bölge eski şefi Robert Baer’in “İran’ın Önlenemez Yükselişi” kitabındaki “yeni Ortadoğu’yu kurabilmenin tek ifsadının, bölgede geniş çaplı mezhebi ve etnik çatışmayı ve iç savaşı tetiklemekten geçtiği” teziyle, bu kez Afganistan tefrikaya atılmak isteniyor.

Zira tarih boyunca farklı milletlerin kavşağındaki Afganistan’da ülke nüfusunu başta Taliban hareketinin de köklerini teşkil eden nüfusun yüzde 42’sine sahip Peştunlar’la yüzde 27 civarındaki Tacikler ve her biri yüzde 9’la Hazaralar’la Özbekler olmak üzere, yüzde 4 ve daha azını oluşturan Türkmenler, Aymaklar, Beluçlar ve Paşailer-Nuristaniler ile Pamiriler ve Kırgızlar yaşıyor.

ABD’nin Taliban’la yaptığı “anlaşma”yla çok sayıda etnik unsurun asırlardır birlikte yaşadığı ülkede benzine yanmakta olan kibrit atılarak fitne ateşinin ateşlenmesi senaryoları sahneleniyor.

Türkiye’ye 3 bin 982 kilometre öteden milyonlara varacağı söylenen sığınmacı akınının, Afganistan’ın bile bile “Taliban’a teslimi”nin ve göz göre göre yıkıma uğratılmasının maksadı bu.

Acıklı olan, Müslüman Afgan halkının kadim dostu Afganistan’ın yıkım ve ifnasında “işbirlikçi” olarak kullanılması.

Ankara’dakilerin, ecnebilerin tutuşturup alevlendirdikleri tefrika ateşinin tahrikiyle Afganistan’ı bölüp parçalamayla yıkıma uğratma operasyonuna Türkiye’yi de ortak etmeleri…