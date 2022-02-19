Şimdi de marketler “milli güvenlik sorunu!”

VAZİYET

Siyasette sergilenen çarpıklıklara yenileri ekleniyor. Siyasi rant hesâpları uğruna “kimlik siyaseti”yle, din ve mukaddesler üzerinden sürekli toplumun ayrıştırma operasyonlarını sürdüren “iktidar cephesi”, daha önce salgında soğan depolayan üreticilere bile “terörist” demişti.

Dağılan oylarını bloke etmek için topyekûn muhalefeti, “millet ittifakı”nı “zillet-illet”, “hâin”, “cibilliyetsiz”, “haşerat” benzeri tahriklerini sürdüren “tek kişilik yönetim”, bir ara pahalılığın sebebini patatese bile yüklemiş; enflasyonu üreticilerin çürümemesi için patatesin stoklmansına bağlamıştı.

O denli ki soğan ve patatesin hasat sonrası depolandığı vakıasına bakmadan yine “Cumhurbaşkanı’nın tâlimatı”yla soğan ve patates depolarına baskınlar düzenlenmiş, çiftçilere “stokçu” muamelesi yapılmıştı.

Bununla da kalınmamış; bir yıl içinde doların 7 liradan 18 liraya çıktığı ve halen 13 lirada seyrettiği tırmanışına ve başta tohum, gübre, ilâç, yem, akaryakıt, elektrik, doğalgaz, akaryakıt olmak üzere temel girdilerin döviz üzerinden ithal edildiğine bakmadan özellikle gıda fiyatlarının kat kat artması zincir marketlere yüklenmişti.

Bilindiği gibi, uzun süre ağır ekonomik krizin sorumlusu “dış güçler” olarak lanse edilmek istendi. Ancak bizzat bir bakanın “15 Temmuz Hâdisesi’nin finansörü” olarak belirttiği ve “yandaş medya”da hakkında “şerefsiz” manşetlerinin atıldığı Birleşik Arap Emirlikleri’ne son gezisi dönüşü Cumhurbaşkanı’nın havada “Marketler milli güvenlik sorunu haline gelmiştir, ters adımlar atarlarsa şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız!” uyarısı dikkati çekti.

Vaziyet şu ki “tek kişilik ucûbe yönetim”, ekonomiyi yönetememe başarısızlığına her defasında bir “günâh keçisi” ve “düşman!” buluyor ve bütün vebali ona yüklüyor. Enflasyonun resmi rakamlarla yüzde 40’ları bulduğu, gerçek enflasyonun yüzde 100’leri aştığı, her şeyin kat kat zamlandığı çöküşte şimdilik son “yeni düşman” marketler!

Yeni bir “düşman!” bulununcaya kadar…

TESBİT

Kağıt zammı ve medyaya baskı!

Zamların âdeta haraca döndüğü; iğneden ipliğe her şeyin zamlandığı ağır ekonomik krizde en çok zamanlanan ürünlerin başında kağıt geliyor.

AKP iktidarında bütün kağıt fabrikalarının özelleştirme” paravanında haraç - mezat satılması, döviz kurunun ve enflasyonun yükselmeyle dışarıdan satın alınan buğdaydan nohuda hububatta olduğu gibi ithal edilen kağıda da yüzde 400’ü, hatta 460’ı bulan zamlar gelmiş.

Bir ton kâğıt 2020 yılında 2 bin 246 lira iken, 12 bin 605 liraya çıkmış. Baskılarla kapanan gazeteler bir yana sırf bu yüzden 2021’de 54 gazete kapanmış, son üç yılda kapanan gazete sayısı 119’u bulmuş.

Ne var ki son bir yılda siyasi iktidarın yanlışlarını duyuran üç beş televizyona 60’tan fazla program durdurma ve para cezası verilirken, Basın İlân Kurumu aracılığıyla yasaya aykırı olarak iktidarın yanlışlarını eleştiren gazetelerin ilânlarının keyfi olarak kesilmesi âdeta kanıksanmış.

Bu bakımdan ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’nun partisinin Meclis Grubunda “Basın İlan Kurumu medya üzerinde ciddi bir baskı unsuru pozisyonuna gelmiş durumda, gazeteler üzerinde baskı kuruyor. Yeni Asya Gazetesi’ne 750 gündür ilan vermiyorlar. 750 gündür, insaf ya! 750 gündür; ama yarın iktidarı destekleyen manşetler atsınlar, arka arkaya bütün ilânlar gelecektir oraya; ama gazete çalışanları, gazetenin sahipleri ‘biz onurlu insanlarız, onurumuzu parayla pulla bugüne kadar hiç satmadık, bundan sonra da satmayacağız’ diyorlar. Onlara bizim minnet borcumuz vardır, onurlu gazetecileri her zaman yürekten alkışlıyorum” sözleri durumu ortaya koyuyor.

Özetle, devlet kurumları eliyle iktidara medhiyeler dizen gazetelere kıyak üstüne kıyak yapılırken, en ufak bir eleştiride bulunan gazetelerin kanuna aykırı olarak ilânlarının kesilmesi, “tek kişilik hükûmet”in medyaya baskısı âdeta sırıtıyor.

