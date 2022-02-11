Sıra “güçlendirilmiş ittifak mekanizması”nda

“Tek kişilik ucûbe sistem”e karşı ülkedeki bütün siyasî damarların yer aldığı “demokratik parlamenter sistem” işbirliği, “millet ittifakı”nı, demokratik muhalefeti daha da güçlendirdi.

Özellikle sözkonusu partilerin fikri diyalog ve istişarenin işleyişiyle temel esaslar üzerinde “işbirliği süreci”ni geliştirme eksenindeki ittifak arayışı “iktidar cephesi”ni tedirgin etmiş durumda.

Bütün kamuoyu araştırmalarında “millet ittifakı”nın yükselmesi, “demokratik işbirliği”ndeki partilerle daha da genişlemesi; buna mukabil “cumhur ittifakı”nın gerilemeye devam etmesi iktidardakileri telâşlandırmış.

Yine “yeni sistem”i “başarılı” görenlerin yüzde 20 civarında kalıp “başarısız” bulanların oranı yüzde 75’e varırken, adı “millet ittifakı” adayları arasında geçen bütün isimlerin Cumhurbaşkanı’nı geride bırakması, iktidarı tam bir tehevvüre sevk etmiş.

SEÇİM “SİSTEM REFERANDUMU”NA DÖNÜŞMÜŞ

Belli ki “tek kişilik rejim”, iktidarda kalmak uğruna her şeyi göze almış. Kutuplaştırma siyasetiyle her şeyi istismara ve suiistimale tevessül ediyor.

Böyle bir tabloda, görünen o ki daha ilân edilmeden sath-ı mâiline girilen önümüzdeki seçim millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in yasama ve denetim işlevinin yeniden daha sağlam esaslar üzerine inşası ile “tek kişilik hükûmet” tercihi arasında peşinen bir “sistem referandumu”na dönüşmüş.

Bundandır ki “yandaş medya”da tevil götürmez zırvalarla her fırsatta sanki “millet ittifakı”nda ve “parlamenter sistem işbirliği”nde bir tartışma varmış gibi manipülasyonlar yapılıyor.

Başta demokrasiyi katleden 12 Eylül askerî müdahalesinden kalma “darbe anayasası” olmak üzere darbe döneminden kalma 600 yasa ile hiçbir demokraside olmayan yüzde on barajlı, önseçim ve seçmen tercihinin olmadığı siyasî partiler ve seçim yasalarının yürürlükte olduğu vartada, yargının yürütmenin emrine sokularak tamamen felç edildiği, insan hak ve hürriyetlerinin yoğun bir baskı altında tutulduğu vetirede bir yığın asparagas üretiliyor.

ORTAK SİYASETİN İNŞASI

Bunlara karşı mevzubahis altı partinin demok- ratik parlamenter sistem ”işbirliği”yle kalmayıp hızla “seçim ittifakı”nı şekillendirmesi; seçim ve sandık güvenliğini sağlamada da işbirliğine gitmesi gerekiyor.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğünün inşası için, seçim sonrasının geçiş süreci ve “yol haritası”nı belirlemesi; eğitimden tarıma bütün alanlarda yapılacakları detaylandırması; demokratik ortak zemini tesisi icâb ediyor.

Otoriterleşen, yolsuzluklarla muallel iktidar karşısında muhalefetin ortak tavır alması; müsbet ve ümit verici mesajlarla moral motivasyonu sağlaması, demokratik şuuru canlandırması şart.

Sıra “güçlendirilmiş ittifak mekanizması”nın kurulmasında; “millet ittifakı”yla demokratik muhalefet buna çalışmalı...