Sıra “ortak mutabakat”ın millete anlatılmasında…

“Millet ittifakı”nın ana omurgasını oluşturan ve “ortak hükûmet programı” olarak kabul edilen “ortak politikalar mutabakat metni” “bir büyük ortak aklın ve vicdanın koalisyon protokolü” olarak kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Dokuz ana başlık altında iki bin üç yüzün üzerinde yeni düzenlemeyi ihtiva eden, “hukuk adalet ve yargı”, “kamu yönetimi”, “yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim”, “ekonomi, finans ve istihdam”, “bilim, ar-ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm”, “sektörel politikalar”, “eğitim ve öğretim”, “sosyal politikalar”, “dış politika, savunma, güvenlik ve göç politikaları” başlıkları altında toplanan “ortak mutabakat”ın kural tanımaz keyfi “tek kişilik ucûbe sistem”in yaptığı tahribatı tâmire yönelik çözüm yollarını ortaya koyan bir “restorasyon projesi” olduğu görülüyor. Bu bakımdan daha baştan kamuoyunda geniş destek görüyor.

Şasamadan yürütmeye ve yargıya, ekonomiden adâlete, hukuktan çevreye, sanayiden tarıma, kamu yönetiminden enerjiye, temel özgürlüklerden dijital dönüşüme, yoksullukla mücadeleden bilime köklü reformları ihtiva etmekle kalmıyor.

MİLLETE AÇIK TAAHHÜD

Etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, âdil bir sistem için “güçlendirilmiş parlamenter sistem”e geçişin yol haritasını çiziyor.

Millet nezdinde büyük yaralar açan, büyük haksızlık ve hukuksuzluklara sebep olan OHAL kaynaklı yargısız infazları yargı denetimine açıyor.

“Altılı işbirliği” partilerinin millet önünde açık taahhüdü olan ve “ortak Cumhurbaşkanı adayı”nın “hükûmet programı”nın esasını teşkil eden “mutabakat”ın en fazla takdir edilen yönlerinden birinin, AKP iktidarında ülkenin yolsuzluk ve rüşvet bataklığına sürüklendiğinin âdeta itirafı olan Cumhurbaşkanı’nın “çıkarırsak ilçe başkanı yapacak kişi bulamayız” tepkisini verdiği “siyasi ahlâk yasası”nın çıkarılması olduğu salonda ve vatandaşlar nezdinde gördüğü destekle ortaya çıkıyor.

Keza ayyuka çıkan yolsuzluk, rüşvet, kamu malını yandaşlara peşkeş çekme, kayırma, ihaleye fesad karıştırma benzeri suçlarda “zaman aşımı”nın kaldırılması, baştan beri muhalefetin “araştırma ve soruşturma önergelerinin AKP - MHP oylarıyla reddedilmesine karşı Meclis’te Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu ile Mal Varlıklarının Geri Alınması Ofisi”nin kurulmasıyla yolsuzluklardan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirlerin ülkeye getirilmesi, Kamu Özel İşbirliği projelerinden kaynaklanan, dolar – döviz garantili ihalelerin TL’ye çevrilmesi, oluşan zararların tazmini de yoğun destek buluyor

BÜYÜK İLGİ UYANDIRDI…

Kayıp 128 milyarın kime ve kimlere peşkeş çekildiği gibi milli servetin haksız ve hukuksuz olarak hebâsının tazmini, Kanal İstanbul’un iptali, “beşli çete” ihalelerinin araştırılıp haksız rantının geri tahsili, Cumhurbaşkanlığına ait saray ve köşklerin halka açılması gibi hususlar da.

Ve bütün ekonomik ve sosyal reformlar için “bir aylık”, “yüz günlük”, “altı aylık”, “bir yıllık” süreler belirlenmesi de..

Gelinen süreçte şimdi sıra “altılı işbirliği” partilerinden temsilcilerin katıldığı ayrı bir “seçim merkezi”nde yapılacak ortak çalışmalarda bunların ortak bir dille millete anlatılmasında. “Ortak cumhurbaşkanı adayı”nın belirlenmesiyle “ortak mutabakat metni”nin millete benimsetilmesinde.