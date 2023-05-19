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19 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Sistemli seçim sahteciliği

Cevher İLHAN
19 Mayıs 2023, Cuma
AKP iktidarında hemen her seçimde başvurulan seçim ve sandık hilelerinin bu seçimde de ayyuka çıkması, yine doğru ve âdil bir seçimin yapılmadığı tesbitlerini teyid etti.

Başta sisteme işleyip paylaştığı sonuçlarda Kılıçdaroğlu’nu en az beş puan önde olduğunu bildiren YSK’nin veri akışını saatlerce durdurduktan sonra tam tersini göstermesi şâibe şüphelerini tetikledi.    

Peşinden muhalefet partilerinin ülke çapında bütün seçim çevrelerindeki sandıklardan aldıkları ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ile YSK’nin rakamları arasındaki tutarsızlıklar, özellikle “millet ittifakı” ortak adayıyla muhalefet partilerinin oylarının çalındığı istifhamlarını arttırdı.

KILIÇDAROĞLU’NUN OYLARI ERDOĞAN’A YAZILMIŞ

Aslında partinin yaptırdığı özel kamuoyu araştırmalarında bile AKP’nin oyları en fazla yüzde 30-31’te kalırken yüzde 35’e çıkması, bütün anketlerde yüzde 5-6’da kalan MHP’nin yüzde 10’u bulması, bu seçime de şâibe bulaştırıldığı kanaatini kuvvetlendiriyor.

Her ne kadar YSK Başkanı her defasında telâşlı bir ifadeyle “hiçbir sorun yok” dese de, muhalefet temsilcilerinin toplam 201 bin 807 sandığın yüzde 99.9’unda alınan tutanakların üzerinden seçim çevrelerinde yaptıkları itirazlar vahameti deşifre ediyor.  

İktidar mahfillerince “yanlışlık” diye geçiştirilmeye çalışılsa da YSK’nin sonuçları ile ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları karşılaştırıldığında binlerce sandıkta, bazı yerlerde milletvekili seçimlerini değiştirecek on binlerce oya varan hatalı veriler tuhaf bir biçimde sisteme yüklenmiş.

“Yanlış bilgilendirme” paravanındaki sahtecilik, yurtdışı sandıklar için de devreye sokulmuş. Bütün seçmenleri Almanya - Hannover’e bağlı olan ve tek bir kayıtlı seçmeni olmayan Bremen’de “1138 seçmenin olduğu ve 10 bin 680 oyun geçerli sayıldığı” kaydı gibi.  

“MİLLET İTTİFAKI”NIN OYLARI “CUMHUR İTTİFAKI”NA İŞLENMİŞ

Özetle, hukukçuların tesbitiyle, bazı sandıklarda bütün oylar iktidar partisine verilmiş. Bazı sandıklarda yüzde 100’ün üstünde oyun kullanılmış. Muhalefet partilerinin toplam oyları birleştirme tutanaklarında daha düşük gösterilmiş, on binlerce oy AKP ile MHP’nin hanelerine kaydırılmış. Bazı sandıklarda geçersiz oy oranı toplam seçmen sayısının yüzde 3’ünden fazla olmuş. Bazı milletvekili adaylarının oy kullandıkları sandıklarda kendilerine bir tek oy dahi çıkmamış. Çoğunlukla muhalefet aleyhine “toplama hataları” yapılmış. Ve yüksek katılımlı sandıklarda hep AKP önde çıkmış.

Bu açıdan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun “YSK’yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim iddialar ‘maddi hata’ denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli” ikazı, veri girişlerinde yoğun ve yaygın sahteciliği ifşa ediyor.  

Gelinen safhada itirazlarla yeni vekillikler alan muhalefet partilerinin, ıslak imzalı tutanaklar doğrultusunda yeniden sayım - döküm ve tasnifle sonuçların düzeltilmesi talepleri önemli.

İkinci turda da oldubittilere, manipülasyonlara, sandık sahtekârlıklarına, oy hırsızlıklarına fırsat verilmemeli.

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