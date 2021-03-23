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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2021 SALI - YIL: 52

Sivil siyaseti tasfiye

Cevher İLHAN
23 Mart 2021, Salı
İfade özgürlüğünün açık ihlâliyle temel hakların gasbı olan Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi ve HDP’ye kapatma davası oldubittisi üzerinden kutuplaştırma tahriki inadına devam ettiriliyor.

Bir milletvekilinin bir haber sitesinde çıkan bir haberi paylaşımı, diğer sosyal medya paylaşımları gibi ifade özgürlüğü çerçevesinde görülmesi gerekirken “teröre destek” kalıbına sokulmak isteniyor.  

Milletvekillerinin “teşri mâsuniyeti”yle Meclis içinde ve dışında açıkladıkları düşünce ve ifadelerinde yasama dokunulmazlığına sahip olmaları gerekirken, Gergeroğlu’nun beş yıl önce attığı bir tweetten cezalandırılmasının hukuki değil, tam bir siyasi operasyon olduğu her haliyle sırıtıyor.

Başta başörtüsü yasağı olmak üzere insan hak ve hürriyetleri ihlâllerine karşı mücadele eden bir milletvekilinin, sabah namazını kılmasına, kıyafetlerini ve ayakkabılarını dahi giymesine müsaade etmeden sürüklenerek derdest edilmesi siyasi körlüğün düştüğü vartayı deşifre ediyor.  

Hukukçuların, üç yılın altındaki cezalarda tebligat yapılıp on gün içinde teslim olmasının istenmesi gerektiği tesbitine rağmen, sırf haksızlık ve hukuksuzluğa karşı Anayasa Mahkemesi’nin kararına kadar “sığındığı” millet irâdesinin temsilcisi Meclis’ten çıkarılması için beş yıl önceki bir görüntüden medet umulması vahim vaziyeti açığa çıkarıyor. 

BİLE BİLE KISIRDÖNGÜYE DEVAM…

Aslında Enis Berberoğlu için verilen “hak ihlâli kararı” Gergeroğlu için de emsal teşkil ettiğini belirtiliyor. Ne var ki Meclis’te bekleyen fezlekeleri “siyasi bir plân”la gündeme getiren “iktidar cephesi”, sadece muhalefete mensup milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırıyor, vekilliklerini düşürüyor. 

Fezlekeleri, “cumhur ittifakı”nın oylarının gittikçe düşmesi karşısında “millet ittifakı”nı ve muhalefeti yıpratmak amacıyla dayatıyor. Seçilmiş vekilleri peşinen “terörist” olarak yaftalayıp bütün muhalefeti “teröre destek” iftirasıyla karalama kampanyasını yürütürken, diğer yandan milletvekillerinin “dokunulmazlık fezlekeleri”ni Meclis’e dayatıyor. Anayasa Mahkemesi’nin kararı beklenmeden muhalefete mensup milletvekillerinin vekilliklerini düşürme oldubittisine başvuruyor. 

Bu yaman çelişkiyle, Cumhurbaşkanı’nın AKP Genel Başkanı olarak 16 Kasım 2002’de kamuoyuna deklare ettiği “âcil eylem plânı”ndaki “siyasetin antidemokratik kayıtlardan kurtarılıp demokratikleşmesi” sözünü gerçekleştirmek hususunda tek adım atmayan siyasi iktidar, “tek kişilik yönetim”le Meclis’in yasama ve yürütmeyi denetim işlevini ıskartaya çıkarmakla kalmıyor.  

Onca korku ve baskıyla vatandaşların cevap vermekten çekindiği anketlerde bile AKP’nin yüzde 30’lardan yüzde 20’lere inmesine, ortağının yüzde 4-6 arasında kalmasına karşı “iktidar cephesi” yeni siyasi çarpıtmalarla politik algı ve manipülasyonlar peşinde. 

Bundandır ki altı buçuk milyon oy alan Türkiye’nin üçüncü partisi HDP’yi “Türkiye partisi” olmaya cesâretlendirmek yerine “bir daha açılmamak üzere kapısına kilit vurulsun” talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının dava açması bir siyasi operasyon olarak yorumlanıyor. 

TERÖR ÖRGÜTÜNE MÜSÂMAHA, SİVİL SİYASETE KISKAÇ

Böylece “demokrasi ittifakı”na doğru gelişme yolundaki “millet ittifakı”na oy vermesinin önü kapatılarak HDP seçmeni sandıktan uzaklaştırılmak isteniyor. Oy verdikleri parti her türlü karalamayla, yoğun tahkir ve tahkirle “düşmanlaştırılarak” suçlanıyor. Anayasa ve yasalara göre kurulan bir partiye oy verenler âdeta “suçlu” hale getiriliyor, terör örgütünün eli güçlendiriliyor.  

Terör örgütüne gösterilen “müsâmaha”, altı buçuk oy almış bir partiye gösterilmiyor. Terör örgütü elebaşlarına övgülerde bulunulurken, demokratik sivil siyaset sistematik bir biçimde kuşatılıp itibarsızlaştırılıyor. PKK’nın ekmeğine yağ sürülüyor. 

Yazık, çok yazık…

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