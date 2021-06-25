Siyaset “fetret girdabı”ndan kurtulmalı

Siyaset tam bir “fetret”te. Demokrasiyi inkıtaa uğratan darbelerle, ara rejimlerle dayatılan siyasi tuzaklarla Demokratların - “merkez sağ”ın dağıtılması siyaseti tam bir siyasi sefâlet girdabına soktu.

27 Mayıs ihtilâlinde Demokrat Parti’nin, 12 Mart muhtırası ve 12 Eylül darbesinde Adalet Partisi’nin siyasetten tasfiyesi plânında olduğu gibi 28 Şubat postmodern darbesi sürecinde bütün veto ve yasaklara rağmen Türkiye’nin birinci partisi olan Doğru Yol Partisi’ne “barajı aştırmama” oyunuyla son ifna darbesi vuruldu.

Akabinde 3 Kasım 2002 seçimlerinde 12 Eylül’den kalma “yüzde 10 seçim barajı”nı aşan partileri, barajı aşamayanların oyları üzerine oturtma saptırmasıyla millî irâdenin doğru tecellisine mani olundu. Yüzde 48 oy Meclis dışında kalıp temsil edilmedi. DYP’nin yüzde 9.7’le “baraja takılması”yla 65-70 milletvekili hakkı gasbedildi. AKP, yüzde 34,29 oy oranı ile 363 milletvekili çıkarıp Meclis’in yüzde 65’ini doldurarak iki partili parlamentoda tek başına iktidar yapıldı.

“MERKEZ SAĞ” ZEMİNİNİ İŞGAL!

Gerçek şu ki Bediüzzaman’ın “bu vatanda şimdilik dört parti var” tesbitiyle belirlediği ülkenin “siyasi denklemi”ni bozmak hesâbına hep DP ve kulvarındaki “demokrat misyon” partileri darbelerle engellendi.

Bu yüzden siyaset gerçek kulvarına oturmadı; “tehditlerle, korkularla, hîlelerle efkâr-ı amme (milletin tercihi) başka mecraya çevrildi. “Muhakeme-i akliye kapatıldı”; toplum akıl tutulmasına mâruz bırakıldı. Algı operasyonlarıyla, manipülasyonlarla gerçekler tersyüz edildi.

Aslında her ne kadar “milli görüş” partilerinden tevârüs etse de FP’den kopan “yenilikçiler”, ısrarla “hiçbir partinin devamı olmadıkları” vurgulasalar da, daha kurulması safhasında “kıblesiz misyon hareketi” tanımını hak eden keskin virajlı dönüşlerle “yeni bir parti oldukları”nı ileri sürseler de AKP’nin DP-AP-DYP seçmen zeminini işgal ettiği bir vakıa.

Kısacası, “milli görüş gömleği’ni değiştirmek”le başlanan “yenilikçilik” mâcerasının sonucu olarak kurulan AKP hep “merkez sağ rolünü oynadı. Erdoğan merhum Menderes’i istismar ve istimal etti, ancak hiçbir zaman “demokrat misyon” perspektifi olmadı. Uzun yıllar AKP Genel Başkanvekilliğini yapan -DYP eski milletvekili- merhum M. Dengir Fırat’ın ifadesiyle iktidar partisinin oylarının en az yarısı sözkonusu “merkez sağ/Demokrat seçmen”den devşirildi.

Merhum Demirel’in meşhur tâbiriyle “AP-DYP tapulu arazisine gecekondu konuldu.” Demokratik siyasetin siyaset sahnesi dışına itilmesiyle vahim bir siyasi çıkmaza girildi…

DOĞRU SİYASETİN İHYASI İÇİN…

Siyasetteki bu açmazın aşılması, siyasi kulvarın gerçek rayına girmesi, öncelikle siyasetin demokratikleşmesiyle demokratik zeminin yeniden tesisine bağlı. Bunun için de siyasetin “ucûbe partili cumhurbaşkanı” kıskacından kurtulup yeniden “parlamenter demokratik sistem”in ihyası ve “millet ittifakı”nın “demokrasi ittifakı”na gelişmesi icâb ediyor. Zira demokrasinin askıya alınmasıyla rayından çıkan siyaset ancak yine demokratik zeminde yeşerir.

“Tek kişilik otoriter rejim”in devamını isteyen siyasi iktidarın kontrolündeki besleme propaganda aparatı haline getirilen “yandaş medya” kanallarının manipülatif çarpıtmalarla kamuoyunu yanıltmaya yeltenmeleri bundan.

Bundandır ki “cumhur ittifakı” HDP’yi dışlayıp “millet ittifakı”ndan ve muhalefetten koparma kumpas ve komploları kuruyor.

Yine bundandır ki altı buçuk milyon oy almış, Meclis’in üçüncü grubunu kuran bu parti tahriklerle, kin ve nefret diliyle her fırsatta PKK terör örgütü üzerinden kriminalize edilerek dışlanıyor; “kapatma davası” tehdidinin savrulmasıyla muhalefetle bir araya gelmesinin önü tıkanıyor. Siyasi tasfiye senaryoları sahneleniyor. Politik provokasyonlar tezgâhlanıyor.

Bu açıdan muhalefetin, sadece vaziyeti tesbitle, ekonomik çöküş vahametine dikkat çekmekle kalmaması; demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve hürriyetler ekseninde “iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem” ortak değerinde işbirliği mutâbakatını âcilen millet nezdinde deklâre etmesi gerekiyor.