"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Siyaset uğruna din çiğneniyor…

Cevher İLHAN
05 Nisan 2023, Çarşamba
Seçim sath-ı mâilinde her halûkârda kaybettiğini gören “iktidar cephesi”nin tam bir panikle dini, dinî değer ve sembolleri istismara devam ediyor.

Katıldığı bir iftar sonrası “millet ittifakı” ortak Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun farkına varmadan yere serili halıyla aynı desendeki bir seccadeye sehven basması Cumhurbaşkanı’nca meydanlarda, binlerce “maaşlı troller”ce sosyal medyada serrişte ediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun Saadet Partisi iftarında “seccade polemiği”yle pompalanan algı operasyonunu nazara veren Kılıçdaroğlu’nun “Samimi olarak üzgünüm. İftara katıldığımız restoran çok kalabalıktı, fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Ben ve âilem asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmeyiz. Böyle iftiralardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum” sözlerine rağmen hâlâ ısrarla çarpıtmalar sürdürülüyor.

Erdoğan’ın, siyasi rakibini sözkonusu “sehiv” üzerinden yuhalatması “din nâmına siyaset”in istismarının son tezâhürü oluyor.

Belli ki dini ve mukaddesleri kendi partisine has gören “inhisarcı siyaset”, saplandığı girdapta yine rakiplerini “din dışı” hatta “dinsiz” gösterme bühtanıyla politik rant elde etme peşinde.

Bilindiği gibi siyasi iktidar yirmi bir yıldır “kimlik siyaseti”yle din ve mukaddesleri hep siyasi hesaplarla kamplaştırma ve kutuplaştırma komplolarında kullandı. Her seçimde dinî değerler siyasetin tartışma odağına taşınarak, fevkalâde tehlikeli siyasetçilik tarafgirliğiyle ortak mukaddes değerler politik hesaplara kurban edildi. Siyaset uğruna milletin birliği ve bütünlüğü tahrip edildi. 

Bu sakim zihniyetle parti binaları haline dönüştürülen camilerde seçim kampanyaları yürütüldü, cami avlularında seçim propagandaları siyasi şova dönüştürüldü.

“ŞEYTANI MELEK, MELEĞİ ŞEYTAN GÖREN” SİYASET!

Görünen o ki her fırsatta dini ve mukaddesleri siyasette suiistimal eden siyasi iktidar, “tek kişilik ucûbe hükûmet”te dini istismarda da gemi azıya almış. “dDini dahilde (içeride) menfi tarzda istimali”yle, ayyuka çıkan yolsuzlukların, yandaşlara kamu ihalelerini peşkeşin, rüşvetin, ihaleye fesad karıştırmanın, milletin malını talanın üzeri şimdi de seccadeyle örtmek istiyor.

Hâsılı bütün bu dehşetli veballer, Bediüzzaman’ın  ifadesiyle “Şeytan birisine yardım etse; ‘melek!..’ der, rahmet okutur. Ötekinde melek görse; ‘libasını değiştirmiş’ der, lânet eder. İşte bu zulümdür...” hakikatini hatırlatıyor. (Sünûhat, 68,69)

Ve seccade bir yana, siyaset uğruna din çiğneniyor.

Yazıklar olsun!..

Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tezgâhın enflasyonu yüzde 300’ü aştı

    Cumhurbaşkanına hakaret suçu kalkacak

    Silahlanma yaşı 12’ye indi

    Ankaragücü, Trabzonspor'u eledi

    Fenerbahçe'den ''4 Nisan 2015'' açıklaması

    Gençlerin iftar heyecanı

    Finlandiya resmen NATO'da

    İsrail, 3 ayda Kudüs'te 7 kişiyi öldürdü, 736 kişiyi gözaltına aldı

    Zam şampiyonu soğan

    Ekvador'daki heyelanda ölü sayısı 28'e yükseldi, 61 kişi kayıp

    Fransa'dan Telegram'a çağrı: Müslümanları ve camileri hedef alan grupları kapat

    Viyana Kilisesi’nde iftar buluşması - Kilisede iftar veren rahip de oruç tuttu

    Çözüm için adres Risale-i Nur

    Avustralya'da federal hükümete ait cihazlarda TikTok yasaklandı

    Adana’da çocuk iftarı

    Paris'te çöp krizi sürecek: 13 Nisan'dan itibaren süresiz grev kararı

    Karaman'daki feci kazada 5 kişi öldü

    Bütçe açığı yeni rekorlara

    Zagreb ve Köln’de de iftar coşkusu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Oylar Millet İttifakında toplanmalı
    Cevher İLHAN

    Siyaset uğruna din çiğneniyor…
    Abdil YILDIRIM

    Ernail Hoca
    Ali FERŞADOĞLU

    ‘Çanta’mızda neler olmalı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti (Fırkası/Partisi?)
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ramazan ayı hürmet ister
    Genel

    6284 nedir, ne değildir?
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette bitmeyen mala talip olalım
    Cenk ÇALIK

    Kunolin sarısı - İfsat eden zehirler: GIDA KATKI MADDELERİ
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.