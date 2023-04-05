Siyaset uğruna din çiğneniyor…

Seçim sath-ı mâilinde her halûkârda kaybettiğini gören “iktidar cephesi”nin tam bir panikle dini, dinî değer ve sembolleri istismara devam ediyor.

Katıldığı bir iftar sonrası “millet ittifakı” ortak Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun farkına varmadan yere serili halıyla aynı desendeki bir seccadeye sehven basması Cumhurbaşkanı’nca meydanlarda, binlerce “maaşlı troller”ce sosyal medyada serrişte ediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun Saadet Partisi iftarında “seccade polemiği”yle pompalanan algı operasyonunu nazara veren Kılıçdaroğlu’nun “Samimi olarak üzgünüm. İftara katıldığımız restoran çok kalabalıktı, fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Ben ve âilem asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmeyiz. Böyle iftiralardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum” sözlerine rağmen hâlâ ısrarla çarpıtmalar sürdürülüyor.

Erdoğan’ın, siyasi rakibini sözkonusu “sehiv” üzerinden yuhalatması “din nâmına siyaset”in istismarının son tezâhürü oluyor.

Belli ki dini ve mukaddesleri kendi partisine has gören “inhisarcı siyaset”, saplandığı girdapta yine rakiplerini “din dışı” hatta “dinsiz” gösterme bühtanıyla politik rant elde etme peşinde.

Bilindiği gibi siyasi iktidar yirmi bir yıldır “kimlik siyaseti”yle din ve mukaddesleri hep siyasi hesaplarla kamplaştırma ve kutuplaştırma komplolarında kullandı. Her seçimde dinî değerler siyasetin tartışma odağına taşınarak, fevkalâde tehlikeli siyasetçilik tarafgirliğiyle ortak mukaddes değerler politik hesaplara kurban edildi. Siyaset uğruna milletin birliği ve bütünlüğü tahrip edildi.

Bu sakim zihniyetle parti binaları haline dönüştürülen camilerde seçim kampanyaları yürütüldü, cami avlularında seçim propagandaları siyasi şova dönüştürüldü.

“ŞEYTANI MELEK, MELEĞİ ŞEYTAN GÖREN” SİYASET!

Görünen o ki her fırsatta dini ve mukaddesleri siyasette suiistimal eden siyasi iktidar, “tek kişilik ucûbe hükûmet”te dini istismarda da gemi azıya almış. “dDini dahilde (içeride) menfi tarzda istimali”yle, ayyuka çıkan yolsuzlukların, yandaşlara kamu ihalelerini peşkeşin, rüşvetin, ihaleye fesad karıştırmanın, milletin malını talanın üzeri şimdi de seccadeyle örtmek istiyor.

Hâsılı bütün bu dehşetli veballer, Bediüzzaman’ın ifadesiyle “Şeytan birisine yardım etse; ‘melek!..’ der, rahmet okutur. Ötekinde melek görse; ‘libasını değiştirmiş’ der, lânet eder. İşte bu zulümdür...” hakikatini hatırlatıyor. (Sünûhat, 68,69)

Ve seccade bir yana, siyaset uğruna din çiğneniyor.

Yazıklar olsun!..