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18 MART 2022 CUMA - YIL: 53

“Siyasetin demokratikleşmesi” de deklare edilmeli

Cevher İLHAN
18 Mart 2022, Cuma
İktidar cephesi”nin siyasi partiler ve “seçim yasası teklifi”ni de yine “şahsa” ve partisine göre kotardığı her haliyle ortada.

“Cumhur ittifakı” karşısında “demokrasi ittifakı”na dönüşen “millet ittifakı”nın oluşacağını ve bütün kamuoyu yoklamalarında açık ara geçeceğini hesap edemeyen “iktidar cephesi”, özellikle altı partinin “güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem” mutabakatına karşı derin korkuya kapıldı.

Sandıkta kazanacağına dair ümidi kalmayan AKP-MHP, bu panikle seçim ittifaklarını bozmak hesâbıyla “ittifak sistemi”ni bütünüyle laçkalaştıran basit oyunlar peşine düştü. 

Bundandır ki “kaybedeceğini gören iktidar seçim yasalarıyla oynar” çâresizliğine başvuruyor; Özal’ın partisinin de millet nezdinde oy kaybetmesine karşı defalarca seçim kanunlarında yaptığı değişikliklerin bir sonuç vermediğini ve buharlaşmanın önünü alamadığını bile bile…

MAKSAT “MİLLET İTTİFAKI”NI DA DAĞITMAK 

Görünen o ki iktidar partisi ve ortağı, uzun süredir büyük iddialarla giriştikleri seçim yasalarında bir türlü anlaşamamaları üzerine “iki yıldır görüşüyorlar, bir şey çıkmadı” eleştirilerine karşı “dağın fare doğurduğu” hayal kırıklığında âdeta “kerhen” güdük “yasa teklifi”yle kalmışlar 

Maksadın, AKP’ye yine hak etmediğini vermek ve MHP’yi kurtarmak olduğu her haliyle sırıtıyor. 

Keza “millet ittifakı”nda yer alan ve katılma irâdesindeki partilerin isim ve amblemleriyle değil, adaylarını CHP ya da İyi Parti’nin listelerinde yer almaya zorlamakla milletvekili çıkarmalarının engellenmesi ve bir kısım oyların AKP’ye geçmesi hedefleniyor.

Bu beklentiyle meşruiyet dışına çıkılıyor. Ancak bu yüzden MHP’nin ayrı olarak seçimlere gireceği, “cumhur ittifakı”nın dağılıp sadece AKP’nin adayını desteklemekle kalacağı belirtiliyor. 

Anlaşılan, eriyen oylarını artık “seçim ittifakı”yla da arttıramayacağını gören iktidar, “belki işe yarar” diye “seçim sistemi”yle oynuyor; sandıkta alamayacağını komplolarla almaya yelteniyor. 

Konunun uzmanları, öncelikle en çok oy alan “büyük partiler” lehine dayatılmak istenen bu “kumpas”ın da halkın yüzde 65-70’inin istemediği “tek kişilik rejim”i ve tükenişteki iktidar partisi ile ortağını kurtaramayacağına, tam tersine muhalefete yarayacağına dikkat çekiyorlar. 

BU “KUMPAS” DA KURTARAMAYACAK…

Bu bakımdan millet irâdesinin temsilcisi Meclis’e giden yolların demokratikleşmesinde, temsil gücüyle temsilde adâleti etkili kılmada ve “seçim barajı”nı yüzde 3’e düşürmede anlaşan “parlamenter sistem işbirliği mutabakatı”ndaki muhalefetin mutlaka bu bâdireyi de aşacak, vatandaşların oylarını heba ettirmeyecek bir demokratik formülü bulmaları gerekiyor. 

Zira yasama, yürütme ve yargıda olduğu gibi “siyasi partiler ve seçim sistemi”nin ıslahıyla demokratikleşmesi, “sistemin demokratikleşmesi” için büyük önem taşıyor.  

Bu hususta, genel merkezlerce dayatılan adayları onaylamak yerine, yargı mercilerince tesbit edilen kayıtlı parti üyelerinin hâkim nezâretinde önseçimi ile sıralanan aday listelerine seçmenin doğrudan irâdesini tecelli ettiren “tercih usulü”yle temsilde adâleti en iyi ve dengeli teminle “siyasi partiler ve seçim sistemi”ni yasal teminata kavuşturmayı amaçlayan ve parti içi demokrasinin geliştirilmesini esas alan D(Y)P’nin 1994’te kapsamlı olarak hazırladığı -detaylarıyla 7 cildi bulan- “ikinci demokratikleşme plânı” bir me’haz olabilir. 

“Demokratik muhalefet”, “siyasetin demokratikleşmesi mutabakatı”nı âcilen deklare etmeli.  

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