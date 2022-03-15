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15 MART 2022 SALI - YIL: 53

Siyasetin demokratikleşmesi için…

Cevher İLHAN
15 Mart 2022, Salı
“Cumhur ittifakı” ortaklarının AKP ve MHP’nin Meclis’e sunduğu on beş maddelik “Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu” teklifinin siyasetin demokratikleşmesinde yetersiz olduğu ortada.

Siyasi partiler ve seçim sisteminin “tek kişilik ucûbe sistem”e uyarlamayı amaçlayan “teklif”te AKP’nin 19 yıldır savsakladığı “seçim barajı”nın yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşürülmesi, partilerin seçime girmeleri için Meclis’te grup kurmaları şartının kaldırılması dışında ciddi bir düzenleme yok.

Aksine, seçimlerde en kıdemli hâkimin il seçim kurulu başkanlığı görevinin yürütmesi hükmü değiştirilerek en kıdemli üç hâkim arasında kura ile belirlenmesi belirlenmesiyle “iktidara yakın isimler”den oluşması hedefleniyor.

Keza ittifaka giren partilerin kendi bölgelerinde yeterli oya ulaşmamaları durumunda Meclis’e milletvekili gönderemeyeceği” kaydının getirilmesi, “ittifakın aldığı oy toplamı seçim barajını geçmesi halinde ittifakta alan partilerin o seçim bölgesinde yer alan oyları sayılır” ifadesindeki kasdın çokça tartışılacağı teklifte “başbakan” kelimesinin yasa metninden çıkarılması benzeri “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi”ne uyum maddeleri benzeri şekli değişikliklerle kalınıyor.

MECLİS’E GİDEN YOLLARIN DEMOKRATİKLEŞMESİ

Görünen o ki “iktidar bloku”nun teklifi bu yasayı da bir tek politik rantı hesâbına gözbayoma değişikliklerin ötesine geçmiyor. Oysa siyasi partiler ve seçim sisteminin demokratikleşmesi için daha esaslı ve kapsamlı demokratik düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

Bu bakımdan, altı partinin imzaladığı “güçlendirilmiş parlamenter sistem”in kalbi hükmünde olan millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in temsil gücünün arttırılmasının yanında “TBMM’ye giden yolların demokratikleşmesi” çağrısı bu hususta büyük önem taşıyor.

Siyasi partiler arasında âdil rekabet imkânlarının temini amacıyla son milletvekili genel seçimlerinde en az yüzde bir oy alan siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanması, siyasetin finansmanının denetimi ve AKP iktidarında hoyratça suiistimal edilen devlet imkânlarının kullanılmasının önlenmesinin siyasetin demokratikleşme ıslâhında ehemmiyetli bir işlev göreceği belirtiliyor.

Özellikle “tek kişilik yönetim”de siyasetin emrine sokulan, yasaya aykırı olarak “mühürsüz oylar”ın son dakikada bir milyon oyu iktidar lehine partisi lehine “geçerli” diyen, “millet ittifakı” adayının on üç bin oy farkını hiçe sayıp çelişkili kararlarla aynı sandıkta kullanılan bir tek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminin “iptali” garabetine imza at(tırıl)an Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iki daireye ayrılarak, yargı görevini görecek kurulun bir yüksek yargı organı olarak idari görevi yapan kurulun aldığı kararlara yapılan itirazları karara bağlayacak olması YSK üzerinden dayatılan hilelerle haksızlıkların ve hukuksuzlukların önlenmesi kayda değer bir diğer temel düzenleme.

TEMSİLDE ADÂLETİN SAĞLANMASI

Belli ki sonunun geldiğini gören“iktidar cephesi” “seçim çevreleri”ni mahallerden-semtlerden en fazla oy alma hesâbına göre kaydırmalarla, birleştirmelerle, taksimlerle lehine belirleyen “siyaset mühendislikler”le seçim yasalarıyla oynuyor.

Siyasi partiler ve seçim sistemini demokratikleştirmek yerine YSK üzerinden siyasetten gelen “direktifler”le “yandaş isimler”in il seçim kurullarını belirlemesi garabetine benzer çarpıklıklara tevessül ediyor. Bunun içindir ki “güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem” işbirliğini deklâre eden “demokratik muhalefet”in yasama ve yargıdaki demokratik düzenlemelerin yanısıra siyasetin de demokratikleştirilmesi mutâbakatını da ortaya koyması bir zaruret halini almış.

Bütün bu çarpıklıklara fırsat vermeyecek kapsamlı yasal düzenlemelerle “demokratik sistem”e göre temsilde adâletle çoğulcu demokrasinin sağlanması; bütün bu düzenlemelerin altının doldurulması icâb ediyor.

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