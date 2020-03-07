“Siyasetin dine tasallutu...”

Vakıa şu ki AKP iktidarında dinin siyasî rant uğruna istismar ve istimaline her gün bir yenisi ekleniyor.

Özellikle seçim süreçlerinde yoğun siyasî tartışmalar arenasında propaganda dinin siyasette kullanılması garabetleri sergilendi. İstismar öyle bir raddeye vardırıldı ki siyasilere pervâsızca ipe sapa gelmez benzetmelerde bulunuldu.

Meselâ “AKP’nin seçimi kazanması göklerden inen bir karardır” iddiasına fütursuzca tevessül edildi. “Siyasî iktidara ilişik ilâhiyatçılar”, “referandumda hayır oyu verecekler şeytandır, haçlı zihniyetidir” ithamında bulundular. İktidara ilişik bir tarihçi”, “İslâmî kaideye göre Erdoğan’a oy vermek İslâmın gereğidir” diye konuştu. Bir milletvekili “Tayyip Bey için her gün iki rekât şükür namazı kılmamız gerekir” sözünü sarf etti. Bu arada bir bakan yardımcısı, bir düğünde evlilik cüzdanını geline verirken “Erdoğan’ın sünnetinin gereğidir” dedi. AKP’li bir eski bakan, partisinin adayına oy isterken, “İnanıyorum ki vereceğiniz destek yarın ruz-i mahşerde yine sizin berat (kurtuluş) belgelerinizden biri olacak” dedi.

“DİN TEKELCİLİĞİ”YLE SİYASÎ RANT!

Keza iftarlarda ve cami açılışlarında bile iktidar cânibince en üst düzeyde siyasî rakipleri hedef alan ağır siyasî salvolar sıralandı. Ne var ki, bir kısmı İslâm itikadına göre fevkalâde mahzurlu bütün bu vahim yakıştırmalara birçok lâfa bigâne kalındı.

Bütün İslâm fakihlerinin fetvasıyla “İslâm dairesinde birisi dinsiz de olsa, hukukuna müdahale edilmeyeceği” hakikatine rağmen, en ufak bir itirazda bulunanların dahi “hâin” ilân edilerek âdeta bir “karalama” ve “tahkir” terörü estirilerek gerçekler karambola getirildi.

Özetle, düşülen vartada “iktidar cephesi”nce, siyasî tartışmalarda “meleği şeytan, şeytanı melek” yapan dinî açıdan fevkalâde mahzurlu vahim yakıştırmalara din ve mukaddesleri fütursuzca siper ediliyor. Ve “din tekelciliği”ne soyunulmasıyla, siyasî rant hesâplarıyla siyasî rakiplerinin dine sahip çıkmasından gocunan siyasî iktidar, “dini dahilde (içte, vatandaşlara karşı) menfî bir surette istimal ediyor.” Muhalefetin de dine sahip çıkmasından memnuniyet duymak yerine, iktidar partisi “dine sahip çıkmak bir tek bize hastır, başkaları dinden bahsedemez” tavrı sergiliyor.

O denli ki “Menfî siyasetçilik”le “din inhisarcılığı”yla evvelâ dine zarar veren dine ve mânevî değerlere hürmet ortadan kaldırılıyor.

(Münâzarât, 82-3)

“MİNBERLER PROPAGANDA ARACI OLMASIN”

Özetle, bile bile dini siyasete âlet ve istismar eden ve “partidaşlarına has gören” sakim sâikle diğer partilerin dini değerlere sahip çıkmasından rahatsız olunuyor. Dinî - mânevî değerler siyasete, menfaate fedâ ediliyor. “Siyasî İslâm” kimliğiyle kendisi dışındaki herkes “düşman” addediliyor.

İnadına “dehşetli kin ve garazla mukabele-i bilmisil”le toplumda kutuplaşma ve kamplaşmayı daha derinleştiren tefrika fitnesi ateşi alevlendiriliyor. “İttifak ve ittihadın temel taşı” olan “kardeşlik ve vatandaşlık muhabbet ve uhuvveti (mânevî kardeşliği) yerle bir ediliyor. (Emirdağ Lâhikası, 393)

Bu hususta, İhvan-ı Müslimin’in Tunus kolu olan bir zamanların “Siyasî İslâm partisi” Nahda hareketinin temsilcisi Raşid Gannuşi’nin, “Siyasî partilerin işi siyaset yapmaktır. Bunun dışındaki alanlarda ise sivil inisiyatifler rol almalıdır. Meselâ mescitler-camiler siyasetten uzak olsun. Minberler bir siyasî partinin propaganda aracı olmasın” tesbiti kayda değer.

(www.usasabah.com, 28.11.2016)

Keza İslâm dünyasında “din nâmına siyaset”in en evvel dine ve dindarlara verdiği tahribata dikkat çekerek, “Parti kadroları artık camilerde vaaz veremeyecek, hatta dinî ya da hayır kurumları gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetici pozisyonuna gelemeyecek. Artık siyasî ve dinî alanları ayırmalıyız. Hiçbir siyasî parti dini temsil ettiğini iddia edemez - etmemeli. Din siyasetin dışında tutulmalı. İmamlar, siyasî partilerde görev almamalı. Camiler, insanların bir araya geleceği mekânlar olmalı, ayrışma alanları değil” tesbitiyle siyasetin dine tasallutuna son verilmesi çağrısı oldukça önemli.

Bunun için siyasî tercihleri fark etmeksizin bütün Müslümanların ortak ibâdet mekânı olan camilerin, mihrapların, minberlerin bir partinin propagandasında istimalinden kurtulması gerekiyor.

Daha fazla dine zararla mânevî tahribata meydan verilmeden...