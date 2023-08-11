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11 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Siyasette saptırıcı propaganda

Cevher İLHAN
11 Ağustos 2023, Cuma
Siyasette yoğun çarpıtmalarla algı operasyonlu saptırmaların ardı arkası gelmiyor. Seçim öncesinde olduğu gibi seçim sonrasında da çarpıtmalar devam ediyor. İktidar mahfillerinden gerçekleri tersyüz eden çarpık propagandalar tam gaz devam ediyor.

Türkiye’nin “demokrasi endeksi”nde 167 ülke arasında 103. sıraya, “tam demokrasi” ile “kusurlu demokrasiler”de ‘hibrit (karışık/melez) rejimler”e, “otoriter rejimler” kategorisine indiği belirtiliyor. 

Keza medya ve toplumsal muhalefet üzerindeki baskıların arttığı, seçimlerin özgür ve âdil olmadığı, medyanın sansüre tabi olduğu, hukukun üstünlüğünün zayıf ve yolsuzluğun yaygın olduğu ifade ediliyor.

Ve bütün bunlara karşı Cumhurbaşkanı’nın, “ülkemize tarihimizin en büyük demokrasi atılımı hamlesini yaşattık” iddiasıyla çarpıklık açığa çıkıyor…

TAM TERSİ POMPALANIYOR…

Ülkenin sokaklarında yabancı mafyanın çatıştığı, çetelerin hesaplaştığı vartada hâlâ “güvenlik”ten bahsediliyor. Her türlü kara paranın ülkeye girmesine, çocukların zehirlenmesine göz yumulması; milyarlarca dolarlık kirli uyuşturucu paralarının Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullanılması bir “program” olarak sunuluyor.

Mesela, Emniyetin ve Birleşmiş Milletler’in Dünya Uyuşturucu Raporlarına göre esrardan kokaine, amfetaminden eroine ve diğer yüksek riskli afyon türlerine kadar dünyada en fazla uyuşturucu ele geçirilen ülkelerin başında gelen Türkiye’nin bir “narko ülke” haline geldiği uyarıları yapılırken, hâlâ “uyuşturucu ile mücadele”den söz ediliyor…

Yine AKP iktidarında ilk yedi yıldan sonra her bakan değişimiyle değiştirilerek yaz-boz tahtasına dönen “eğitim sistemi” alarm verirken; bizzat dönemin Bakanı’nın ikrarıyla hâlen milyonlarca öğrencinin bilgisayarı, tableti, telefonu ve televizyonu bulunmazken, büyük iddialarla ilân edilen “uzaktan eğitim” de tam bir karmaşaya dönüşürken ve Türkiye’den hiçbir üniversitenin dünyadaki ilk 100’ün arasına giremezken, tam tersi pompalanıyor.

UYDURMALAR “GERÇEKMİŞ” GİBİ SUNULUYOR!

Bu arada savunmadan turizme, güvenlikten adalete her alanda çöken Türkiye’nin “her alanda destan yazdığı”ndan dem vuruluyor.

Hulâsa, serâpa yanlışlar “doğruymuş”, uydurmalar “gerçekmiş” gibi millete propaganda edilerek “kimlik siyaseti”yle kin ve öfkeyi tahrikle tetikleyen kamplaştırma - kutuplaştırma tahrikli kargaşada mahalli seçimlere gidilirken, “yalana fazla revaç veren propaganda-i siyâset”le “lisân-ı siyasette lâfız mânânın zıddıdır” hakikati tecelli ediyor. (Sözler 452; Lemeât 647)

Bir süre daha iktidar koltuğunda kalma uğruna…

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