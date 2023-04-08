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8 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Siyasette vicdan kararması

Cevher İLHAN
08 Nisan 2023, Cumartesi
VAZİYET

Daha ilk günden beri “millet ittifakı” belediyelerinin deprem bölgesinde yaptığı yardımların engellendiği haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

En son Kahramanmaraş’ta Cumhurbaşkanı’nın geçiş yolu üzerindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çadırlar söküldü. Hatay milletvekili Suzan Şahin’in uyarısıyla hâlâ onca ciddi ihtiyaca rağmen üzerinde “AFAD” yazmayan çadırların “görüntü kirliliği yaptığı” bahanesiyle kaldırıldı.

Ve bu tartışmalar sürerken, son olarak Cumhurbaşkanı’nın Hatay’da bile bile “Ana muhalefetin onbir büyükşehir belediyesi var, neredeler, buralara uğradılar mı?” sorusu bu kadarına da “pes!” dedirtti.

Belli ki geçeceği yollar ve uğradığı yerlerde belediyelerin, sivil kuruluşların, muhalefet partilerinin yaptıkları yardımlar, kurdukları çadır ve konteyner kentleri kaldırıldığından Erdoğan, “göremedim” isnadında bulunuyor.

Bu bakımdan, ana muhalefet partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un, “Yahu vicdanınız gibi gözünüz de mi karardı? Bu millete bu acıyı yaşatan bir iktidar olarak hâlâ ne yüzle konuşuyorsunuz? Çâresizce yalana sarılarak sorumluluktan kaçamazsınız!” cevabı dikkat çekici.

Kısacası vahim vaziyet, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Hatay milletvekili İsmet Tokdemir’in “Bu kadar insanın vebali devleti yönetenlerin omuzlarında, sırtında; kimse kendini bundan ayıklamasın. Bunun hesâbını verecekler kimlerse, eğer dünyada kurtulurlarsa ben de diyorum ki ‘zâlimler için yaşasın cehennem!” sözlerinde düğümleniyor.

TESBİT

“Trollerinize değil, vatandaşa soralım...”

Seçime doğru siyasi ömrünün sonuna geldiğini gören iktidardakiler, toplumda kamplaştırma ve kutuplaştırmayı ateşliyor. Giderayak milletin birlik ve beraberliğine zarar vermeye devam ediyor.

Bu hususta, siyasi iktidarın siyasi çıkar uğruna deprem bölgesinde partizanlık yapmaktan, milleti bölmekten çekinmediği nazara veren Seyit Torun’un, “Samimiyseniz; hodri meydan, gelin birlikte âfet illerine gidelim. Trollerinize değil, vatandaşa soralım. Kim vatandaşı çâresiz bırakmış, kim yanında durmuş görelim” ifadeleri oldukça çarpıcı.

Milletin “boş palavralara kanmadığını” anlatıp, “Belediyelerimiz ulaşıp binlerce vatandaşımızı enkaz altından çıkardı; “gözleri olup görmeyen, kulakları olup duymayanlar”a verdiği bilgiler gerçeği ortaya koyuyor.

Bütün bu tesbitler, “siyaset bu denli mi ayağa düştü ki sırf siyasi rakiplerini tahkir uğruna gerçekler bu denli çarpıtılıyor?” sorusunu sorduruyor.

GARABET 

Papua Yeni Gine’de deprem!

7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin üzerinden geçen iki ayda 24 bin 927 artçının meydana geldiği bildirilirken, “can kaybının 50 bin 399 olduğu” resmi duyurulara kimse inanmıyor.

Aslında bir koordinatör valinin Gaziantep Nurdağı’nda halka “Durum, gördüğünüzden bildiğinizden çok daha vahim. Şehirler haritadan silindi, 150 ölü çıkan apartman var. Açıklanan rakamlardan en az üç-dört, belki beş kat daha kötü...” yakınması vakıayı ortaya koyuyor.

Doğrusu, çok daha şiddetli depremlerin olduğu Japonya’da çoğu zaman hiç ölümün olmayıp en fazla birkaç kişinin ölmesi ve hafif yaralaması vahameti gösteriyor. Yine Güney Amerika ülkelerinden Şili’de Mart 2021’de tam on dakika süren ve 9.5 şiddetiyle “yeryüzündeki en büyük sarsıntı” olarak kayıtlara geçen, 1.655 kişinin ölüp üç bininin yaralandığı “mega deprem” denilen “büyük Şili depremi”yle kıyaslandığında fecaat ifşa oluyor.

En son 4 Nisan’da Papua Yeni Gine’de 7 şiddetindeki depremde sadece 4 kişinin ölüp 17 kişinin yaralanması yirmi bir yıllık siyasi iktidarın depreme hazırlıktaki çöküşü ifşa ediyor.

SÖZÜN ÖZÜ

“Zaman olur zıt, zıddını saklarmış. Lisân-ı siyasette (siyaset dilinde), lâfız mânânın zıddıdır. Adâlet külâhını zulüm başına geçirmiş. İstibdâdı şeytanî, hürriyet nâmı verilmiş…”

Bediüzzaman

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