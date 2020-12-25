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27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

“Siyasî nüfuzlular”a “yasal” koruma

Cevher İLHAN
25 Aralık 2020, Cuma
OECD’nin 2021 yılına kadar süre tanıdığı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla yasal tedbirleri almaması durumunda Türkiye’nin “gri liste”ye düşüp uluslar arası alanda “yatırım yapılabilir ülke” olmaktan çıkacağı uyarısı üzerine iktidar, bu telaşla “Kitle İmha Silâhlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”ni apar topar Meclis’in önüne getirdi.

Ancak seçilmiş belediye başkanlarını hiçbir yargı kararı olmadan görevden uzaklaştırıp yerlerine atanmış mülki amirlerle seçimde kaybetmiş “partilileri” kayyım olarak atayan iktidar, sivil toplumu kontrole alma girişimiyle kalmıyor.

Cumhurbaşkanına derneklerin/vakıfların faaliyetlerini durdulması, İçişleri Bakanına yargı kararı olmadan mal varlığının dondurup el koyma ve “soruşturma” açılan yöneticilerin yerine kayyım atama yetkisi vermekle kalınmıyor.

Şimdi de Meclis’e dayatılan “teklif”te “kara para”nın önlenmesine dair yeterli tedbirler alınmazken, “siyasî nüfuza sahip kişilerin para akışları” denetimden kaçırılıyor.

KARA PARA “AKLANIYOR”, “AK PARA” OLUYOR!

Oysa sözkonusu uluslar arası kuruluşlar, Türkiye’den özellikle “siyasî nüfuz sahibi kişiler”in yurtdışına çıkardıkları ve dışarıdan getirdikleri paranın soruşturulmasını istiyorlar.

Anlaşılan, yurtdışından getirilen paradan vergi alınmayacağı, kaynağının dahi sorulamayacağı yasasını çıkaran iktidar, “siyasî nüfuzlular”ın para akışlarının denetlenmesinden çekiniyor; bu kişilerin açığa çıkmasını, kamuoyunca bilinmesini istemiyor.

Kısacası, AKP iktidarında çıkarılan “yasa”yla Türkiye’ye araba bagajlarında taşınan, bavullarla getirilen kara paranın kaynağı sorulmuyor, vergisi alınmıyor. Bu yüzden “AK Parti sayesinde kara para ‘aklanıyor”, “kara para ‘ak para’ oluyor!” Türkiye, “kara para cenneti ülkeler” arasında sayılıyor.

Halbuki mâliyeciler, Vergi Usûl Kanunu’nun 9. maddesinde “vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz” hükmüyle kaçakçılık, uyuşturucu ve kara paraya kesilen cezanın yanısıra vergisinin de alınması gerektiğini kaydediyorlar.

Bu açıdan Cumhurbaşkanı’nın bütün çağrılarına ve “kaynağı sorulmayacak!” güvencelerine rağmen, “tâlimatlı” hale getirilen yargının bağımsızlık ve tarafsızlığına güvenin “sıfırlanması”yla yurtdışındaki vatandaşların 200 milyar doları bulduğu söylenen parayı getirmedikleri belirtiliyor.

Araştırmalara göre, gittikçe azalan fert başına millî gelirde dünyada 78. sıraya gerileyen Türkiye’de nüfusun ancak yüzde 1’ini bulan en zengin kesimin toplam gelirden aldığı pay, son on sekiz yılda sürekli düşen düşük gelirli nüfusun yüzde 50’sinin toplam gelirden aldığı payın iki katına çıkmış. Uçurum vahim bir biçimde derinleşmiş.

ÜCRETLİDEN VERGİ, ŞİRKETLERE VERGİ AFFI

Ve bu vartada vergilerin yüzde yetmişi -üçte ikisi- harcamalar üzerinden “yoksulluk sınırı”nın altında kalan dar gelirliden ve asgarî ücretlilerden tahsil ediliyor. Gelir vergisinin büyük kısmı servetten, zenginlerden değil, çalışanların ücretinden/maaşından alınıyor.

Yine yüzde 55’lerden yüzde 70’lere varan zamlarla vatandaşların dünyada en pahalı kullandıkları doğal gazdan, elektrikten, telefondan, akaryakıttan; ekmekten, sudan, bütün gıda maddelerinden KDV- ÖTV olarak alınıyor.

Buna karşı, dolar garantili ihaleleri alan ve milyarlarca liralık kredi verilen iktidara yakın şirketlerin yüz milyonları bulan vergi borçları bir kalemde siliniyor, ödemeleri “affediliyor.”

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  • Ozer

    25.12.2020 22:48:37

    Tanımadığımız karapara ülkesi G.Kıbrıstan ne farkımız olacak bir de Para getirene vatandaşlık versinler.Demek durum vahim Devlet Şerefiyle alakalı.Bu durum israf politikalarıylamı alakalı,koronamı bilemiyoruz.Rahmetli 2.Abdulhamidin karagünler için yıldız sarayı havuz altı hazinesinin,İttihatçılarca patlatılması gibi.Devlete 5 sene yetmesi gereken hazinenin içinde neler kaldı bilen var mı.

  • irfan göçmen

    25.12.2020 20:01:12

    Öyle bir çöküş geliyorki bizler gelmekte olan bu çöküşün mahiyetini bile kestiremiyicez

Risale-i Nur Külliyatı

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