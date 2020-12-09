Siyasî provokasyonlara karşı

Siyaset hareketleniyor.

Özellikle Ankara Belediye Başkanı’nın üç trilyonluk yolsuzluğa dair 40 dosyayı yargıya iletmesinin ardından İstanbul Belediye Başkanı’nın iki dosyayı mahkemeye sunarak imardan kamulaştırmaya detaylarıyla hazırlayacakları yolsuzluk dosyalarını yargıya taşınacağını bildirdiği günde görüşülmeye başlanan yeni bütçe tartışmalarında muhalefetin mesajlarıyla siyaset yeni bir merhaleye girdi.

Anlaşılan o ki bütün anketlerde “cumhur ittifakı” oylarının toplam yüzde 40’ı aşamaması ve AKP-MHP dışındaki hemen hemen bütün partilerin “millet ittifakı”nda yer alma temâyülünün güçlenmesiyle oluşacak “demokrasi ittifakı”nın yüzde 60’ları bulması ve “tek adam rejimi”ni isteyenlerin yüzde 35’te kalmasına mukabil demokratik parlamenter sistem irâdesinin daha şimdiden yüzde 50’yi aşması karşısında “iktidar cephesi” tam bir panikte.

Bu telâşla millet ittifakı”nın ikamesine, “demokrasi ittifakı”nın önüne bariyerler konuluyor. İktidardan düşme korkusuyla koltukta kalma uğruna “millet ittifakı”nı bölüp dağıtma hesâbına her türlü katakulliye başvuruluyor.

MUHALEFET, OYUNU BOZMALI

“İktidara ilişik tâlimatlı medya”da, yirmi ay sonra görülen anamuhalefet liderini “linç davası”nın basit bir “protesto” imiş gibi “önemsizleştirilmesi”, “suikast ihbarları”nda âdeta suçun muhalefetin üzerine atılması bundan. Yirmi beş kanaldan tehdit ve şantajlı saldırıların, provokasyonların siyasi maksadı bu.

Yine bu tehevvürle salgın verileri saptırılıyor; ekonomik çöküşle vatandaşlar yoksulluk içinde kıvranırken, enflasyon ve işsizliği, yüz binlerce esnaf ve işletmenin kepenk indirmesini gözardı ettirme, yoksulluğu unutturma adına rakamlarının çarpıtılmasına tevessül ediliyor. Olup bitenleri aktaran medyaya RTÜK’le, yasaklarla, baskılarla gözdağı veriliyor.

Gündemi zehirleyen, kamplaştırıp kutuplaştıran tahriklerle fitne ateşi alevlendiriliyor. Sağlıktan ekonomiye, eğitimden tarıma bütün alanlarda başarısızlıklarla, dış politikadaki tıkanmayla yönetememe gerçeği örtbas edilmeye yelteniliyor. Muhalefet belediyelerinin salgında halka desteklerine bile takozlar konuluyor.

Tam da bu vetirede “millet ittifakı” bileşenlerinin içinin karıştırılmasına uğraşılıyor. Meclis’in altı milyon oy almış üçüncü partisi HDP üzerinden “tek kişilik yönetim”e karşı parlamenter sistemi isteyen geniş kesimlerin bir araya gelmesi engellenmek isteniyor. Bu partinin seçilmiş yetmişe yakın belediye başkanı yargısız infazla, sorgusuz - sualsiz görevden alınarak, yerlerine belediye meclisinde de seçim yapılmayıp “iktidar kayyımları” atanıyor. 50’si bu partiden 62 yeni milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebi Parlamentoya veriliyor. Meclis’te bekleyen fezlekelerin sayısı 1084’e ulaşıyor.

Çarpıcı olan, kırk bin insanımızın katlinden sorumlu müebbet hapisle mahkûm terörist başının mektubunu ve “mesajı”nı meydanlarda ve devletin televizyonunda okutup duyuran, yurt dışındaki kardeşinin röportajını devletin ajansında yayınlayan iktidarın, Hazine’den destek alan, grup başkanvekillerinin Meclis’i yönettiği legal bir partiyi kriminalize edip muhalefeti ithama kalkışması.

UZLAŞTIRICI SİYASETİN ÖNÜ KESİLİYOR

Özetle, iktidarda kalmak için bütün ülke sanki gözden çıkarılmış; kavga ve hakaretle vatandaşlar arasında “kin ve nefret tohumları” ekiliyor.

Ve iiktidar partisi, bütün vaadlerine rağmen on sekiz yılda bir türlü düzeltmeye yanaşmadığı 12 Eylül “darbe anayasası”ndan kalma “yüzde on seçim barajı”nı kaldırmıyor; bunun yerine “dar bölge” ortaya atılıyor. Ancak MHP’nin bütünüyle tasfiye kaygısıyla itirazına karşı bu kez “daraltılmış bölge” benzeri taktiklerle düşük oyla Meclis çoğunluğunu elde etme peşinde…

Yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi’nin kararını dinlemeyip dört yılı aşkındır hapiste tuttuğu Demirtaş’ın “yerel seçimlerle ilgili “İyi Parti’ye bir desteğimiz olmadı, ancak muhalefete demokrasinin gelişmesi amacıyla sunulan desteğin doğru olduğunu düşünüyorum” sözlerine rağmen, uzlaştırıcı, bütünleştirici, toparlayıcı siyasetin önü kesilerek “demokrasi ittifakı”nın oluşmasına bariyerler konulmaya uğraşılıyor. (gazeteler, 7.12.20)

Muhalefet busiyasi ifsad ve tuzakları, provokasyonları demokratik irâdeyle boşa çıkarmalı.