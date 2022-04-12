Siyasî saptırmalar kurtar(a)mıyor…

Siyaset tam bir kargaşa var. Her türlü siyasi çarpıtmanın fiyaskoyla sonuçlanması karşısında “iktidar cephesi” tam bir dağınıklıkta.

Vaziyet ortada. Enflasyon sepetiyle onca oynamaya ve dalaverelere rağmen TÜİK’in verileriyle tüketicide yüzde 61’i aşan, üreticide yüzde 115’e varan enflasyona hiçbir ciddi tedbir alınmış değil. Büyük iddialarla başlayan son Maliye Bakanı’nın bütün “ışıltılı demeçleri”ne mukabil yüzde 20’lerdeki enflasyon üç katına çıkmış.

TÜİK’in “tâlimatlı duyurusu”yla işsizliği düşük göstermek için işsizlik rakamlarında “yüzde 0.5 azalış” gösterilirken, muhalefet sözcülerinin tesbitiyle, “her defasında kırk takla attırılması da bir işe yaramıyor.” Zira yıllardır iş bulamayıp iş bulma ve arama ümidini kaybedenlerden sarfınazar edildiği, milyonlara milyonların eklendiği herkesçe biliniyor.

Keza genç işsizlik oranının resmi rakamlarla 21.8 olarak açıklanmasıyla hâlâ her dört gençten birinin işsiz olması bu gerçeğin kabulü. Birkaç kişilik işe alıma yüzlerce, binlerce kişinin, 319 kişilik işe alım için 126 bin vatandaşın müracaatıyla meydana gelen “iş başvurusu kuyrukları” işsizliğin de açıklanan oranların çokça üstünde olduğunu ortaya koyuyor.

“İKTİDAR CEPHESİ” PANİKTE…

Yine TÜİK’in tesbitleriyle hanelerde elektriğin birim fiyatı 8 yılda yüzde 440 zamlanırken, muhalefet milletvekillerinin sorularına Enerji Bakanlığı’nın verdiği cevaba göre, geçen yıl 3,5 milyon elektrik ve 1 milyon doğalgaz abonesi faturasını ödeyememiş. 1 milyon 93 bin 581 mesken, sanayi, ticarethane ve tarım sulama abonesinin doğalgazı kesilmiş.

Bu arada enflasyonun yüzde 150’leri, gıda enflasyonunun yüzde 200’leri bulduğu, 12.5 milyon emeklinin bankalara borçlu, asgari ücretin açlık sınırı altında olduğu ağır krizde 30 milyon icra dosyasının 115 milyon tarafı oluşmuş. “Yeni ekonomik model” diye ortaya atılan ve Hazine’ye yüzlerce milyar ödetilen “döviz kuru korumalı mevduat”ın da bir “çâre” olmadığı peşinen görülüyor.

Özetle, âlây-ı vâlâ ile açılıp “yandaş müteahhitler”e verilen “dolar garantili ihaleler”den biri olan Çanakkale Köprüsü’nde “günde 45 bin aracın geçiş garantisi”ne karşılık geçişlerin 6 binde kalması; 1 milyon 317 bin yolcu geçişi garantisi verilen Zafer Havaalanında bir yılda ancak 11 bin 131 yolcu geçmesiyle yüzde 99 sapılması benzeri ortaya çıkan vahim hesap hatalarıyla iktidardakiler tam bir şaşkınlıkta.

Büyümeden enflasyona hiçbir hedefi ve vaadi tutturamaması, “2023 hedefleri”nin hepsinin daha şimdiden suya düşmesi karşısında siyasi iktidar hata üstüne hata yapıyor.

Ve bütün manipülasyonlara rağmen “tek kişilik ucûbe sistem”i isteyenler yüzde 30’lara düşerken, muhalefetin “demokratik parlamenter sistem işbirliği”ne desteğin yüzde 70’leri aşması üzerine “iktidar cephesi”nde tam bir panik baş göstermiş.

SAFSATA, ŞAŞIRTMA VE ŞOVLARLA

Dağınıklık, öngörüsüzlük ve karmaşa o denli ki, tek imza ile yayınlanan gece yarısı apar topar 60 adet “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi”nin 35’i “bir önceki kararnamenin düzeltilmesi”ne dair çıkarılmış.

En son “7 Nisan 2002 tarihli ve 2022/127 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi”yle, olmayan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ne rektör atanması, “tek kişilik hükûmet”te dibe vuran devlet işleyişini, liyâkatsizliği, keyfilik ve denetimsizlik vartasındaki laçkalaşmayı ifşa ediyor.

Bu yüzden bir yığın safsata ve şaşırtmayla, medyatik algı operasyonlarına tevessül ediliyor; ancak nâfile...