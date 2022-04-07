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7 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Siyasî tuzaklara karşı siyasî ferâset

Cevher İLHAN
07 Nisan 2022, Perşembe
Yüksek Seçim Kurulu’nun karton oy kabini, mühür ve ıstampa benzeri on iki kalem kırtasiye malzemelerinden sonra oy pusulaları ve zarfları için ilâna çıkması “ufukta sandık belirdi” yorumlarını teyid ederken “iktidar cephesi” ardı ardına oyunlar oynuyor.

Otoriter “tek kişilik yönetim”in fiyaskosunun açığa çıkmasıyla istişâresiz çarpık “siyasi mühendislik”le dayatılan “seçim yasaları”yla oynanması türü komplo ve kumpaslar kuruluyor. 

Bütün anket ve kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanlığı seçiminde “demokratik parlamenter sistem işbirliği”ndeki muhalefetin adayının yüzde 62 açık ara ile seçecek olması ve Parlamento’da yüzde 64’de çoğunluğu elde edeceğinin görülmesi üzerine manipülatif spekülasyonlar yapılıyor.

En son “seçimli otokrasi”lerde iktidardakilerin bir yığın baskı ve dayatmayla yüzde 80’lere varan “oylar”la kazan(dırıl)dığı görmezden gelinerek Macaristan seçimleri çarpıtması bunlardan biri. 

SANSASYONLARIN BOŞA ÇIKARILMASI

Türkiye’ye benzer özgür olmayan, “yandaş medya”yı kullanan, iktidar partisi ile bütünleşen, devletin bütün imkânlarını seçim kampanyasında hoyratça harcayan Başbakan Orban’ın altı partili muhalefete karşı kazanması serrişte edilerek zihinler bulandırılmaya yelteniliyor. 

Macaristan kıyasının çok ciddi farkları var. Bu ülkede ekonomik krizin olmaması, enflasyonun yüzde 5’te kalması, en çarpıcısı seçim öncesi bütün anketlerde iktidar partisinin birkaç puan önde olup muhalefetin adayının baştan beri oylarının düşük kalması görmezden geliniyor. 

Oysa Türkiye’de tam tersine iktidarın oylarının muhalefetten en az on puan geride kaldığı, “millet ittifakı”nın muhtemel adaylarının bütününün peşinen “cumhur ittifakı”nın adayı Erdoğan’dan 5-6 puan fazla oy aldığı ve ekonominin çöküşüyle vahim sosyal gelir uçurumunun “tek kişilik hükûmet”ten kaynaklandığı herkesçe biliniyor. 

Bundandır ki çarpıtmaların hiçbirinin netice vermemesi üzerine “seçim katakullileri”ne tevessül ediliyor. YSK’nin son dakikada kanuna aykırı olarak milyonlarca mühürsüz oyu “geçerli” sayması, binlerce oy farkıyla kazanılmış İstanbul seçimlerini iptali nazarlara verilerek “yine bir şey yapacaklar!” havası pompalanıyor. 

Dahası “sandık güvenliği”nin olmayacağı propagandasıyla “ne yaparsak yapalım kazanacaklar”, “yine ‘hiçbir şey olmadıysa kesinlikle bir şeyler oldu’, ‘atı alan Üsküdar’ı geçti’ diye seçimi almış gösterecekler” hatta “bunlar kaybetse de gitmezler!” türü daha baştan teslimiyeti telkin eden ümit kırıcı sansasyonlarla “öğretilmiş çâresizlik” yaydırılmak isteniyor. 

VE TAM BİR BÂSİRETLE…

Bu bakımdan, “demokratik parlamenter işbirliği” partilerinin, öncelikle komisyonu kurulan “seçim güvenliği”nin temini işbirliğinin ayrıntılarıyla kamuoyuna açıklanması; ayrıca “ekonomide çözüm mutâbakatı”nın hazırlanıp bütün detaylarıyla millete taahhüd edilmesi, “geçiş süreci”nin safhalarıyla vatandaşlara duyurulması fevkalâde ehemmiyetli. Siyasi iktidarın “yine biz çözeriz!” saptırmasına, “krizi çıkaranlar krizi çözemez” teziyle “çözüm çâreleri” tek tek ortaya konulmalı. 

Keza demokratik muhalefetin, Meclis’te 300 ilâ 360 oyu bulan çoğunluğu ve temsilde adaleti sağlayacak, hiçbir oyu boşa gitmeyecek formülle bütün oyun ve tuzakların aşılması icâb ediyor.   

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