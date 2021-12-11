VAZİYET

Mâlum “tek kişilik hükûmet”te Bakanlar Kurulu tanımı yok. Bu yüzden “kabine” deniliyor. Bakanlıklara atanan “bakanlar” birer “sekreter” hükmünde olduğundan ve yetkileri olmadığından her şeyi “Cumhurbaşkanı adına” yapıyorlar; kamuoyuna açıklamaları da “izne” bağlı.

Bundandır ki Orman Bakanı’nın “Cumhurbaşkanı’nın tâlimatıyla orman yangınlarının söndürülmesine başladık!” cümlesinde olduğu gibi, bakanlar her açıklama öncesinde “Sayın Cumhurbaşkanımızın tâlimatıyla”, “izniyle”, “emriyle”, “telkiniyle”, “direktifiyle”, “himâyeleriyle” diye söze başlıyorlar;

Geçen hafta AKP’nin grup toplantısından sonra tam da Sağlık Bakanı’nın gazetecilerin sorularına cevap verdiğini gören Cumhurbaşkanı’nın yanlarına gelerek, “Gazetecilere ne söyledin? Para pul söylemedi mi?” diye sorması üzerine Bakan’ın “Hayır efendim, siz izin vermeden ben söyler miyim?” ifadeleri çarpıklığı bundan.

Peşinden gazetecilere, “Bakan size ne dedi?” diye kameraların önünde âdeta sığaya çekmesi “ucûbe sistem”de en basit bir açıklamanın dahi “izne tabi” olduğu çarpıklığını bir defa daha ele verdi.

GARABET

Garip “enflasyon hesâbı!”

“İktidar cephesi”nden önce ekonominin çöküşünü hafife alan acayip yakıştırmalarla katlanan dolar - dövizle yüksek enflasyona önlem olarak halka tuhaf “tasarruf tavsiyeleri” sıralandı.

Meselâ doğal gaz ve elektriğe yüzde 70’lere varan fahiş zamlara karşı Enerji Bakanı, “Bir derecelik sıcaklık değişikliği evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur” tavsiyesinde bulundu.

Keza bir iktidar milletvekili, vahim pahalılığa karşı vatandaşlara “ayda iki kilo et yerine yarım kilo, iki kilo domates yerine iki tane, bir kilo biber yerine üç tane almalı!” garip çözümünü ileri sürdü.

Bunların hiçbiri kamuoyunda mâkes bulmayınca bu kez iktidardakilerin bunalıma dönüşen ağır ekonomik krizi uzun süre inkârına benzer, “bizdeki enflasyon ne ki” söylemlerine tevessül edildi.

O denli ki canlı yayında “sanki AKP ve Başkan Erdoğan’ın yönetimi zayıfmış ve başkanlık sistemiyle bu badireleri yaşıyormuşuz gibi muhalefet sözcüleri bir tablo çiziyorlar” diye yakınan AKP’li eski bir vekil, “Almanya son 25 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor, yüzde 2’den 5’e çıkmış, yüzde 150’lik enflasyon var” diye garabetli bir hesâpla Türkiye’deki vahim enflasyonla kıyasladı!

Sormak lâzım; sahi Almanya’nın 2’den 5’e çıkan enflasyonu “yüksek enflasyon” ise AKP iktidarında Türkiye’nin gerçekte yüzde 60’ları aşan, gıdada yüzde 80’leri bulan enflasyon nedir?

KISACA

“Ekonomiyi batırma’ kitabı”

“Ekonominin kitabını yazdım” diyor bir gün, tam iki gün sonra “Kurtuluş Savaşı veriyoruz” diyor. Hangisi doğru? Ekonominin kitabını yazdıysak niye Kurtuluş Savaşı veriyoruz? Ha, ‘ekonomiyi batırma kitabı’ yazdıysa doğrudur, o zaman Kurtuluş Savaşı gerekir.”

Erhan Usta,

(İyi Parti Grup Başkanvekili, Bütçe görüşmelerinden)

SÖZÜN ÖZÜ

“Eyyühe’r rüus ve rüesa! (Ey reisler ve yöneticiler!) Elinizdeki malımızla ve yanınızdaki aklımızla bize hizmet ediniz!”

(Bediüzzaman, Münâzarât, 230)

