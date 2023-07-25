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25 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Son “Körfez turu” övgüleri

Cevher İLHAN
25 Temmuz 2023, Salı
Seçim sonrası verilen vaadlerin aksine akaryakıta hâlen devam eden ve bir ayda yüzde 40’a ulaşan fahiş zamlarla ekmekten ilâca her şeyin kat kat pahalandığı vetirede yeni ağır ek vergilerle devasa zam kasırgası sürüyor.

Son beş yılda motorine yüzde 471, benzine yüzde 445 zamlarla yetinilmeyen zam sağanağında “iktidar medyası” ayrı bir dünyada...

BORÇ PARA DİLENME GEZİSİ

Çarpıcı olan, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri ile ticari ilişkiler daha da gerilerken, başta Körfez medyası ile yabancı medyada “borç para dilenme gezisi” olarak yer alan Cumhurbaşkanı’nın son “Körfez turu”nun da öve öve bitirilememesi.

Oysa ekonomistler, Türkiye’den yüzde 7 yatırımcının gittiği Körfez ülkeleriyle, özellikle daha önce “katil” diye reddettiği, “15 Temmuz darbesinin finansörü”, “ABD’nin piyonu” diye karaladığı BAE ile “beş yıllık süre ile 50.7 milyar dolarlık kredi anlaşması”nın hiçbir getirisi olmadığını belirtiyorlar.

Öncelikle Körfez yatırımlarının Telekom satışında olduğu gibi yatırım, üretim ve istihdam değil, daha çok emlak ve kurumların satın alınması olduğunu nazara veriyorlar.

Bu açıdan, “neyi satacağımızı çok iyi biliriz” diyen Cumhurbaşkanı’nın neyi satışa çıkardığı ya da sattığı bilinmeyen, milletin ortak malı olan devlet arazisinin, kamu bankalarının, “özelleştirme” paravanında limanların satılacağı söylentileri arasında ve kapalı kapılar arkasında kotarılan “satışlar” sorgulanıyor.

EKONOMİ TÜMDEN YIKIMA UĞRAR

Ekonominin vaziyeti ortada. Merkez Bankası rezervi “eksi 61 milyar”da. Hâlâ “ilk 10’un arasına sokulacağı” ileri sürülse de, 16. sırada devraldığı ekonomiyi 22’ye geriletmekle ülkeyi G-20’den düşürmüş. Bilhassa göstermelik “tasarruf genelgeleri” paravanında israfın, hoyratça harcamaların yanısıra 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart mahalli seçimlerde yine devlet imkânlarının tepe tepe istimaliyle ekonominin tümden yıkıma uğrayacağı ikaz ediliyor.

Daha evvel Cumhurbaşkanı’nın “Körfez ülkelerinden Türkiye’ye para depo edildiğini ve bunun kısa bir süre için de olsa Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattığı” açıklamasıyla ifşa olan bir tabloda tıpkı Suudi Arabistan’dan 5 milyar dolarlık mevduatın, Çin’le 6 milyar, Katar’la 15 milyar dolar, BAE ile 5 milyar ve Güney Kore’yle 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşmasının ekonomiyi kurtaramayacağı ortaya konuluyor.

Neticede, itiraflı iftiralı hileli tuzakların, algı operasyonlarının, çarpıtmaların, saptırmaların sonu gelmiş; nutuklar, beylik lâflar, tumturaklı sözler de artık kâr etmiyor…

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