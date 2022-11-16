Son saldırıdaki istifhamlar…

Altı vatandaşın can verdiği, ikisi ağır, beşi yoğun bakımda onlarca kişinin yaralandığı menfur İstiklâl Caddesi bombalı saldırısı AKP iktidarının “terörle mücadele”de ısrarla sürdürdüğü yanlışları yeniden gündeme getirdi.

Öncelikle “yayın yasağı” getirilen ve “gizli” olması gereken ve sekiz savcının soruşturmaya görevlendirildiği patlamaya dair ayrıntıların bizzat bakanlarca ayaküstü ifşası soruşturmaya zarar verdi. Saldırının son Mersin saldırısında olduğu gibi dışarıdan gelen teröristlerce yapılması da sızmalara karşı kevgire dönen sınırları kontroldeki yetersizliği ortaya koydu.

Zira Mersin’deki polisevine uzun namlulu silahlarla saldıranların “eylemden bir gün önce tam on iki-on üç saat paramotor denilen paraşütlü motorla Tarsus’a geldikleri” bizzat İçişleri Bakanınca bildirilmiş ve yakıtlarının onca süre havada kalmalarına yetmeyeceği, yere yakın uçan motorlu paraşütün ikmal için defalarca yere inmesi gerekirken nasıl fark edilip yakalanmadıkları soruları cevapsız kalmıştı.

TESBİTLER TEYİD EDİYOR…

Uzmanların, Taksim’deki bombalı saldırıyı yapan teröristin dört ay önce bir teröristle birlikte Afrin-İdlip üzerinden Türkiye’ye girdiği, “yurda girdiği andan itibaren ona destek olan, yol gösteren, İstanbul’a götürenlerin olduğu, caddede en az üç gün keşif yapıp, daha fazla can kaybı için caddenin kalabalık olduğu gün ve saatlerde patlayıcı dolu çantayı nereye bırakacağı ve nereye kaçacağı…” tesbitleri dikkat çekici.

Gerçekten, sözkonusu teröristin aylarca İstanbul’un ortasında kiraladığı bir evde kalıp üstelik bir işte çalışırken nasıl olup da fark edilmediği de.

Bakan’ın daha baştan teröristin Afrin-Kobani üzerinden sızdığı açıklamalarıyla da örtüşen bu tesbitler, son bombalı saldırının da Türkiye’nin askeri operasyonlar yaptığı Suriye’nin kuzeyinde plânlandığını, teröristin elini kolunu sallaya sallaya “sığınmacı” perdesinde İstanbul’a kadar gelip, ev kiralayıp işe girdiğini gösteriyor.

Ve bunca istifhama rağmen teröristin sınırı kaçak geçişte ve eylemi gerçekleştirmeden önce yakalanmaması, bomba düzeneğiyle bir bankta onca süre bekleyen kadının farkına varılmaması, bütün iddiaların aksine ciddi bir istihbarat zaafını ortaya koyuyor.

Ve “bizden habersiz sınırlarımızdan kuş uçmaz”, “teröristlerin ayak numaralarına kadar biliyoruz” iddialarının aksine, en son Afganistan’dan yüzlerce – binlerce “Amerikan Afgan”ın gruplar halinde âdeta canlı yayında sınırlardan geçişinde açığa çıktığı gibi kevgire dönen sınırlardan milyonlarca sığınmacı arasından çoğu küresel işgalci emperyal güçlerin “maşa” olarak kullandığı terör örgütü militanlarının Türkiye’ye geçtiği gerçeğini teyid ediyor.

Yolgeçen hanına dönen sınırlardan her an benzeri terör saldırılarını yapmak için ağababalarından tâlimat bekleyen “uyumuş hücreler”in, terörist sızmalarının sorumluluğu kimin?