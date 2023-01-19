Son siyasî çırpınışlar…

Seçimin akıbetini gören AKP-MHP, giderayak bütün komplolara tevessül ediyor; iktidar koltuğunu kurtarmak telâşıyla her türlü tezgâha tevessül ediyor, bu panikle bütün tuşlara birden basıyor.

Meclis’in önünde dolandırıcılıktan yolsuzluklara, rüşvete, polise hakaretten bir yığın suça kadar 1760 fezleke birikmişken ve hiçbir AKP’li vekil için savcılar tek bir soruşturma açıp fezleke yollamamışken iktidar partilerince sadece iktidarı eleştirilerinden dolayı muhalefet milletvekilleri için hazırlanan göstermelik fezlekelerin öne çekilmesi muhalefeti sindirme operasyonundan başka birşey değil.

Yolsuzluklar, rüşvet, ihaleye fesad karıştırma, kamu malını yandaşlara peşkeş ve talana dair dosyalar arasından bir tek mahkemede “duruşma hâkimlerine alenen hakaret ettiği’ ve ‘âdil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” gerekçesiyle bir ana muhalefet partisi milletvekili ile Kasım 2021’de Akşener’in esnafı ziyareti sırasında açıkça tahrik eden –ve sonradan iddia edildiği gibi “şehid yakını” da olmadığı ortaya çıkan- bir vatandaşla tartışmasında “hakaret ettiği” bahanesiyle İyi Parti milletvekilinin “dokunulmazlıklarının kaldırılması” fezlekelerinin apar topar öne çekilerek alelacele görüşülmesi bunun son örnekleri.

YSK'NİN “İKİ MAZBATASI”YLA GERÇEK ORTADA

Hatırlanacağı üzere Temmuz 2018’de AKP’li Meclis Başkanı’nın YSK’ya gönderdiği “Tutanakta (mazbatada) ‘13’ rakamına, Cumhurbaşkanlığı görevi yapan kişi sayısının hesabından veya Cumhurbaşkanı seçim sayısı hesabından ulaşılamadığı görülmüştür” garip yazısı üzerine YSK, Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında “13. Cumhurbaşkanı’ ibaresini kaldırma” çarpıklığını sergilemişti.

Bundandır ki Bahçeli’nin “Mayıs ayında bu işi bitirelim, bu bir erken seçim değil, seçim tarihini güncelleme olarak okunmalıdır” çıkışını yaptığı sırada mevzubahis “13. Cumhurbaşkanı” ifadesi yeniden ortaya atılıyor.

Bir yandan “erken seçim”e Anayasada ve yasalarda olmayan “azıcık öne alınmış seçim”, “güncellenmiş seçim” uydurmasıyla sanki Erdoğan “12. ve 13. Cumhurbaşkanı olmamış” gibi Anayasanın 101. maddesindeki “bir kimse en fazla iki kez Cumhurbaşkanı adayı olabilir” hükmü ile 116. maddesindeki “ancak Meclis’in 360 milletvekili ile seçim kararı alması” halinde üçüncü kez aday olabileceği, lakin Meclis’i yenileme ve feshi durumunda aday olamayacağı açık kaydını aşma peşinde.

Tam bir algı operasyonu ile zihinleri bulandırma ve Anayasaya açıkça aykırı olarak Erdoğan’ın “üçüncü kez adaylığı”nı karambola getirme, yine “mağduriyet”e sığınma hesabı yapılıyor.

Aslında YSK’nin ilk kez 10 Ağustos 2014’te “12. Cumhurbaşkanı mazbatası” ve 24 Haziran 2018’de “13. Cumhurbaşkanı mazbatasını” vermesiyle Erdoğan’ın ikinci döneminde olduğu ortada. Bu durumda Abdullah Gül “11. Cumhurbaşkanı” olduğuna göre ve Erdoğan’ın “birinci dönemi” sayılmayacaksa “nasıl ‘13. Cumhurbaşkanı’ oluyor”, sonra “12. Cumhurbaşkanı” kim?” soruları vaziyeti deşifre ediyor.

KOMPLOLAR ARTIK İŞE YARAMIYOR…

Bu arada “iktidar cephesi”, Anayasaya “başörtüsüne Anayasal teminat” bahanesi ile “tek kişilik ucûbe rejim”e payanda yapma, en azından “altılı parlamenter işbirliği”nin “ortak cumhurbaşkanı adayı”na desteğinin önünü alma hesâbıyla HDP ile perde altında görüşmeye çalışırken, diğer taraftan bu partinin sırf “parlamenter sistem”e ve demokratikleşmeye desteğinden “altılı masa”yı “terörle işbirliği”yle suçlama propagandasını sürdürüyor.

El altından “her türlü işbirliği”ni kotarmaya çabalarken, “altılı işbirliği”nin, “Türkiye partisi” olduğunu defalarca açıklayan, terör örgütü ile arasında mesâfe koyduğunu açıkça deklâre eden, en son Mersin saldırısı ve Taksim bombalamasında terörü en ağır sözlerle lanetleyen altı buçuk milyon oy almış Meclis’in üçüncü partisiyle demokratikleşmede diyaloga girmesini “teröre destek” diye karalamaya çalışoyor.

Ama boşuna; zira yapılan isnadlar, iftiralar, komplolar, kumpaslar, manipülasyonlar, çarpıtmalar, saptırmalar, algı operasyonları artık sırıtıyor; canhıraş son siyasi çırpınışlar işe yaramıyor…