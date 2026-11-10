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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2026 SALI - YIL: 57

“Soygun” çifte standardı…

Cevher İLHAN
10 Kasım 2026, Salı
“Yüzyılın vurgunu”nda milletin yüz milyarlarını - trilyonlarını soyanlarla ilgili “Meclis araştırması”nın yine AKP-MHP oylarıyla reddedilmesi, öncelikle dünyada benzeri olmayan, yürütmenin yanısıra yargının ve yasamanın “tek kişilik hükûmet”in güdümüne sokulduğu “Türk tipi otoriter rejim”de denge ve denetimin olmamasını bir defa daha ortaya çıkardı.

Görünen o ki vahamet, millet adına hükûmeti denetlemekle görevli Meclis’in yasama ve denetim işlevinin tasfiyesinden türüyor. Meclis adına Sayıştay’ın denetim yetkilerinin tırpanlanıp denetçi raporlarının, teftiş kurulları raporlarının işleme konulmamasından türüyor.

Muhalefetin verdiği milyonlarca vatandaşın mağdur edildiği, fonda 850 milyarı bulduğu, borsayla trilyonların dolandırıldığı, onlarca milyarın yurtdışına kaçırıldığı, daha şimdiden fabrikaların kapanmasına, devasa işsizliğin katlanmasına sebebiyet veren “soygun” da Meclis üzerindeki vesâyetinden türemiş.

“Depremde yardım bağışları”, “yargıda rüşvet çarkı”nın araştırılması önergelerinin, iktidardakilerle yakınlarının karıştığı “yolsuzluk-rüşvet kumpasları”,  kamu malının yandaşlara peşkeşi” gibi hak gasplarının “iktidar cephesi”nce reddedilmesindeki gibi yolsuzlukların millet adına Meclis’te araştırılıp soruşturulması engelleniyor.

SORULAR CEVAPLANDIRILMIYOR…

Mâlum “tek kişilik rejim”de Meclis’te milletvekillerinin bakanlıklarla, ilgili kurumlarla ilgili soru önergeleri kaldırılırken, bakanların on beş gün içinde cevabını vermeleri gereken yazılı önergelere ya hiç cevap verilmedi ya da basma kalıp lâflarla geçiştirildi. Millete ve Meclis’e karşı hiçbir sorumluluk ve saygı duyulmadan geçiştirildi.

Milletvekillerinin “Cumhurbaşkanı’nın kaç uçağı var?’ ‘Saraydaki araç sayısı ne kadar?” benzeri sorulara Cumhurbaşkanı’nca “gereği kadar” gibi Meclis’i takmayan cevaplarla âdeta alay edildi. Bu yüzden geçen yasama döneminde vekillerin Meclis’e sundukları 14 bin 878 yazılı sorudan sadece 914’ünün süresinde cevaplandırılmasıyla kalındı.

Esasen Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ’ın yayımlandığı Haziran 2023 - Ağustos 2026 dönemini kapsayan üç yıllık dönem yasama faaliyetleri raporu’nda verdiği 37 kanun teklifi, 528 soru önergesi, 118 araştırma önergesi ve 31 genel görüşme önergesinin tümünün reddedilmesi bunun bariz göstergesi. (gazeteler, 21.9.26)

Verdiği “yolsuzluk, rüşvet, uyuşturucu ve çeteyle mücadele”, “yargı sistemi”,  “eğitimde fırsat eşitliği”, “şeffaflık”, “pahalılık”, “vergi adaleti, gelir dağılımı”, “düzensiz göç, yabancılara vatandaşlık”, “tarım politikaları”, “sağlık ve ilaç sektörü” alanlarındaki önemli kanun tekliflerinin hiçbirinin siyasî iktidarca kabul edilmemesi Meclis’in dışladığının bariz göstergesi.

Bundandır ki “tek adam yönetimi karnesi”nde 1157 kanun teklifinin geri çevrildiğinden, 40 bini bulan soru önergesinin doğru - dürüst cevaplandırılmadığı tesbitleri yapılıyor

“SOYGUN HABERİ”Nİ YAPANLAR İÇERİ ATILIYOR!

Bu arada daha vurguncuların iddianameleri hazırlanmadan “dolandırıcılığı” haber verenlerin iddianemelerinin hazırlanıp ev hapsine atılmaları, onlarca yıl ceza istenmesi, yapmadığı haberlerden dolayı tutuklanıyor. Hırsızlığın, hırsızların değil, “hırsız var!” diyenlerin cezalandırılması çarpıklığı açığa çıkarıyor. 

Üzerinden iki ay geçen “organize suç örgütü”, bazı bürokratların tutuklanmalarıyla geçiştiriliyor. “Soygun”a ismi karışan eski-yeni bakanlar, bakan yardımcıları, iktidar partisi yöneticileri yakınlarının hatta vali ve kaymakamların olduğu haberlerinin üstü örtülüyor.

Bununla da kalınmıyor; medyanın yüzde 98’inin “iktidar medyası” yapıldığı vartada, onlarca “devlet kanalı”na, “yandaş” ya da el konularak “yandaşlaştırılmış medya”ya yenileri ekleniyor. “Asrın soygun şebekesi listesi” açıklanmazken, çoğu dışarıda dolaşan, daha soyguncular soruşturulmazken, “soygun haberi”ni yapanların gazeteciler içeri atılıyor.

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