"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Soykırımla Suriye’yi de parçalama hesabı

Cevher İLHAN
21 Aralık 2023, Perşembe
Vahşet dolu soykırım savaşını tam gaz sürdüren İsrail, bombaladığı Filistinleri sürüp boşalttığı Gazze’yi işgal ve ilhakla “İsrailleştirme”yle kalmıyor; yine “İsrail’in güvenliği” adına hegemonya ve çıkarları hesâbına Nil’den Fırat - Dicle’ye uzanan “arz-ı mev’ud” dedikleri “büyük İsrail” ütopyasının alanını oluşturma emelinde.

Başta İsrail’in kurulmasında başı çeken İngiltere, baş hamisi ABD ve küresel emperyal işgalcilerle birlikte bu son katliamı da topyekûn bir bölge savaşı haline getirme peşinde.

Fas’tan Afganistan’a 22 İslâm ülkesini bölüp parçalama maksatlı “Genişletilmiş büyük Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi (GOP)” kapsamında dayatılan Amerikalı Philip Gordon’un başında bulunduğu ve İsrail Savunma eski Bakanı Moşe Yaalon’un deşifre ettiği “Gordon plânı”yla “Suriye’nin federalizmle ‘Alevistan, ‘Kürdistan’, ‘Dürzistan’la en az üçe bölünmesi “tefrika ve ifsad plânı”na zemin hazırlanıyor. (AA, 16.3.16)

TEFRİKANIN TAŞLARI DÖŞENİYOR

Bu maksatla Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunda ABD’nin 50 bin TIR ve binlerce kargo uçağıyla füzeden uçaksavara her türlü silâh ve mühimmat desteği verdiği PYD’nin kontrolündeki kantonların birleştirilip hudut hattındaki “koridor”la Suriye’yi etnik ve mezhebi iftiraklarla bölüp parçalama operasyonları yapılıyor.

Yine Fırat’ın batısında Pentagon’un silâh ve mühimmat yığarak bölgeye musallat ettiği El Kaide’den kopma IŞİD’den El Nusra’ya, HTŞ’den Türkiye’den dolar maaşlı ÖSO’ya taşeron terör örgütleri üzerinden “tefrika senaryoları” sahneleniyor.

Belli ki Gazze katliamı devam ederken, PYD/YPG’nin güdümündeki alanların idaresiyle ilgili “sosyal kontrat” ilânıyla o bölgelerde “özerklik”, ardından ABD’nin desteğiyle “federasyon” ve “konfederasyon”dan dem vurulmasıyla son aşamada Suriye’den koparılacak “bağımsız devlet”in taşları döşeniyor. (Zeynep Gürcanlı, Yedi Düvel,18.12.2023)

Çarpıcı olan, “tek kişilik otoriter rejim”de millete karşı her fırsatta Gazze’yi gündeme getirip İsrail’e veryansın eden Ankara’dakilerin, “İsrail’in güvenliği” ve “bölge egemenliği” hesâbına emperyal işgalcilerin Türkiye’nin yanıbaşında bütün dünyanın gözü önünde oldu-bittiye getirdikleri “tefrika fitnesi”ne sessiz ve seyirci kalmaları.

Tıpkı “IŞİD’le mücadele programı” perdesinde Amerikan ordusunun Suriye’de Deyrizor’un batı kırsalında ağır silahların ve gerçek mermilerin kullanıldığı, askeri helikopter eğitimi veren, düşman saklanma ve mevzilerinin imhasını içeren operasyon simulasyonlarının düzenlendiği PYD/YPG ile ortak tatbikatına Ankara’nın suskun kalması gibi. (gazeteler, 13-8.12.23)

İSRAİL’İN EMELLERİNE HİZMET!

Bu plânla son süreçte Türkiye, Kuveyt, Katar tarafından İsrail’in de içinde olduğu bir kumpasla Gazze’den sürülen ve sürülecek Filistinlilerin Afrin’e yerleştirildiği; bölgede bir kısmı sözkonusu ülkelerle İsrail merkezli “sivil toplum kuruluşları” paravanındaki örgütlerin ve istihbarat teşkilatlarının denetiminde “işgal kampı”nın, “çadır kentler”in kurulduğu ve milyonlarca insanın nakliyle demografik yapıyı değiştirme mühendislikleriyle Suriye’nin parçalanmasına zemin hazırlandığı belirtiliyor. (Fehim Taştekin [email protected], 19.12.23)

Neticede, Gazze’den Afrin’e sığınmacı sevki tertibiyle zaman zaman Ankara’dakilerin de ileri sürdüğü “güvenli tampon bölge” paravanında Suriye’nin bölünüp parçalanmasıyla İsrail’in işgalci zâlimane emellerine hizmet ediliyor…

Okunma Sayısı: 223
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beyin göçü ülkeyi çökertir

    3 bin İsrailli asker psikolojik tedavide

    Gün gün yoksullaşıyoruz

    Ebrar Sitesi’nde kolon ve kirişler yetersizmiş

    MB'nin faiz ödemeleri yüzde 55 arttı

    Malezya, limanlarını İsrail gemilerine kapattı

    ‘Alım gücümüz çok az’

    Gazze’yi kullanarak yargıyı oyalıyor

    Netanyahu görevden alınsın

    Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da gök gürültülü yağış bekleniyor

    İzlanda alarma geçti: Kül bulutları başkente de ulaşacak

    Meteoroloji'den Güney Ege'ye ve Akdeniz'e fırtına uyarısı

    Propaganda serbestliği ve seçim yasakları açıklandı

    Bu yıl dünyada en büyük depremi Türkiye yaşadı

    Yalova’da kalp pili tedavisi uygulanıyor

    32 ilde oy kullanma saatleri değişti

    Küresel vicdanın Gazze çağrısı

    Gazze'de daha önce görülmemiş boyutlarda ölüm ve yıkım var!

    Risale-i Nur'u anlama çalışması yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî ve Şeyh Said
    Mikail YAPRAK

    Hayat sayfamız ve kurşun kalem
    Ahmet BATTAL

    Tek adamlar cemiyeti
    Risale-i Nur'dan

    Dünya, meydan-ı imtihandır; lezzet ve ücret yeri değil
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahıslarda değil, düstûrlarda birleşmeli
    Cevher İLHAN

    Soykırımla Suriye’yi de parçalama hesabı
    Süleyman KÖSMENE

    Adalet namazında kıblemiz neresi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Şevk için şarj cihazlarımızı aldık mı?
    Faruk ÇAKIR

    İdareciler cevap versin
    İbrahim Günaydın

    Hadis hâfızı Taberânî, talebeyi çok severdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.