Soykırımla Suriye’yi de parçalama hesabı

Vahşet dolu soykırım savaşını tam gaz sürdüren İsrail, bombaladığı Filistinleri sürüp boşalttığı Gazze’yi işgal ve ilhakla “İsrailleştirme”yle kalmıyor; yine “İsrail’in güvenliği” adına hegemonya ve çıkarları hesâbına Nil’den Fırat - Dicle’ye uzanan “arz-ı mev’ud” dedikleri “büyük İsrail” ütopyasının alanını oluşturma emelinde.

Başta İsrail’in kurulmasında başı çeken İngiltere, baş hamisi ABD ve küresel emperyal işgalcilerle birlikte bu son katliamı da topyekûn bir bölge savaşı haline getirme peşinde.

Fas’tan Afganistan’a 22 İslâm ülkesini bölüp parçalama maksatlı “Genişletilmiş büyük Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi (GOP)” kapsamında dayatılan Amerikalı Philip Gordon’un başında bulunduğu ve İsrail Savunma eski Bakanı Moşe Yaalon’un deşifre ettiği “Gordon plânı”yla “Suriye’nin federalizmle ‘Alevistan, ‘Kürdistan’, ‘Dürzistan’la en az üçe bölünmesi “tefrika ve ifsad plânı”na zemin hazırlanıyor. (AA, 16.3.16)

TEFRİKANIN TAŞLARI DÖŞENİYOR

Bu maksatla Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunda ABD’nin 50 bin TIR ve binlerce kargo uçağıyla füzeden uçaksavara her türlü silâh ve mühimmat desteği verdiği PYD’nin kontrolündeki kantonların birleştirilip hudut hattındaki “koridor”la Suriye’yi etnik ve mezhebi iftiraklarla bölüp parçalama operasyonları yapılıyor.

Yine Fırat’ın batısında Pentagon’un silâh ve mühimmat yığarak bölgeye musallat ettiği El Kaide’den kopma IŞİD’den El Nusra’ya, HTŞ’den Türkiye’den dolar maaşlı ÖSO’ya taşeron terör örgütleri üzerinden “tefrika senaryoları” sahneleniyor.

Belli ki Gazze katliamı devam ederken, PYD/YPG’nin güdümündeki alanların idaresiyle ilgili “sosyal kontrat” ilânıyla o bölgelerde “özerklik”, ardından ABD’nin desteğiyle “federasyon” ve “konfederasyon”dan dem vurulmasıyla son aşamada Suriye’den koparılacak “bağımsız devlet”in taşları döşeniyor. (Zeynep Gürcanlı, Yedi Düvel,18.12.2023)

Çarpıcı olan, “tek kişilik otoriter rejim”de millete karşı her fırsatta Gazze’yi gündeme getirip İsrail’e veryansın eden Ankara’dakilerin, “İsrail’in güvenliği” ve “bölge egemenliği” hesâbına emperyal işgalcilerin Türkiye’nin yanıbaşında bütün dünyanın gözü önünde oldu-bittiye getirdikleri “tefrika fitnesi”ne sessiz ve seyirci kalmaları.

Tıpkı “IŞİD’le mücadele programı” perdesinde Amerikan ordusunun Suriye’de Deyrizor’un batı kırsalında ağır silahların ve gerçek mermilerin kullanıldığı, askeri helikopter eğitimi veren, düşman saklanma ve mevzilerinin imhasını içeren operasyon simulasyonlarının düzenlendiği PYD/YPG ile ortak tatbikatına Ankara’nın suskun kalması gibi. (gazeteler, 13-8.12.23)

İSRAİL’İN EMELLERİNE HİZMET!

Bu plânla son süreçte Türkiye, Kuveyt, Katar tarafından İsrail’in de içinde olduğu bir kumpasla Gazze’den sürülen ve sürülecek Filistinlilerin Afrin’e yerleştirildiği; bölgede bir kısmı sözkonusu ülkelerle İsrail merkezli “sivil toplum kuruluşları” paravanındaki örgütlerin ve istihbarat teşkilatlarının denetiminde “işgal kampı”nın, “çadır kentler”in kurulduğu ve milyonlarca insanın nakliyle demografik yapıyı değiştirme mühendislikleriyle Suriye’nin parçalanmasına zemin hazırlandığı belirtiliyor. (Fehim Taştekin [email protected], 19.12.23)

Neticede, Gazze’den Afrin’e sığınmacı sevki tertibiyle zaman zaman Ankara’dakilerin de ileri sürdüğü “güvenli tampon bölge” paravanında Suriye’nin bölünüp parçalanmasıyla İsrail’in işgalci zâlimane emellerine hizmet ediliyor…