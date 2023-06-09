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9 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Suriye’de ayak sürüme

Cevher İLHAN
09 Haziran 2023, Cuma
Son süreçte Rusya’nın arabuluculuğuyla Türkiye ve Suriye Savunma ve Dışişleri Bakanları defalarca bir araya gelip, AKP iktidarında Ankara’nın kısır ve akıbetsiz “Suriye politikası”nın ürünü olan ve Türkiye’yi yüzlerce şehit, milyarlarca dolar kayıpla fevkalâde vahim maddi ve mânevî zarara duçar etmekle kalmayıp uluslararası arenada “savaşın bir parçası” ve “işgalci” durumuna düşüren “Suriye saplantısı”ndan çıkışı görüştüler.

Ne var ki iktidar,  İran ve Rusya’nın imzaladığı “Astana mutabakatı” ekseninde Suriye’nin toprak bütünlüğü, meşru muhalefetle siyasi birliği, barış ve istikrarı için Şam’ın şart koştuğu bütün yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesini, ecnebilerin hegemonya ve çıkarlarında maşa olarak istimal ettikleri taşeron örgütlerin ülkeden tasfiyesini esas alan çözüm önerilerini yerine getirmedi.

“TEFRİKA PROJELERİ”

Keza Suriye hükûmeti defalarca “genel af” çıkarıp katliamlara karışmamış bütün vatandaşlarını kabul edeceğini açıkça deklâre ettiği halde Ankara, sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için ciddi bir girişimde bulunmadı, Şam’la işbirliğine yanaşmadı.

Düşülen vartada Türkiye sınırında Fırat’ın doğusunda ABD’nin baştan beri işgal ve sömürü emelleri ile “İsrail’in güvenliği” uğruna ağır silâhlarla silâhlandırıp 100 bin kişilik “ordu” kurdurduğu PYD/YPG terör örgütü üzerinden ülkenin bölünüp parçalanması senaryosu sahneleniyor.

Fırat’ın batısında özellikle İdlib ve çevresinde El Kaide’den kopma IŞİD’den El Nusra’ya onlarca silâhlı radikal maşa örgütün terör saldırılarıyla iç savaş sürdürülüyor.

En son Rakka’da ABD’nin yerel Arap aşiretleri, IŞİD ve diğer terör örgütlerinin “PKK’nın kontrolünde ‘yeni ÖSO (Özgür Suriye Ordusu)” oluşturma “kirli tezgâhı” ile “PYD/YPG’yi meşrulaştırarak Suriye’yi bölme ve Türkiye’nin güvenliğini tehdit etme plânını” devreye soktuğu belirtiliyor. (Uğurcan Yardımoğlu - Kutalmış Gürbüz, 1.6.23)

Özetle, bölgenin başına musallat ettikleri radikal örgütlerle “savaş” paravanında, “IŞİD’le mücadele” perdesinde Türkiye’nin yanıbaşında “ikinci İsrail” işlevini gördürecekleri PKK/YPG terör örgütünü “meşrulaştırma”ya çalışan emperyal mihraklar, Türkiye’nin güvenliğini tehdide devam ediyor.  

“MUTABAKAT ŞARTLARI” YERİNE GETİRİLMELİ

Tesbit şu ki “Suriye meselesi”nde çözümsüzlük, işgalci ecnebilerin Irak gibi Suriye’yi de etnik ve mezhebi ayırımlar üzerinden bölüp parçalama operasyonlarına gelinmesinden türüyor.

Ankara, Şam’la samimi bir diyalogu kurup sığınmacı sorununun çözümünü de içine alan kapsamlı bir işbirliği tesis etmeli.

Ülkenin büyük bölümünü kontrol eden meşru Suriye hükûmeti ile -belli bir program çerçevesinde- Türk askerinin komşu ülke topraklarından çekilme, terör örgütlerinin ülkeden tasfiyesi için desteğini kesme şartlarını yerine getirmeli. Artık emperyal mihrakların projeleri”ne gelmemeli.

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