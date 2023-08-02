“Suriye ile barış”a ne oldu?

Seçim kampanyasında önce “bir gece ansızın gelebiliriz!” diye Suriye’nin kuzeyine askeri harekâtı gündeme getiren, ancak ABD ve Rusya’nın karşı çıkışıyla bunu başaramayan “tek kişilik hükûmet”, peşinden “Suriye ile normalleşme”ye döndü. Amaç, seçime birkaç gün kala “Suriye ile ilişkileri düzelttik” havasının pompalanması idi.

Ne var ki Şam’ın baştan beri şart koştuğu, Türkiye’nin de Rusya ve İran’la birlikte imzaladığı “Astana mutabakatı” ekseninde “Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, meşru muhalefetin katılacağı ortak zeminde barış ve istikrarının sağlanması”nın yanısıra “yabancı güçlerin ülkeyi terki” ile ecnebilerin istimal ettikleri “taşeron örgütlerin ülkeden tasfiyesi”ni öngören çözüm önerilerine Ankara hep ayak sürüdüğünden bir mesâfe alınamadı.

“ASTANA MUTABAKATI”NA AYKIRI

Oysa Türkiye, Rusya, İran ve Suriyeli diplomatlarla Dışişleri bakanlarının hazırlık toplantılarında “Astana mutabakatı”na uygun olarak “Türkiye’nin Suriye ordusuyla savaşan radikal isyancı gruplara desteğinin kesilmesi, askerlerini Suriye’nin kuzeyinden çekmesi”nin gereği ileri sürülüyor.

Ne var ki Moskova’nın devrede olduğu Ankara ile Şam’ı “barıştırma” çabalarına karşı Ankara’dakiler emperyal mihrakların Fas’tan Afganistan’a 22 İslâm ülkesini etnik ve mezhebi iftiraklarla bölüp parçalama maksatlı BOP’a alan açan ve Suriye’yi “Amerikan Gordon plânı”yla, Irak ve Libya’nın parçalanmasında olduğu gibi “İsrail’in güvenliği” hesabına tefrika plânının senaryolarını sahneleten “Suriye politikası”nda inadına ayak sürüyorlar.

“KAPI AÇIK” AMA KAPATIYORUZ!

Son Körfez turu öncesi ve sonrası Cumhurbaşkanı’nın yine “kardeşim Esad”la “zâlim Esed” arasında gidip gelen zikzakta; bir yandan “Bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz yok. Kapı açık, dörtlü zirveler yapılsın, biz Beşar Esad ile görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz” derken, peşinden “Esed, Türkiye’nin Kuzey Suriye’den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz biz orada terörle mücadele ediyoruz” çıkışıyla yeniden kapıyı kapaması vaziyeti ifşa ediyor. Düşülen vartada bundan da geri gidildiği görülüyor.

AKP iktidarında on iki senedir dayatılan müflis “Suriye politikası”yla Ankara, “Suriye muhalefetinin garantörüyüz” diyerek, istilacı-sömürgeci ecnebilere “vekâlet savaşı”yla Müslüman komşunun iç savaş kargaşasıyla çökertilmesi senaryolarında rol alıyor.

Böylece “Astana süreci yol haritası”nın tatbik edilmemesiyle Suriye’de barış ve istikrar sağlanamazken, Türkiye’ye sız(dırıl)an terör tehdidiyle maddi - mânevî büyük bedellerle gittikçe ağırlaşan milyonlarca sığınmacı sorunu katlanarak sürüyor…

“Tek kişilik otoriter ucûbe rejim”de Ankara hâlâ Suriye’nin barış ve istikrarına yanaşmayıp emperyal ecnebilerin küresel tefrika projelerinde yer alıyor.