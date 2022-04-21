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21 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

“Suriye politikası”nın akıbetsizliği

Cevher İLHAN
21 Nisan 2022, Perşembe
“Suriyeli sığınmacılar” meselesi, aslında AKP iktidarının on yılı aşkın tutarsız ve öngörüsüz “Suriye politikası”nın “eseri.”

Ankara’nın bile bile küresel emperyallerin “işgal ve sömürü projeleri”yle “İsrail’in güvenliği” hesâbına Irak gibi Suriye’yi de “tasfiye programı”nda aktif rol almasının sonucu. 

ANKARA, “EMPERYAL OYUN”DA ROL ALDI

Gerçek şu ki, Ankara, Suriye’yi iç savaş kaosuyla ifna emelindeki küresel işgalcilerle pervâsızca ortak oldu. Cumhurbaşkanı’nın ikrarıyla 50 bin TIR dolusu her türlü silâh ve mühimmatla Fırat’ın doğusunda silâhlandırılan 70-80 bin silâhlı militanlı PYD/YPG üzerinden ülke kuzeyden bölünürken, İsrail’in uydusu “koridor devlet” kurma peşindeki ABD ile işbirliği yaptı, yapıyor

Fırat’ın batısı da Lawrence’lerin işlevini gören onlarca gizli istihbarat servisinin mârifetiyle bölgede küresel emperyallerin hegemonyaları uğruna “vekâlet savaşları”yla savaştırılan El Kaide’den kopma İŞİD’den El Nusra’ya radikal taşeron gruplarla, terör örgütleriyle dolduruldu. 

ABD’nin silâh ve mühimmatını verdiği, dolar üzerinden maaş isteyen “paralı askerler”den oluşan ve Suriye ordusu ile çatışan “Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO)” yağma ve talanına ortak olundu. 

ECNEBİLERİN “PROJELERİ”NE ÂLET…

En vahimi de, bölge ülkeleri olarak Rusya ve İran’la birlikte başarılan, ülkede “ateşkes”i sağlayan, Şam yönetimiyle Suriye’deki bütün meşru tarafların ve muhalefetin katılımıyla ülkenin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ekseninde çözümü esas alan “Astana - Soçi süreçleri” göz göre göre harcandı. 

Ve yine küresel ecnebilerin “işgal ve sömürü projeleri”yle kayıtsız düzensiz göçle, hiçbir tedbir alınmadan Suriye’den milyonlarca sığınmacı getir(t)ildi. 

Doğru dürüst bir “göç ve göçmen plânlaması” olmadan, kevgire dönen sınırlardan kayıt altına alınmadan, iç savaş bahanesiyle çoğu ecnebilerin maşa örgütlerinden kaçan -kaçırtılan- milyonlarca mülteci gelişigüzel alınıp ülke içine salındı. Türkiye “tampon bölge” haline getirildi.

Özetle, Türkiye’nin dibinde devlet kurdurma ve çıkar projeleri uğruna dayatılan emperyal projelerin âleti olundu. 

Kısacası, Türkiye’nin “sığınmacı sorunu” da “tek kişilik yönetim”in çelişkili ufuksuz “Suriye politikası”nın akıbetsizliğinin akıbeti…

Mültecilerin dönüşünün yolu, Suriye hükûmetiyle diyalog ve işbirliğinden geçiyor…

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