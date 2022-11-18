“Suriye politikası” ve terör

Taksim saldırısı, on yılı aşkındır inadına dayatılan “Suriye politikası”nın Türkiye’yi ve bütün bölgeyi terör bataklığı haline getirmekteki etkisini su yüzüne çıkardı.

Zira AKP iktidarında ve “tek kişilik ucûbe sistem”de bütün ikazlara rağmen küresel mihrakların İslâm dünyası ve bölgenin başına musallat ettikleri başta PYD/YPG ile El Kaide’den kopma IŞİD, El Nusra, HTŞ ve diğer terör örgütleri palazlandırıldı.

Emperyal ecnebiler sözkonusu örgütleri, öncelikle İsrail’in egemenliği uğruna bölgede güçlü - istikrarlı hiçbir ülkenin kalmaması, hegemonya ve enerji çıkarları hesâbına işgal ve sömürü projelerinde etnik ve mezhebi iftiraklar üzerinden istimal ettiler.

Bizzat Cumhurbaşkanı’nın ifadesiyle ABD elli bin TIR’la PYD/YPG’ye silâh ve mühimmat desteği verirken, Ankara’dakiler Suriye ordusu ile savaşan derleme ÖSO militanlarına maaş bağladı. Sınırötesi askeri operasyonlarla kontrolünü sağladığı “İdlib gerginlik bölgesi”nde mevzubahis terör örgütlerinin cirit atmasına âdeta göz yumuldu. Bölgeden yüzlerce şehit geldi. Bizzat yetkililerin ikrarıyla istikrarsızlaştırılan bölgede “teröristler fink atıyor.”

Kısacası, bu süreçte siyasi iktidarın Şam’ı dışlayan “Suriye politikası”yla uluslararası ifsad şebekelerinin kargaşa ve kaos projelerine hizmet edildi…

ABD İLE “ORTAK JEOSTRATEJİK İŞBİRLİĞİ”!

Görünen o ki Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunda öncelikle Amerikan Dışişleri Konseyi kıdemli üyesi Philip Gordon’un “Gordon plânı” ile hudut hattında Türkiye’nin yanıbaşında bir “uydu devlet”in kurulmasına alan oluşturuluyor.

Fırat’ın batısında ise sözkonusu taşeron terör örgütleri üzerinden yine işgalcilerin ülkeyi bölüp parçalama plânının senaryoları sahneleniyor; İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon’un “Suriye’yi ‘Alevistan, ‘Kürdistan’, ‘Dürzistan’ gibi ‘devletçikler’e bölme plânı”na göre.

Irak’ın yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yağmalandığı işgalle etnik ve mezhebi tefrikaya sürüklenmesinde olduğu gibi, Suriye’nin de İsrail’in “arz-ı mev’ud” ütopyasına hizmet eden hâmisi işgalci-istilâcı küresel emperyal güçlerin tefrika fitne ateşini tahrikle sürdürülen iç savaşla çökertilmesiyle bölgenin ecnebilerin hegemonyalarına müheyya hale getirilmesine uygun olarak…

Bundandır ki küresel şebekeler adına “vekâlet savaşı” veren maşa terör örgütleri aracılığıyla başta Türkiye olmak üzere komşu ve bölge ülkelerine terör ihraç ediliyor…

Hâsılı, 1991 Körfez Savaşı sonrası 36. paralelin kuzeyinin “güvenlik kuşağı”, “uçuşa yasak bölge” ilan edilip “Çekiç Güç”le dilimlenmesi taksiminin “İncirlik’ten kalkan Amerikan savaş uçaklarınca korunmasında Irak’tan koparılıp parçalanmasına benzer, Suriye’nin kuzeyinin de “güvenli - tampon bölge” paravanında parçalanmasıyla “ikinci İsrail” işlevini görecek Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi projesinde yer alıyor.

Bu açıdan Amerika’nın Ankara eski Büyükelçisi James Jeffrey’in, “Ankara’dan her gün ABD’ye tepki gösteriliyor ama ABD’nin PKK bağlantılı YPG’yi destekleyen uçaklarının büyük oranda Türkiye’deki üslerden -İncirlik’ten- kalkmasına Erdoğan izin veriyor” ifadesi Suriye’de de Ankara’dakilerin ABD ile “ortak jeostratejik çıkar işbirliği”nin ikrarı olmuştu. (Amerika’nın Sesi, 17.1.18; 24.1.18)

YENİDEN TERÖR KUMPASI MI?...

Çarpıcı olan, tıpkı “15 Temmuz’un sorumlusu ve finansörü” olduğu belirtilen ABD ve Birleşik Arap Emirlik’leri’yle işbirliklerine devam edildiği gibi, İçişleri Bakanı’nın son bombalı saldırının “katili” olarak suçladığı “Amerika’nın tâziyesini reddediyoruz” çıkışının ardından Cumhurbaşkanı’nın ABD Başkanı Biden ile başbaşa “F-16 pazarlığı” garabeti bir dizi çelişkiyi açığa çıkarıyor.

Tıpkı “Ey İsrail!” derken, perde altında İsrail’le siyasi, ekonomik – ticari, savunma sanayii işbirliğinin kat kat katlanması; bir yandan “Ey Amerika!” diye rest çekerken, diğer yandan Ankara’dakilerin ABD’nin Kuzey Irak’ta Suriye’yi bölüp parçalama fitnesi projelerine ve operasyonlarına destek vermeleri gibi âdeta bir nevi “rol paylaşımı”yla…

Ve bütün bunların tam da seçim sath-ı mailinde olması, yeniden dıştan pompalanan “terör kumpası”nı gündeme getiriyor…