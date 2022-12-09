Tefrika stratejisine karşı “sulh ve müsâlemet”

Otuz seneyi aşkındır onlarca kez Kuzey Irak’a ve defalardır Suriye’ye yapılan, ancak terör örgütlerini tasfiyede işe yaramayan sınır ötesi operasyonların akıbetsizliğini bile bile yüzlerce şehid verilen ve halen her gün şehidlerin geldiği Suriye’ye yeni kara harekâtı gündemde.

Oysa akl-ı selim mahfillerinden, muhalefetten iletilen “Şam’la diyalog” çağrılarını en üst düzeyde ağır tahkirlerle reddeden siyasi iktidarın son safhada “Şam’la görüşme” sinyalleri çakması on bir yıldır saplanılan Suriye bataklığından çıkılacağı ümidini vermişti.

Görünen o ki Cumhurbaşkanı’nın yeniden kara harekâtını tekrarlaması, kaybettiğini gören iktidardakilerin koltuğu kurtarma maksatlı seçim öncesi iç kamuoyunu tahrik senaryosu.

Son süreçte Şam’ın ileri sürdüğü “şartlar”ın ardından en son Suriye Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı’nın “Türkiye ile diyalog zemini için Ankara terörist çeteleri eğiterek Suriye topraklarında işgal ve terörde istimal ettiğini kabul etmeli ve Suriye’den çekilmeye hazır olduğunu bildirmeli” ifadesi Ankara’nın “Suriye politikası”nı özetliyor.

KARA HAREKÂTI TUZAĞI

Aslında bir yandan Suriye’nin kuzeyinde Rusya’nın denetimindeki Fırat’ın doğusunda ABD işbirlikçisi radikal örgütlerin cirit attığı bölgeye “göstermelik” bir “sınırlı kara harekâtı”ndan dem vurulurken, diğer yandan ABD’nin Fırat’ın doğusunda silâhlandırıp devlet kurdurduğu PYD/YPG’nin korunması için kendi koordinatörlüğünde Mehmetçiğe Conilerle birlikte devriye gezdirilmesi çarpık vaziyeti ortaya koyuyor.

Her ne kadar süren son Pençe-Kılıç harekâtında Kobani’den Tel Rıfat’a bazı PYD merkezlerinin vurulduğu duyurulsa da, ABD’yle işgal ortaklarının ‘terör listesi”nde olmayan YPG’nin ABD’nin verdiği füzeleri Türkiye’ye fırlatması tahrikli tuzağın ipuçlarını veriyor.

Ve tam da Rusya’nın arabuluculuğuyla Şam’la Ankara’nın yakınlaştığı sırada Taksim’deki bombalı saldırı teröristlerinin ÖSO’dan El Nusra ve IŞİD’e uzanan ABD güdümündeki örgütlerden gönderildikleri itiraflarıyla olayın muammaya dönüştüğü karambolda Ankara’dakilerin apar topar sınır ötesi hava harekâtını başlatmaları dikkat çekici.

Belli ki “gizli bir anlaşma”yla ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde 50 bin TIR dolusu silâhla 100 bin militanını silâhlandırdığı, askeri üsler kurdurduğu işbirlikçisi PYD/YPG’ye pek dokunulmayacak. Hatta bu “strateji”yle Şam’la el altından temas kurulduğu belirtiliyor.

SEÇİM HESAPLI KOMPLOLAR YERİNE…

Strateji şu; önce “özerk/otonom bölge” paravanında Suriye’nin kuzeyini Suriye’den koparmanın altyapısını oluşturmak; ardından plebisit tertibi ve “bölge halkı istiyor” tezgâhıyla Kuzey Irak’taki gibi BOP’la ecnebilerin hegemonyaları uğruna kullandıkları örgüte Türkiye’nin dibinde “ikinci İsrail” işlevini gördürecekleri “uydu devlet” kurdurmak.

Bundandır ki küresel işgalcilerin Suriye üzerinden sahneledikleri tefrika komplolarına karşı, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ekseninde ateşkes sağlayıp meşru muhalefetle yönetimi bir araya getirip ülkenin ve bölgenin barış ve istikrarına zemin hazırlayan “Astana anlaşması” garantörleri İran ve Rusya’dan Ankara’ya “artık Suriye’nin kuzeyine neticesiz askeri herakâtların yapılmaması” uyarıları yapılıyor.

Ankara, seçim hesaplı komplolar yerine, Suriye’nin toprakları üzerinde tam hâkimiyetini sağlayıp, emperyal mihkarların ülkede ve bölgede suiistimal ettikleri terör örgütlerini tasfiyeyi ve birlikte terörle mücadeleyi esas alan, merhum Demirel’le Hafız Esad arasında 1998’de imzalanan “Adana mutâbakatı”nı âcilen hayata geçirmeli.

Küresel ecnebilerin tefrika fitnesi ateşini kışkırtmakla bölüp parçalamada kullandıkları taşeron radikal grupların, maşa terör örgütlerinin Suriye’den temizlenmesinin çâresi bu.

Bediüzzaman’ın beyânıyla “birbirine komşu, kardeş ve birbirine muhtaç kardeşlerin (kardeş ülkelerin) sulh ve müsâlemetinin (barışıklığının), sulh-u umûmiyenin (dünya barışının) ve selâmet-i ammenin (insanlığın barış içinde yaşamasının) temini” buna bağlı. (Emirdağ Lâhikası, 337-340)