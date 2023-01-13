Tek kaptanla geldiğimiz yer

Mâlum TÜİK’e tâlimatla enflasyon bir ayda yirmi puan düşmüş gibi gösterilse de kat kat katlanan pahalılığa ve ekonomik çöküşe çâre bulamayan siyasi iktidar, seçime doğru her yola başvuruyor, tahrik ve tezgâhları yoğunlaştırıyor.

“Türkiye uçuyor” propagandasıyla “Aya sert iniş”ten “uzay fethi”e, hiçbir araştırmaya dayanmayan kendilerinden menkul mesnetsiz “doğalgaz - petrol müjdeleri”yle yapılan algı operasyonlarına da toplumun kanmaması üzerine yeni yeni siyasi komplolara yöneliyor.

Sürekli “altı masa”nın dağılacağı” asparagasıyla ortalığı karartan “iktidara iliştirilmiş yandaş medya”nın da iktidardakilerden pek ümidi kalmamış; bin bir tezviratla “altılı işbirliği”nde çatlak meydana getirmek uğruna canhıraş didiniyor.

Bu maksatla “altılı işbirliği” partilerindeki basit bir söylem ya da yorum farkı abartılarak “habbe kubbe yapılıyor”; demokratik muhalefete fitne sokulmaya çalışılıyor…

İŞBİRLİĞİNİN GEREĞİ OLARAK…

Bir diğer çarpıklık, görünürde “altılı masa”yı desteklediklerini söyleyen ve hâlâ ideolojik saplantılarından kurtulamayan bir kısım “muhalif medya yorumcuları”nın iktidardakilerin ekmeğine yağ sürmeleri.

En son on saat süren ve “ortak yol haritası”yla “hükûmet programı” niteliğindeki “temel politika alanlarında işbirliği”nin sağlandığı toplantının ev sahipliğini yapan eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun “ortak cumhurbaşkanı adayı için kesinlikle mutabakat var” diyerek toplantıda sözkonusu mutabakatın tekrar teyid edildiğine dikkat çekip, “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan stratejik karar süreçlerinde imza yetkisine sahip olacaklar” ifadesinin serrişte edilmesi bunlardan biri.

Oysa “ortak açıklama”daki kurumsal olarak cumhurbaşkanı ve yardımcılarıyla istişare ile yürütülecek ortak süreçte, bakanların yetkileri, kaldırılacak bakan yardımcılıklarının yerine getirilecek müsteşarlıkların ve üst düzey bürokratların atanması benzeri işlerin yine mutâbakatla yapılacağı” örneğiyle Davutoğlu “tek kişilik ucûbe sistem”den “güçlendirilmiş parlamenter sistem”e geçişte bütün plân ve projeleri ortaklaştırılıp sahiplenme ve paylaştırma stratejisini ortaya koyuyor.

“İmza”dan kasdın “güçlendirilmiş parlamenter sistem işbirliği”ndeki altı partinin sürekli istişâre halinde olacağı ve Cumhurbaşkanının kararlarını ortak rıza ile vereceği her haliyle anlaşılıyor.

Nitekim “ortak politikalar’ metni çıkardık, bir de 200 sayfaya varan bir doküman, hangi alanda ne yapılacağı var” ifadesiyle devletin üst düzey güvenlik ve ekonomi kurumlarına altılı işbirliği liderinin görüşleri alınarak atama yapılacağını, Cumhurbaşkanının yetkisini istişare sonucu kullanacağını belirtiyor. “Sembolik, emânetçi cumhurbaşkanı” isnadlarına “işlerin iştişare ile yapılacağı” cevabını veriyor. Böylece “altılı işbirliği” ile farklı fikirlerin, siyasi görüşlerin uzlaşma kültürü ve demokratikleşmeyle ortaklaştırılacağını teyid ediyor.

“TEK KAPTAN ÜLKEYİ FELÂKET SÜRÜKLEDİ”

Ne var ki sırf siyasi saiklerle, yarısına yakını apar topar yanlış yazıldığından yeni kararnamelerle düzeltilen “tek imzalı” gece yarısı kararnâmelerle ülkenin yıkıma sürüklendiği, Anayasanın açık hükmüne rağmen Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olmasında açığa çıktığı gibi her fırsatta Anayasanın çiğnenmesini alkışlayan ve yine Anayasaya aykırı olarak “yargının tâlimatlandırılması”nı, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanmamasını seyreden medya tam tersine çarpıtıyor. “Trol ordusu”yla “altılı işbirliği”ne saldırılıyor.

“Tek kişilik ucûbe sistem”de “tek kaptan” olarak ülkenin istişaresiz olarak ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma, iç güvenlikten dış politikaya her alanda batırıldığı bir tabloda Cumhurbaşkanı, “Altı kaptan bir gemiyi batırır” diye konuşuyor. Sanki “tek kişilik hükûmet”in dünyada eşi benzeri varmış gibi “dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem icat ettiler” diyor.

Aslında muhalefet sözcülerinin, “gemilerde; birinci kaptan, ikinci kaptan, üçüncü kaptan, dördüncü kaptan var. Bir kaptan ile seni salmazlar. Ortak aklı görmezsen, tek kaptanın inadıyla geldiğimiz felâket ortada. Batıyor gemi. Gemi batıyor ama Titanic gibi hep beraber yandaş basına, gazetecilere ‘daha yüksek çalın battığımızı duymasınlar…’ Batınca anlarlar, boğulunca anlarlar…” cevabı vaziyeti ele veriyor…

“Tek kaptan”ın ülkeyi nasıl felâkete sürüklediğini…