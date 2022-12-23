“Tek kişilik vesâyet”e karşı Meclis hâkimiyeti

En son İmamoğlu’na açılan “ahmak dava”da “yargıya müdahale”yle millet iâdesine darbe tezgâhı, Türkiye’nin “tek kişilik ucûbe”yle ne denli vahim bir badireye sürüklendiğinin son göstergesi oldu.

Bu açıdan İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in, devletin bütün imkân ve araçlarını kullanarak bir dizi dalavereli baskılara rağmen 806 bin oy farkla sandıkta kaybettiği seçimi “ucuz numaralar”la alma atraksiyonunu bir “araç” ve “aparat” olarak gördükleri millet irâdesine çökmeye alışan “iktidar cephesi”nin, “makam ve mevki için gözü dönen bir grup siyaset esnafının şahıs ve zümre tahakkümü ile kendi siyasi ikballeri uğruna pazarladıkları demokrasiye çöküşü” olarak tanımlaması dikkate değer.

Keza Türkiye’nin yakın tarihinde açıkça okunduğu gibi “tek kişiye bağlı sistemler fakirleştirir, istibdatdı getirir; demokrasiler ise zenginleştirir, hürriyeti yaşatır” ifadesiyle haksızlığa, hukuksuzluğa, zorbalığa, adâletsizliğe karşı “güçlendirilmiş parlamenter sistem”le demokrasi tesbiti de önemli.

“HAKK-I HÂKİMİYET MECLİS İSTİMÂL EDER…”

Aslında büyük İslâm âlimi ve Kur’ân müfessiri Bediüzzaman’ın daha padişahlık döneminde “Ve işlerinde onlarla istişâre et” ile “Onların aralarındaki işleri istişâre iledir” (Âl-i İmrân Suresi, 159) Şurâ Suresi, 38) âyetlerinin tefsirine dayandırdığı Meşrutiyeti “cumhuriyet ve demokrat mânâsında” kabul edip “hâkimiyet-i millet” olarak izâhı, yüz elli yıllık siyasi geçmişinde demokrasinin Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyetine kaldığının açık ifadesi olur. (Münâzarât, 50-54; Divân-ı Harb-i Örfî, 156, 157)

“Tahakküm, muamele-i keyfiye, kuvvete istinat (dayanma) ile cebir (zoraki - baskıcı yönetim), rey-i vahit (tek kişinin dayatması), suiistimalata gayet müsait bir zemin ve zulmün temeli” olarak târif ettiği istibdada karşı “adâlet (yargı) ve meşveret (yasama-Meclis) ve kanunda cem’i kuvvet (kuvvetin kanunda olması)” olarak izâh ettiği demokratik cumhuriyetin gerçekte İslâm’ın malı olduğunu açıklar.

Esasen daha I. Meşrûtiyet’in ilânıyla 1876’teki çıkarılan ve 1908’de II. Meşrûtiyet döneminde tâdil edilen Kânun-u Esâsi’de “Yasama kuvveti, Meclis-i Umumidir, kanun teklif hakkı Meclis-i Mebusana verilir ve “padişahın Meclisin hâkimiyeti içinde hareket etmesi” esas alınır.

Yine Osmanlıdan tevârüs eden 1921 tarihli Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu’nda da, “yasama ve yürütme kuvveti Meclis’tedir; ancak Meclis, içinden seçtiği mebuslara yürütme yetkisini devredebilir” cümlesiyle bu yetki teminat altına alınır.

Keza 1923’te “tavzîhan tâdiliyle” Cumhuriyet ilân edilip 1924’te değiştirilen Teşkilât-ı Esâsiye’de “yasama ve yürütme kuvveti Meclis’tedir; ancak Meclis, içinden seçtiği mebuslara yürütme yetkisine devredebilir” esası teyid edilir. Bu esastan hareketle “Hâkimiyet bilâ kayd-ü şart (kayıtsız ve şartsız) milletindir” ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin yegâne ve hakiki mümessili olup millet nâmına hakk-ı hâkimiyeti (egemenlik hakkını) istimâl eder (kullanır)” ibâresi yer alır.

Ayrıca “teşrî salâhiyeti (yasama/kanun koyma) ve icrâ kuvveti Büyük Millet Meclisi’nde temerküz eder”; “Meclis, teşrî salâhiyetini bizzat istimal eder (kullanır)” denilerek yasama yetkisinin sadece Meclis’te olduğu bâriz bir biçimde tasrih edilir. “Meclis’in müntehâb (seçtiği) reis-i cumhur ile icrâ vekilleri heyeti”ni (bakanlar kurulunu/hükümeti) her vakit murâkabe (denetler) ve ıskat eder (azleder, düşürür)” ifâdesiyle Meclis’in cumhurbaşkanı ile hükümet üzerindeki hâkimiyeti tesis edilir.

“KUVVET KANUNDADIR, ŞAHIS HİÇTİR”

Bu arada “ahkâm-ı şer’iyye’nin (kanun hükümlerinin) tenfizi (yürütülmesi), kavâninin vaz’ı (kanunların çıkarılması), tâdili (değiştirilmesi), tefsiri (yorumlanması) fesîh ve ilgâsını bizzat Meclis ifâ eder” ibâresiyle, Meclis’in yasama işlevi tek tek sayılır. “Muvazene-i umumiye-i mâliye ve devletin umum hesâb-ı kat’i kanunlarının tasdik ve feshi” ifâdesiyle “bütçe yetkisi”nin Meclis’te olduğu açıkça belirlenir. Meclis’in “suâl ve istizâh (açıklama isteme), Meclis tahkikatı, Meclis’in cümle-i salâhiyetinden olduğu” kaydıyla Meclis’in yürütmeyi / hükûmeti denetim yetkisi belirlenir.

Bunun içindir ki “rüzgârın her tarafa çevirebileceği bir ince tel”e benzettiği “rey-i vâhid-i istibdâdın (tek kişilik otoriterliğin)”, kolay kanmaya ve aldatılmaya açık zâfiyetini nazara veren Bediüzzaman, “Meşrûtiyetin sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir. İstibdâdın esâsı, kuvvet şahısta olur, kanunu kendi keyfine tâbî edebilir” diye ikaz eder. Buna mukabil demokraside “efkâr-ı âmme” ve “rey-i cumhur” dediği millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in hâkimiyetini, “içtimâ (birleşme) ve ittihad (birlik) ile hâsıl olan hablü’l metin (sağlam halat) ve urvetü’l-vüskâ (kuvvetli kopmaz kulp)” olarak görüp, “değme şeylerle tezelzül etmeyeceğini (sarsılmayacağını)” kaydeder. (Münâzarât, 38-40, 24)

Ve bundandır ki Akşener’in millet iradesinin üzerinde vesayet kuran “tek bir kişiye bağlı sistemin çö çöker, demokrasiler ise yaşar” diyen Akşener’in “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet, meşveret, adâlet ve musavvat!” sözleri bu hakikate tekâbül ediyor…