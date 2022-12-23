"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

“Tek kişilik vesâyet”e karşı Meclis hâkimiyeti

Cevher İLHAN
23 Aralık 2022, Cuma
En son İmamoğlu’na açılan “ahmak dava”da “yargıya müdahale”yle millet iâdesine darbe tezgâhı, Türkiye’nin “tek kişilik ucûbe”yle ne denli vahim bir badireye sürüklendiğinin son göstergesi oldu.

Bu açıdan İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in, devletin bütün imkân ve araçlarını kullanarak bir dizi dalavereli baskılara rağmen 806 bin oy farkla sandıkta kaybettiği seçimi “ucuz numaralar”la alma atraksiyonunu bir “araç” ve “aparat” olarak gördükleri millet irâdesine çökmeye alışan “iktidar cephesi”nin, “makam ve mevki için gözü dönen bir grup siyaset esnafının şahıs ve zümre tahakkümü ile kendi siyasi ikballeri uğruna pazarladıkları demokrasiye çöküşü” olarak tanımlaması dikkate değer. 

Keza Türkiye’nin yakın tarihinde açıkça okunduğu gibi “tek kişiye bağlı sistemler fakirleştirir, istibdatdı getirir; demokrasiler ise zenginleştirir, hürriyeti yaşatır” ifadesiyle haksızlığa, hukuksuzluğa, zorbalığa, adâletsizliğe karşı “güçlendirilmiş parlamenter sistem”le demokrasi tesbiti de önemli.

“HAKK-I HÂKİMİYET MECLİS İSTİMÂL EDER…”

Aslında büyük İslâm âlimi ve Kur’ân müfessiri Bediüzzaman’ın daha padişahlık döneminde “Ve işlerinde onlarla istişâre et” ile “Onların aralarındaki işleri istişâre iledir” (Âl-i İmrân Suresi, 159) Şurâ Suresi, 38) âyetlerinin tefsirine dayandırdığı Meşrutiyeti “cumhuriyet ve demokrat mânâsında” kabul edip “hâkimiyet-i millet” olarak izâhı, yüz elli yıllık siyasi geçmişinde demokrasinin Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyetine kaldığının açık ifadesi olur. (Münâzarât, 50-54; Divân-ı Harb-i Örfî, 156, 157)

“Tahakküm, muamele-i keyfiye, kuvvete istinat (dayanma) ile cebir (zoraki - baskıcı yönetim), rey-i vahit (tek kişinin dayatması), suiistimalata gayet müsait bir zemin ve zulmün temeli” olarak târif ettiği istibdada karşı “adâlet (yargı) ve meşveret (yasama-Meclis) ve kanunda cem’i kuvvet (kuvvetin kanunda olması)” olarak izâh ettiği demokratik cumhuriyetin gerçekte İslâm’ın malı olduğunu açıklar.

Esasen daha I. Meşrûtiyet’in ilânıyla 1876’teki çıkarılan ve 1908’de II. Meşrûtiyet döneminde tâdil edilen Kânun-u Esâsi’de “Yasama kuvveti, Meclis-i Umumidir, kanun teklif hakkı Meclis-i Mebusana verilir ve “padişahın Meclisin hâkimiyeti içinde hareket etmesi” esas alınır. 

Yine Osmanlıdan tevârüs eden 1921 tarihli Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu’nda da, “yasama ve yürütme kuvveti Meclis’tedir; ancak Meclis, içinden seçtiği mebuslara yürütme yetkisini devredebilir” cümlesiyle bu yetki teminat altına alınır.

Keza 1923’te “tavzîhan tâdiliyle” Cumhuriyet ilân edilip 1924’te değiştirilen Teşkilât-ı Esâsiye’de “yasama ve yürütme kuvveti Meclis’tedir; ancak Meclis, içinden seçtiği mebuslara yürütme yetkisine devredebilir” esası teyid edilir. Bu esastan hareketle “Hâkimiyet bilâ kayd-ü şart (kayıtsız ve şartsız) milletindir” ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin yegâne ve hakiki mümessili olup millet nâmına hakk-ı hâkimiyeti (egemenlik hakkını) istimâl eder (kullanır)” ibâresi yer alır.

Ayrıca “teşrî salâhiyeti (yasama/kanun koyma) ve icrâ kuvveti Büyük Millet Meclisi’nde temerküz eder”; “Meclis, teşrî salâhiyetini bizzat istimal eder (kullanır)” denilerek yasama yetkisinin sadece Meclis’te olduğu bâriz bir biçimde tasrih edilir. “Meclis’in müntehâb (seçtiği) reis-i cumhur ile icrâ vekilleri heyeti”ni (bakanlar kurulunu/hükümeti) her vakit murâkabe (denetler) ve ıskat eder (azleder, düşürür)” ifâdesiyle Meclis’in cumhurbaşkanı ile hükümet üzerindeki hâkimiyeti tesis edilir.

“KUVVET KANUNDADIR, ŞAHIS HİÇTİR”

Bu arada “ahkâm-ı şer’iyye’nin (kanun hükümlerinin) tenfizi (yürütülmesi), kavâninin vaz’ı (kanunların çıkarılması), tâdili (değiştirilmesi), tefsiri (yorumlanması) fesîh ve ilgâsını bizzat Meclis ifâ eder” ibâresiyle, Meclis’in yasama işlevi tek tek sayılır. “Muvazene-i umumiye-i mâliye ve devletin umum hesâb-ı kat’i kanunlarının tasdik ve feshi” ifâdesiyle “bütçe yetkisi”nin Meclis’te olduğu açıkça belirlenir. Meclis’in “suâl ve istizâh (açıklama isteme), Meclis tahkikatı, Meclis’in cümle-i salâhiyetinden olduğu” kaydıyla Meclis’in yürütmeyi / hükûmeti denetim yetkisi belirlenir.

Bunun içindir ki “rüzgârın her tarafa çevirebileceği bir ince tel”e benzettiği “rey-i vâhid-i istibdâdın (tek kişilik otoriterliğin)”, kolay kanmaya ve aldatılmaya açık zâfiyetini nazara veren Bediüzzaman, “Meşrûtiyetin sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir. İstibdâdın esâsı, kuvvet şahısta olur, kanunu kendi keyfine tâbî edebilir” diye ikaz eder. Buna mukabil demokraside “efkâr-ı âmme” ve “rey-i cumhur” dediği millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in hâkimiyetini, “içtimâ (birleşme) ve ittihad (birlik) ile hâsıl olan hablü’l metin (sağlam halat) ve urvetü’l-vüskâ (kuvvetli kopmaz kulp)” olarak görüp, “değme şeylerle tezelzül etmeyeceğini (sarsılmayacağını)” kaydeder. (Münâzarât, 38-40, 24) 

Ve bundandır ki Akşener’in millet iradesinin üzerinde vesayet kuran “tek bir kişiye bağlı sistemin çö çöker, demokrasiler ise yaşar” diyen Akşener’in “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet, meşveret, adâlet ve musavvat!” sözleri bu hakikate tekâbül ediyor…

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    140 yıllık zeytin ağacı 8 bin dolara satışta

    Bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamıyoruz

    Cumhurbaşkanı her konuyu istişare edecek

    Otoriter modelle AB üyeliği olmaz

    Zam geldi ilaç gelmedi

    Almanya’dan Van’a yardım eli

    Diyarbakır’da iki bin çocuk acillik

    Fiyatlar arttı, ev sahipliği azaldı

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (asm) hakarete bir suç duyurusu da Diyanet'ten

    Diyarbakır Annelerinin arasına bir aile daha dahil oldu

    HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü

    Kosova-Sırbistan arasında tehlikeli saatler: "Silahlı çatışmanın eşiğindeyiz"

    Zelenskiy ABD Kongresinde konuştu: Paranız sadaka değil, güvenlik ve demokrasiye yatırım

    Kosova'nın kuzeyinde Sırplar tarafından kurulan barikatlar kaldırılmadı

    Ukrayna: 100 bin 400 Rus askeri öldü

    Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira olacak

    Sultangazi'de fabrikada çıkan yangın devam ediyor

    Asgari ücret 8 bin 506 lira oldu

    'Ukrayna orada durduğu sürece Ukrayna'nın yanında olacağız'

    Rusya ile Fransa arasında tansiyon yükseldi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ERSOYLU

    Zalim liderler ve tepkisiz kalanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sadece seçme ve seçilme hakları mı?
    Genel

    Cumhurbaşkanı her konuyu istişare edecek
    İbrahim Aktaşcı

    Ben bu “oy”unu bozarım!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Savaş kısa; terör ise uzun ömürlü
    Süleyman KÖSMENE

    İlk İsevîlerin dinî inançları nasıldı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet Emre Baran

    Haramlar normalleşti mi?
    Büşra Nur Özdemir

    Işıkların alaycı gülüşü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.