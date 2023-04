Terlik gönderin, size konut yapacağız!

VAZİYET

Daha önce Rize’de vatandaşlara otobüsten çay atan Cumhurbaşkanı’nın, deprem bölgesinde çocuklara, yetişkinlere para dağıtmasının ardından en son oyuncak fırlatması büyük tepki çekti.

İlk üç gün boyunca hükûmetin, AFAD’ın ulaşamadığı, on binlerce insanın enkaz yığıntıları altında soğukta can verdiği ve hâlâ henüz başta çadır ve konteynır olmak üzere barınma, temizlik ve diğer ihtiyaçların temin edilmediği afet bölgesinde oyuncak dağıtılması, siyasi mahfillerde “Her afette bir şey dağıtılıyor, ‘tek kişilik hükûmet’in halkla kurduğu tek diyalog biçimi çay ve oyuncak dağıtmak” yorumlarına yol açtı.

Deprem için, her âfette vatandaşlara IBAN numarası verip her para toplama kampanyasına dönüştüren siyasi iktidarın, alây-ı vâlâ ile yapılan kampanyalarda taahhüd edilen 100 milyarlarca liranın, dışarıdan gönderilen on milyarlarca doların - euronun akıbetini, daha şimdiden 60-70 milyarı aşan konut ihalelerinin nasıl yapılacağını sorgulatıyor. Ve yine “öncekilerde olduğu gibi son deprem paraları da mı ‘iç edilecek’ sorusunu sorduruyor.

Yardım için “görev yine millete düşüyor” denilmişti; evet, milletin önüne sandık geliyor ve “görev yine millete düşüyor!”

TESBİT

“Boş araziye beton”

Mâlum geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanının “Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni”yle Hatay Defne’de attığı hastane temeli bir gün sonra bir iş makinesiyle sökülmüştü.

Âdeta bir siyasi şova dönüştürülen “temel atma töreni”nde, temeli kazılmayan birkaç metre karelik düz toprak üzerine gelişigüzel dizilen demirlere betonun atıldığı ve atılan betonun kameralarda zoom yapılarak medyaya servis edildiği ortaya çıkmıştı.

Ancak bir gün sonra ortaya çıkan görüntülerde ortalıkta iş makineleri görülmezken sözkonusu hastane tabelasının kaldırılması “sahte temel” çarpıklığını gündeme getirirken, kamuoyunda bir dizi değerlendirmeye sebebiyet vermişti.

O denli ki “betonumuzu döküyoruz” diye betonun övülmesi “yandaş medya”da yer alırken, İyi Partili Turan Çömez, sosyal medyadan “Erdoğan dün, Hatay Defne’de hastane temeli attı. Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar” ifadeleriyle ifşa ettiği “sahte temel” alay konusu olmuştu.

Böylece, Cumhurbaşkanı’nın yirmi bir yıllık iktidarının sonunda sanki son depremde yıkılan hastanelerin, binaların çoğu AKP iktidarında yapılmamış gibi İskenderun’daki temel atma töreninde, “Görüldüğü gibi deniz kumu değil, bıcırıyla, çimentosuyla, demiriyle dört dörtlük temeli atıyoruz” diye konuşması, “valla bu temel sahte değil!” demeye getirdiği “beton övgüsü” “âfette siyaset felâketi”ni yeniden gündeme getirirken, Akşener’in “boş araziye beton dökerek ‘hastane temeli atıyoruz’ diye Türkiye’ye yutturmaya kalktılar” sözleriyle gerçek bir kez daha açığa çıktı.

İKRAR

“Böyle bir şey olur mu?”

Bilindiği gibi katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı’nın “Çıkmış bir tanesi, doktor müsveddesi, kalkmış konuşuyor. Hayatında acaba senin inşaatla alakan olmuş mu?” diye tezyifine eski özel kalem müdürü doktor Turan Çömez, “Bugün iki tane hekimlik lisansım var ve dünyanın her yerinde hekimlik yapabiliyorum” diye cevap verdi.

Ve tam da bu sırada yeniden sosyal medyada üzerinde paylaşılan vecübbe ile bir törende konuşan AKP’nin son Başbakanı Binali Yıldırım’ın, “Bir bakıyorsunuz, hiçbir birikimi olmayan, diploması olmayan bir adamın etrafında üniversite okumuş adamlar, profesör olmuş adamlar fırıl fırıl dönüyor. Akla ziyan bir iştir. Böyle şey olur mu değerli kardeşlerim!...” videosu “örtülü bir ikrar mı?” diye düşündürdü...

Gerçekten, böyle şey olur mu?

SÖZÜN ÖZÜ

“Sıdk ve yalan…”

“Bir tane sıdk (doğru-gerçek), bir harman yalanları yakar. Bir tane hakikat, bir harman hayalâta (hayallere) müreccahtır.” Bediüzzaman