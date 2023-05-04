Seçimi kaybetme paniğindeki “iktidar cephesi”nin canhıraş karalama kampanyasında son dönemde çokça istimal edilen isnadların başında yine “teröre destek” iftirası geliyor.

Özellikle kapatılma tehdidi dayatıldığından bir başka parti üzerinden seçime katılan HDP’nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı’nın “millet ittifakı”nın ortak adayını destekleme kararını kamuoyuna ilânıyla bütün muhalefeti suçlayan siyasetin çirkin çehresi sergileniyor.

Seçimde devlet imkân ve araçlarını partizanca kullanmak için aday yapılan bakanların mesnedsiz iddialarla “14 Mayıs’ta ya Kandil sevinecek ya da bu millet sevinecek!” söyleminden “millet ittifakı’a giden her oy teröre nefes aldırır” buhtanına yenileri ekleniyor.

Cumhurbaşkanı “millet, Kandil’den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez” diye yine olmayan bir şey üzerinden “millet ittifakı”nı tahkir ediyor.

“TERÖRE DESTEK” ÇARPITMASI

“Millet ittifakı”na oy veren vatandaşları “teröristlik”le ithamla kalmayıp, terör örgütü PKK’nin “millet ittifakı”nı ve Cumhurbaşkanı ortak adayını desteklediğini tekrarlıyor.

Oysa İmralı’daki terör örgütü liderinin “mesajı”nı başta Kandil’le terör örgütü elebaşlarına taşıyan, “mektubu”nu meydanlarda milyonlara okutup devletin televizyonunda yayınlatan, terörist başını ve terör örgütü elebaşlarını “merci ve muhatap” tanıyıp “müzâkere masası”na oturan siyasi iktidar, perde altında Öcalan’la her türlü irtibatı sürdürdü, sürdürüyor.

İstanbul seçimlerinde “bir akademisyen”i göndererek İmralı’daki terörist başından aldıkları “AKP’nin adayına destek” mektubunu devletin televizyonunda okutan, “Kırmızı bülten”le aranan terörist başının kardeşinin röportajını devletin kanalında ve ajansında yayınlatan da bu iktidar.

“İkinci tura kalırsa herkesle görüşmeye hazırız!” diye şimdiden sinyaller çakarken, diğer yandan en son bizzat İyi Parti lideri Akşener’in ifşaatıyla “daha yeni İmralı’ya yargıdan birini göndererek yardım isteyen” de. (Habertürk, 1.5.23)

KİRLİ KARA PROPAGANDA İLE…

Oysa yetkili kurullarınca kamuoyu önünde en üst düzeyde deklâre ettiği demokrasiyi, adâleti, barışı esas alan on bir maddelik “demokrasi tutum belgesi”nde “Türkiye partisi olduğu”nu, “şiddete karşı çözümü siyasette aradığı”nı teyid eden, “çözüm yerinin Meclis olduğunu” ilânla “Türkiye’nin birliğini ve bütünlüğünü esas aldığı”nı bildiren, terör örgütüne mesâfe koyan HDP’yi terör örgütü üzerinden kriminalize etmekle kalmayan “iktidar cephesi”nin, yine bu parti üzerinden “millet ittifakı”na “zillet”, “terör destekçisi”; “ “terörist”, “terörle işbirliği” iftiraları havada kalıyor.

Bir yandan daha iki ay önce “başörtüsü istismarı” atraksiyonunda “HDP meşru bir partidir” diye kapısına gidip görüştüğü bu partinin “demokrasi ittifakı” şiârıyla “tek kişilik otoriterliğe” karşı demokratik güç birliği adına “millet ittifakı”nın “ortak adayı”na demokratik destek beyanı üzerine yeniden “millet ittifakı”nı suçlamalarla karalama şantajına kalkışıyor.

Kısacası, son dönemeçte oy almak uğruna her türlü “kirli kampanya”ya tevessül ediliyor. Ama “terör iftirası” üzerinden karalama kampanyası da artık ters tepiyor.