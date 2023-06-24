TESBİT: Devlette israf itirafı...

İktidardakilerden zaman zaman yaptıkları açıklamalar “pes!” dedirtiyor.

Ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun ilk toplantısında “yeni dönemde kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edecekleri”ni söylemesi bunlardan biri.

“Dolar yerinde durmuyor” diye yakınan, enflasyondan, kira ve gıda fiyatlarının artışından şikâyet eden Yılmaz’ın “iç tasarruf genelgesi”yle bir defa daha “kamuda tasarruf” çağrısını yapıyor ama bir tek Türkiye’deki makam aracı sayısının 125 bin olması ve Maliye Bakanlığı verileriyle yüz milyonlarca liranın taşıt alımının yanısıra yüz milyarlarca lira ile araç kiralaması AKP iktidarında devletteki vahim makam aracı saltanatı israfını ele veriyor.

Zira son tesbitlere göre kamunun kara taşıtı kiralama gideri bir yılda yüzde 81, hava taşıtı kiralama gideri yüzde 389 artmış. Kamuda taşıt satın alma giderleri yüzde 1228 yani on iki kat katlanmış. Kamuda akaryakıt giderleri yüzde 140’u aşmış. Yanı vahim israfı Saray ve devlet yaptı ve yapmaya tam gaz devam ediyor…

Çarpıcı olan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın sanki yirmi bir yıldır başkaları iktidarda imiş ve Erdoğan iktidarda değilmiş tecâhül-ü ârifliği çarpıklığıyla “kamuda israf yapmayalım” çağrısını yaparken, AKP iktidarında, bilhassa “tek kişilik rejim”de yapılan vahim israfı gözden kaçırması.

Görünen o ki yine Saray, iktidardakiler, bakanlıklar “tasarruftan muâf” tutuluyor. Devletteki vahim israfın faturası, yine vatandaşa ödetilecek. Bundandır ki zam üstüne zam furyası devam ediyor…

İKRAR: “SEKA diye bir şey kalmadı”

AKP iktidarında, ardından “tek kişilik ucûbe otoriter rejim”de bir tek havaalanları değil, “özelleştirme” perdesinde ranta açılan üretimdeki fabrikalar da satılıp arazileri ranta açılması da yoğun siyasi tartışmalar arasında kayboldu.

Bu durum, rant uğruna “özelleştirme” furyasında şeker fabrikaları gibi üretimdeki kağıt fabrikalarının da kapatılması; kağıt üreten Türkiye’nin dolar-döviz üzerinden kağıt ithal eden duruma düşürülmesi gerçeğini gündeme getirdi.

Vaziyet şu ki AKP’nin iktidara geldiği 2002’den beri özelleştirilen SEKA’nın fabrikaları ve arsalarının yerine “beton ekonomisi”yle AVM’lerin, gökdelenlerin dikilmesiyle Türkiye kağıtta dışa bağımlı hale geldi ve kağıda yüzde 460’ı aşan zam üstüne zam geldi...

Ancak en çarpıcısı, Cumhurbaşkanı’nın Tank Palet Fabrikasının Katar’a kiralanmasıyla ilgili eleştirilerin daha önce SEKA’nın kapatılmasında da yapıldığını hatırlatıp, “Biz SEKA’da adım attık. SEKA diye bir şey kalmadı. Biz SEKA’yı hem müze hem millet bahçesi haline getirdik. Bunlarda böyle bir zevk de yok” övünmesiyle ikrarı oldu.

GARABET: İflasın “rasyonel” itirafı...

Seçim kampanyasında kimlere gittiği hâlâ bilinmeyen, “tepeden tâlimat”la bir avuç “iktidar yandaşı”na peşkeş çekildiği söylenen yurtdışına kaçırılan 418 milyar doları son kuruşuna kadar geri getireceğini ifade eden “millet ittifakı”nın ortak adayı Kılıçdaroğlu’nun dünyadaki finans merkezlerinden 300 milyar dolar finans bulduğu iddiası iktidar mahfillerince çokça tartışıldı.

Bu vaadi, seçim meydanlarında “emperyal tefecilerden para dileme” olarak propaganda eden ve “millet ittifakı”nı insafsızca “dış mihraklara bağlılık” ve “mandacılık” iftirasıyla “gayr-ı millilik”le suçlayan Erdoğan’la “güdümündeki medya”nın M. Şimşek’in Londra’daki tefecilerden, “faiz lobisi”nden, spekülatörlerden yüksek faizle para bulma beklentisine peşinen “başarı” diye övgüler yağdırmaları tam bir çelişkili çarpıklık oldu.

Bundandır ki Şimşek’in, “Türkiye’nin irrasyonel politikalardan rasyonel zemine dönmesinden başka çaresi kalmamıştır” tesbitiyle başlaması çarpıcı gerçeği açıkça ortaya koydu.

KISACA: “Son yılların en kirli, etik ve edep dışı seçimi…”

Seçim sonrası partisinin ilk grup toplantısında partili Cumhurbaşkanı, “Yalanla, dolanla, talanla bir yere varılmaz” diye konuşmuş. Ve “ortada öyle bir mesele yokken yayınladıkları videolarla mezhep ve etnik köken fitnesini körüklemeye kalktılar. Siyasi hayatımızın hiçbir aşamasında müdahale etmediğimiz hayat tarzı üzerinden vatandaşa korku saldılar” diye sahtekârlıktan yakınmış.

İşte bütün bunlar şu soruları sorduruyor: Gerçekten seçim kampanyasında “yalanla – dolanla” itiraflı montaj videolarını kim hazırlayıp seçim meydanlarında milyonlara seyrettirdi?

Ve kimin iktidarında devlet imkânları ve araçları kullanılarak “son yılların en kirli, etik ve edep dışı seçim kampanyası yürütüldü?”