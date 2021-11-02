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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

“Tezkere” her haliyle muallel…

Cevher İLHAN
02 Kasım 2021, Salı
Biden - Erdoğan son görüşmesine ilişkin yoğun yorumlar arasında, geçen hafta AKP-MHP’nin Meclis’ten geçirdiği “Irak’a ve Suriye’ye askeri operasyon tezkeresi” tartışmaları Ankara’nın akıbetsiz “Suriye politikası”nı yeniden gündeme getirdi.

Öncelikle, “iktidar cephesi”nin ve “iktidara ilişik medya”nın yine “evet diyenler vatanperver, hayır diyenler vatan hâini” çarpıtması AKP’nin muhalefette iken gündeme gelen yurt dışına asker yollama tezkerelerine “hayır” oyu kullanmasını sözkonusu etti.

Muhalefet sözcülerinin Meclis’te nazara verdikleri çarpıklığa göre, mesela 10 Ekim 2001’de “Afganistan tezkeresi”nde ve iki kez Kuzey Irak’ta operasyona dair “Irak tezkeresi”nde AKP grubunun, “savaşa ve sınır ötesi operasyona karşıyız” söylemiyle “hayır” oyu verdiği tutanaklarda okunuyor. 

“Torba kanun” şeklinde apar topar geçirilen ve en az dört tezkere olarak ayrı ayrı çıkması gereken farklı konuların sokuşturulması ise, daha baştan “torba tezkere”yi muallel hale getirdi. 

Diğer yandan sözkonusu “tezkere”de “Türkiye’de yabancı asker bulundurulması”nın sebebi anlaşılmış değil. Muhalefetin, “Bu ülkede yabancı asker bulundurmaya neden ihtiyacınız var? Bu yetkiyi niye istiyorsunuz? Hangi yabancı silâhlı kuvvetler, hangi maksatla ne için Anadolu’da konuşlanacak?” sorularının cevapsız kalması mevzubahis endişe ve istifhamları daha da arttırıyor.

TERÖRLE MÜCADELE İÇİN “TEZKERE”YE GEREK YOK…

Keza Meclis’te grubu bulunan partilerin genel başkanlarına dahi hiçbir bilgi verilmeden parlamentoya tepeden dayatılan “tezkere” ile, iktidardakilerin her fırsatta seçim tarihi olarak verdikleri 2023’ü de dört ay aşacak sürede iki yıl istenmesi çarpıcı.  

Yurt dışında asker bulundurma zamanı, süresi ve kapsamı tamamen “tek kişilik yönetim”ce belirlenecek “tezkere”yi, baştan beri Şam yönetiminin devrilmesine saplanılan bataklıkta, AKP-MHP iktidarının, “Suriye’de savaştayız” diye yeni bir OHAL ilân etme, seçimleri erteleme ve hatta yaptırmama kumpasında kullanabileceği ve “Suriye ile savaş” çılgınlığına zemin hazırlandığı tesbitlerini sözkonusu ediyor.  

Bu vaziyet, 2003’te Irak işgali öncesi altmış beş bin Amerikan askerinin İskenderun’dan Habur’a Türkiye topraklarında tanktan füzeye her türlü ağır silâh ve mühimmatla konuşlanmasını öngören, ama Meclis’in reddettiği “1 Mart tezkeresi”ndekine benzer bir vartaya düşürmeyle muallel. 

Aslında dağı taşı bombalamanın ötesine geçmeyen sınır ötesi operasyonlarla terör örgütlerini “etkisiz hale getirip imha”nın, terörle mücadelede salt “askeri operasyonlar”ın terör örgütlerini tasfiyede bir işe yaramadığı, başta Genelkurmay eski Başkanının tesbitiyle ortada. 

Kaldı ki konunun uzmanları, “terörle mücadele” için sınır ötesi asker bulundurma “tezkeresi”ne ve yabancı silâhlı kuvvetlerin Türkiye’de konuşlanmasına gerek olmadığını, uluslararası hukuktan gelen meşru müdafaa hakkıyla “sıcak tâkip”le aynı işlevin yerine getirilebileceğini belirtiyorlar.  

SURİYE İLE SAVAŞ TUZAĞINA DÜŞÜRÜYOR! 

Gerçek şu ki, Pentagon’un 50 bin TIR dolusu silâh ve mühimmatla destek verdiği ve Fırat’ın doğusunda “koridor devlet” kurmaya çalışan PYD/YPG’ye operasyon, Washington’un onayına bağlı.

Fırat’ın batısında ise El Kaide’den kopma IŞİD ve El Nusra gibi radikal örgütlerin cirit atıp birbiriyle çatıştıkları, Mehmetçiğin hava savunmasından yoksun olarak her türlü saldırıya açık kırılganlıkta hâlen yedi askeri gözlem merkezinin bulunduğu “küçük Afganistan” denilen İdlib bölgesine askeri operasyon da fevkalâde büyük riskler taşıyor. 

Özetle “tezkere”, ecnebilerin hegemonya ve emperyal çıkarlarıyla enerji kaynaklarını hortumlama ve “İsrail’in güvenliği” hesâbına 911 kilometre sınırı bulunan, BM’de temsil edilen ve uluslararası meşruiyeti olan Müslüman komşu ülkeyi bölüp parçalama projelerine hizmet eden taşeron radikal örgütleri koruyup kollamayla Türkiye’yi “cephe ülkesi”, “işgalci” ve “savaşın parçası” tuzağına düşürme tehlikesini taşıyor. 

Tezkere, Türkiye’yi Suriye ile karşı karşıya getiriyor. Silâhlı Kuvvetleri, Suriye ordusu ile savaşma vartasına sürüklüyor. Bölgede çatışma, savaş ve istikrarsızlıklarla kargaşa ve kaos fitnesinin fitili ateşliyor…

Muhalefet ve kamuoyu buna izin vermemeli.

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