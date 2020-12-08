Türkiye “6.7 büyümüş”müş!

TÜİK “Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7 büyüdü” diyor.

Bu durum, daha önce de “enflasyon sepeti”ne konulan kalemlerle oynanmasıyla, özellikle gıdadaki yüksek enflasyonun düşük gösterilmesiyle yüzde 10’larda açıklanan enflasyonun katlanarak çarşı – pazarda yüzde 30’dan fazla çıktığı, işsizliğin tavan yapıp on beş milyona ulaştığı ve her üç gençten birinin işsiz kaldığı, doların sekiz, euronun dokuz lirayı aştığı vartada Mâliye ve Hazine Bakanı’nın “istifası” sonrası Cumhurbaşkanı’nın “ekonomide şahlanış dönemi”nden dem vurmasına benziyor.

Ekonomistlerin analiziyle, kişi başına düşen millî gelirde dünyada 64. sırada olan Türkiye’nin “orta sınıf geliri tuzağı”ndan “düşük - açlık sınırı altı gelir tuzağı”na düştüğü kısırdöngüde, salgının “pik” yaptığı” süreçte “ekonominin pik yaptığı” garabeti sergileniyor.

Bu garabet, muhalefet sözcülerinin büyümeye dair nazara verdikleri “bir hukuk düzeninin, şeffaflığın ve kurallar zincirinin olmadığı ‘tek kişilik sistem’ karambolunda bir kişi sabah kalkıyor, ‘bundan sonra böyle olsun!’ diyor ve öyle ilân ediliyor” çarpıklığını söz konusu ediyor.

Ve “gittikçe ‘fakirleşen ekonomi’ nasıl büyür?” sorusu havada kalıyor…

“Madem paranız var, vatandaşa neden destek yok!”

Cumhurbaşkanı, partisinin bir il kongresinde, “156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk. Salgın nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz” diye konuşmuş.

Bu ifade, en son Merkez Bankası döviz rezervlerinin eksi 55 milyar dolara varmasıyla Hazine’nin içi boşaltılan, dış ticarette açık veren ülkenin gerçeğiyle tam bir tezat teşkil ediyor.

Bütün dünyada, ekonomik krizle dibe vuran ve salgında zora giren esnafa, işletmelere doğrudan mali destek verilirken, kredi ile borçlandırma dışında hiçbir destek ver(e)meyen Türkiye’nin sanki “o kadar çok parası var ki başkalarına yardım ediyor” çelişkisini söz konusu ediyor.

Bilindiği gibi daha önce de içte vatandaşların maske bulamadığı, halka “10 lira yardım” için IBAN numarasının verildiği vetirede, Türkiye’nin ABD’ye maske yardımı yaptığı bildirilmişti.

Bu açıdan, uzun yıllar AKP hükûmetlerinde ekonomiden sorumlu bakanlık görevinde bulunan Ali Babacan’ın “Anlıyoruz ki artık şuur falan da kalmamış… Ekonomi çökmüş, vatandaş aç biilaç yaşıyor. Madem paranız var, bu vatandaştan ne istiyorsunuz? Ne diye hâlâ yardım istiyorsun, ‘vergi vergi’ diye yakasına yapışıyorsun? Başka ülkelere maddi yardım yapacağınıza vatandaşa para verin” çağrısı dikkat çekici.

Gerçekten, başka ülkelere “bütçe desteği” verileceğine, Hazinede para varsa neden salgında kepenk kapatmakla karşı karşıya kalan esnafa, işletmelere destek sağlanmıyor?