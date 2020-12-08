"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Türkiye “6.7 büyümüş”müş!

Cevher İLHAN
08 Aralık 2020, Salı
TÜİK “Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7 büyüdü” diyor.

Bu durum, daha önce de “enflasyon sepeti”ne konulan kalemlerle oynanmasıyla, özellikle gıdadaki yüksek enflasyonun düşük gösterilmesiyle yüzde 10’larda açıklanan enflasyonun katlanarak çarşı – pazarda yüzde 30’dan fazla çıktığı, işsizliğin tavan yapıp on beş milyona ulaştığı ve her üç gençten birinin işsiz kaldığı, doların sekiz, euronun dokuz lirayı aştığı vartada Mâliye ve Hazine Bakanı’nın “istifası” sonrası Cumhurbaşkanı’nın “ekonomide şahlanış dönemi”nden dem vurmasına benziyor. 

Ekonomistlerin analiziyle, kişi başına düşen millî gelirde dünyada 64. sırada olan Türkiye’nin “orta sınıf geliri tuzağı”ndan “düşük - açlık sınırı altı gelir tuzağı”na düştüğü kısırdöngüde, salgının “pik” yaptığı” süreçte “ekonominin pik yaptığı” garabeti sergileniyor.

Bu garabet, muhalefet sözcülerinin büyümeye dair nazara verdikleri “bir hukuk düzeninin, şeffaflığın ve kurallar zincirinin olmadığı ‘tek kişilik sistem’ karambolunda bir kişi sabah kalkıyor, ‘bundan sonra böyle olsun!’ diyor ve öyle ilân ediliyor” çarpıklığını söz konusu ediyor.

Ve “gittikçe ‘fakirleşen ekonomi’ nasıl büyür?” sorusu havada kalıyor…

“Madem paranız var, vatandaşa neden destek yok!”

Cumhurbaşkanı, partisinin bir il kongresinde, “156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk. Salgın nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz” diye konuşmuş.

Bu ifade, en son Merkez Bankası döviz rezervlerinin eksi 55 milyar dolara varmasıyla Hazine’nin içi boşaltılan, dış ticarette açık veren ülkenin gerçeğiyle tam bir tezat teşkil ediyor. 

Bütün dünyada, ekonomik krizle dibe vuran ve salgında zora giren esnafa, işletmelere doğrudan mali destek verilirken, kredi ile borçlandırma dışında hiçbir destek ver(e)meyen Türkiye’nin sanki “o kadar çok parası var ki başkalarına yardım ediyor” çelişkisini söz konusu ediyor. 

Bilindiği gibi daha önce de içte vatandaşların maske bulamadığı, halka “10 lira yardım” için IBAN numarasının verildiği vetirede, Türkiye’nin ABD’ye maske yardımı yaptığı bildirilmişti. 

Bu açıdan, uzun yıllar AKP hükûmetlerinde ekonomiden sorumlu bakanlık görevinde bulunan Ali Babacan’ın “Anlıyoruz ki artık şuur falan da kalmamış… Ekonomi çökmüş, vatandaş aç biilaç yaşıyor. Madem paranız var, bu vatandaştan ne istiyorsunuz? Ne diye hâlâ yardım istiyorsun, ‘vergi vergi’ diye yakasına yapışıyorsun? Başka ülkelere maddi yardım yapacağınıza vatandaşa para verin” çağrısı dikkat çekici. 

Gerçekten, başka ülkelere “bütçe desteği” verileceğine, Hazinede para varsa neden salgında kepenk kapatmakla karşı karşıya kalan esnafa, işletmelere destek sağlanmıyor? 

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çözüm kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, parlamenter sistem

    Çiftçide kuraklık endişesi

    Geçmediğimiz köprü ve yollara 143 milyar lira ödedik

    Irak'ın Süleymaniye kentinde tansiyon yükseldi: 15 kişi yaralandı

    İstanbullu geçinemiyor

    Dünyada son 24 saatte yaşananlar

    Kılıçdaroğlu: İki yılda eriyen milli gelir 156 milyar dolar

    Milli Takımın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

    'İsrail askerleri gözaltındaki Filistinli gençlere işkence uyguluyor'

    Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı 32 bini aştı

    'AB Türkiye ile diyaloğu sürdürmek zorunda'

    Şeffaflık olmayınca aşıya da güven olmuyor

    Pfizer BioNTech'in aşısı İngiltere'de hastanelere ulaştı

    Rusya: Türkiye’nin kararını bekliyoruz

    AB insan haklarını ihlal edenlere yaptırım uygulayabilecek

    MSB sevk tarihlerini erteledi

    Tullabi: Macron İslam tarihini bilmiyor, İslam'a karşı tam anlamıyla bir cehalet içinde

    Hukuku idrak edemeyen bu iktidar değişmeli

    CB Sistemi ekonomiyi berbat etti

    'ABD yaptırımları nedeniyle koronavirüs aşısı alamadık'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıda aranan denge
    Orhan GÜLER

    “Süfyanizmle kimin mücadele edeceği ortaya çıktı”
    Ali FERŞADOĞLU

    İnsanlar istibdat altında inlerken
    Ahmet BATTAL

    Yetenek Kapısı Org!
    Genel

    Çözüm kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, parlamenter sistem
    M. Latif SALİHOĞLU

    Avrupa Savaşı, Dünya Savaşına dönüştü
    Genel

    Çiftçide kuraklık endişesi
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlığın intiharı
    Süleyman KÖSMENE

    Kurun-u vustadan çıkabilir miyiz?
    Nejat EREN

    İnsanlığın muhtaç olduğu haslet, muhabbet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.