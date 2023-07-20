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20 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Türkiye “AB kapısı”nı açmalı

Cevher İLHAN
20 Temmuz 2023, Perşembe
Türkiye’nin “Avrupa Birliği projesi” hedefinin gündem yoğunluğunda ve çöküşteki ekonominin vergi ve zam tsunamisinde bir defa daha karambole getirildiği görülüyor.

Seçim kampanyasında ve sonrasında AKP iktidarı, son on iki yıldır özellikle “tek kişilik otoriter ucûbe rejim”de başta “AB Müktesebatının Üstlenmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı” ile “Katılım Ortaklığı Belgesi” olmak üzere, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve hürriyetler taahhüdlerinin hiçbirini yerine getirmezken, kamuoyu nezdinde suçu hep AB’nin üzerine atma yanıltmasına başvuruyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi’nin oy birliğiyle hazırladığı Türkiye Raporunda, “Türkiye’nin üyelik müzâkerelerinin şu anki şartlarda yeniden başlayamayacağı, Ankara’nın halihazırdaki politikaları değişmediği müddetçe üyelik sürecinde ilerlemenin mümkün olmadığı”nın yeniden deklâre edilmesi ise gerçeği ele veriyor.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDE “MAHKÛM!”

Zira AİHM raporuna göre Türkiye “âdil yargılanma”, “özgürlük ve güvenlik”, “insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele”, “mülkiyetin korunması”, “yaşam hakkı ve etkili başvuru hakkı” ve diğer hak ihlâllerinde hâlâ ilk sıralarda.

AİHM en yüksek başvuru artarak yine Türkiye’den yapılmış. Halen -2022 yılı sonu itibarıyla- mahkemede bekleyen 74 bin 650 başvurunun yüzde 26,9’unu Türkiye menşeli davalar oluşturuyor. 

Bu yüzden “demokrasi endeksi”nde “hukukun üstünlüğünün olmadığı” hibrit/melez otoriter ülkeler” arasına düşen, hak ihlâllerinde on milyonlarca euro tazminat ödeyen, yürütmenin yanısıra yasama ve yargının “tek kişi”ye bağlandığı “parti devleti”nde tepeden “gerekli tâlimatlar”la yargının “siyasetin sopası” haline getirilip bağımsızlığının ve tarafsızlığının berhava edildiği, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı vartada Türkiye uluslararası zeminlerde tam bir tökezleme ve çıkmazda…

Türkiye’den yapılan başvuruların önemli bir kısmını OHAL dönemindeki gözaltı, tutuklama ve adil yargılanmayla ilgili şikayetler oluştururken, geçen yıl AİHM’in verdiği kararlarda en fazla ifade özgürlüğünden mahkûm olan ülkenin yine Türkiye olması AB önündeki bir başka engel.

Bu arada Türkiye’den yapılan başvuruların önemli bir kısmını 15 Temmuz Hadisesi sonrası dayatılan “20 Temmuz OHAL darbesi”nde “tek imzalı KHK’larla dayatılan sorgusuz - sualsiz gözaltı, tutuklama ve âdil yargılanmayla ilgili şikâyetlerin oluşturması bir bariyer olarak duruyor.

Cezalandırma aracı olarak kullanılan RTÜK ve Basın İlân Kurumu üzerinden tam bir sansür - otosansür uygulanıyor.

“AB’DEN ŞİKÂYET” YERİNE…

Bu açıdan Ankara’nın “AB’den şikâyet”le konuyu saptırmadan yargısız infazlarla dayatılan haksızlık ve hukuksuzlukları ortadan kaldırması, “bütün vatandaşların inanç ve siyasi görüşlerine bakılmaksızın bütün insan hakları ve temel özgürlüklerinden tam olarak yararlandırılması; düşünce, ifade ve vicdan özgürlükleri”nin hakkıyla ikamesi gerekiyor.  

Ankara, söz verdiği “siyasi kriterleri” yerine getirmeli; demokratikleşme ve hukukun üstünlüğünü hayata geçirerek “AB kapısı”nı açmalı…

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