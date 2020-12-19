“Türkiye’de yoksulluk yok”muş

TESBİT

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde “Türkiye’de yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk sorun olmaktan kalktı” demiş.

“Yoksulluk sınırı”nın 8 bin 198 lira, “açlık sınırı”nın 2 bin 517 lira olan ve asgarî ücretin 2 bin 324 lira olduğu Türkiye’de aynı iddia “ekonomide şahlanış dönemi” diyen Cumhurbaşkanı ve “iktidar cephesi” sözcülerince sık sık tekrarlanıyor.

Toplumun yarısından fazlasının asgarî ücretle geçindiği, çalışanların yüzde 67’sinin üç bin liranın altında maaş aldığı, emekli, memur ve işçi maaşlarını düşürmek hesâbına “TÜİK’in yüzde 10.3 enflasyonu”na karşı çarşı pazarda gerçek enflasyonun yüzde 30’larda, gıdada yüzde 50’lerde seyrettiği, işsizliğin kat kat artıp işsizler ordusunun 13 milyona hatta 15 milyona vardığı, gençlerde işsizliğin resmî rakamlarla yüzde 26’ları aştığı, her üç gençten birinin işsiz kaldığı, salgınla birlikte iki milyon vatandaşın işsizlere eklendiği ülkede “yoksulluğun olmadığı” ileri sürülüyor.

Milyonlarca vatandaş “yoksulluk sınırı”nın altında kalırken, geliri hızla azaldığı için temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar faturalarını ödeyemez duruma düşmüş.

Aslında iktidardakilerin güya “hizmetleri”ni anlatırken “on sekiz-yirmi milyon kişiye bakıyoruz, devlet yardımı yapılıyor” savunması, on sekiz yıllık iktidarlarında vatandaşların ne denli yoksullaştırıldığının ikrarı olurken, “Türkiye’de yoksulluk yok” lâfı açıkça sırıtıyor.

Ve bütün bu tesbitler, “yoksulluk yok’ nerede yaşıyor?”, “bu hangi ülke?”, “Türkiye’den mi bahsediyor?” sorularını sorduruyor.



GARABET

“Pahalı doğal gaza “hârika çözüm”!

Garabetlerin ardı arkası kesilmiyor, iktidardakilerden her gün yeni bir garabet sergileniyor.

Şu garabete bakın ki, 100 lira verginin 50 lirası KDV, ÖTV ve diğer vergiler olarak alınmasına, AKP iktidarında 68 milyar dolarlık özelleştirme gelirine rağmen, dış ticaretin açık verdiği, doların tırmanışını tutmak için Merkez Bankası’nın 128 milyar dolar rezervinin harcanarak eksi 55 milyar dolara düştüğü, 28 milyon icra dosyasıyla 56 milyon vatandaşın icralık olduğu, peşpeşe yüz binlerce işyerinin kapatıldığı, esnafın kepenk kapattığı vetirede “Türkiye yüzde 6.7 büyüyor!”

Yani millet fakirleşirken, ekonomi küçülürken, ihracat azalırken “Türkiye kalkınıyor!” Bir milyon 400 bin kayıt dışı çalışan İşsizler kat kat artarken “istihdam artıyor!”

Gıda, sebze ve meyve fiyatlarının yüksekliğine karşı, iktidar mensupları “her mevsimde meyve yemeyin” tepkisini veriyor; son bir yılda iki milyon vatandaşın işini kaybettiği uyarılarına “iş beğenmediği için!” cevabı veriliyor.

Meclis kürsüsünde muhalefet temsilcisinin “Arkadaşlar millet aç, perişan; herkesin midesine bir şey giriyor ama kuru ekmek giriyor” yakınmasına bir iktidar milletvekili fütursuzca “O zaman aç değil demek” garip karşılıkta bulunuyor.

Garabet içinde garabet…

İLGİNÇ

Şirketlerin borcuna af, öğrencilere red

Yine borçlandırma, yoksullaştırma ve vergi şampiyonu bütçesi olarak tarihe geçecek Saray’ın hazırladığı 2021 bütçesinde milletvekillerinin hiçbir önerisi, muhalefetin hiçbir önergesi kabul edilmedi.

Muhalefetin salgında esnafa, çiftçiye, işçiye, emekliye doğrudan destek verilmesi, asgari ücretin vergi dışı bırakılması benzeri bütün teklifler, “cumhur ittifakı”nı oluşturan AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi.

İktidarın peşinen reddettiği önergelerden biri de üniversite mezunlarının Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan on binlerce liralık kredi borçlarının silinmesi önerisiydi.

Oysa daha geçen yıl -12 Aralık 2019’da- Bilkent Üniversitesi’nde “KYK borçları silinecek mi?” sorusuna Cumhurbaşkanı, “Bu konu gündemimizde, bütçe görüşmelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı atacağız” vaadinde bulunmuştu.

O denli ki İYİ Parti milletvekili Dursun Ataş’ın “KYK borçlarının silinmesi için Meclis araştırma önergesini red oyu veren bir iktidar partisi vekili, “Herkes borcuna sadık olmalı, yoksa borcunu ödeyenler ahmak yerine konulur” dedi.

Hülâsa, en son yine “iktidara yakın” bir holdingin 9.5 milyar liralık vergi borcunun affedilmesinde görüldüğü gibi, AKP iktidarında dolar garantili müteahhitlerin, “iktidara ilişik medya” patronlarının, yüz milyonlarca, milyarlarca lira vergi ve kredi borçları affedilirken, öğrencilerin borcu af edilmiyor.

Yani bir “yandaş şirket”in 4.5 katı vergi borcu bir kalemde silinirken, 239 bini aşkın öğrencinin toplam 2 milyar 100 bini bulmayan borcu silinmiyor! İşsiz gençlerden “para” istiyor!

KISACA

“Bu iktidar bunu da becerdi, tebrik ediyorum”

“Merkez Bankası’nda otuz beş yıl çalıştım, döviz kıtlığını yaşadım, ama eksi rezervi hiçbir zaman görmedim. Bu iktidar bunu da becerdi, tebrik ediyorum. Döviz rezervlerinin eksi 55 milyar dolar olması, tamamen yerindelik denetimini yapmayı gerektiren bir husustur. Burada bir suç işlenmiştir. Bu döviz nasıl satıldı, kim tarafından satıldı, niçin satıldı, kim bundan yararlandı? Bu kesinlikle iktidar değiştiğinde araştırılacak ve bunların hepsi teker teker mahkemeye verilecek, hesap sorulacaktır.”

Durmuş Yılmaz (İYİ Parti milletvekili, Merkez Bankası eski Başkanı)