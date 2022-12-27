Türkiye “fikir ve ifade özgürlüğü”nde de dipte

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü”nde hazırlanan araştırmalarında Türkiye’nin ağır insan hakkı ihlâllerinin yoğunlukla dayatıldığı bir ülkeye dönüştüğü raporlanmış.

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun raporunda 2022 yılında yazıları, konuşmaları ya da genel olarak düşünceyi ifade özgürlüğü kapsamında, 50’si gazeteci, yazar, yayıncı olmak üzere en az 101 kişinin hapis ya da para cezasına mahkûm edilmesi; -1 Aralık 2022 itibariyle- 64 gazetecinin cezaevinde bulunması; son on bir ayda en az 97’si çocuk 2 bin 407 vatandaşın yaşama hakkının ihlâl edilmesi, cezaevlerinde 1194 kişiye işkence yapılması; 78’i çocuk en az 4 bin 981 kişi işkenceye maruz kalması ağır insan hakları ihlallerinden.

Bütün bunların yanısıra 515 barışçı toplantı ve gösteriye kolluk güçlerinin zor kullanarak müdahalesi, 141’i çocuk en az 5 bin 396 kişi gözaltına alınması ve 27 ilde eylem ve etkinliklerin yasaklanıp engellenmesi, AKP iktidarında Türkiye’nin ağır insan hakları ihlâllerinin olduğu ülkelerin başında geldiğini bir defa daha teyid ediyor.

Adalet Bakanlığı verileriyle sırf bir tweet attığı için “Cumhurbaşkanına hakaret”ten suçundan 160 binden fazla vatandaşa soruşturma açılıp dört bine yakını hapis cezası olmak üzere on bin kişinin cezalandırılması da Türkiye’nin düşünce ve ifade hürriyetindeki hâli pürmelâlini ifşa ediyor.

Bundandır ki Türkiye’nin insan hakları ihlâllerinde ve “yasaklar”da sürüklendiği vartada TBMM’ye basını ve sosyal medyayı sindirme, susturma ve kapatma maksatlı “sansür yasası”nın dayatılmasına karşı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nce hazırlanan “Türkiye raporu”nda belirtildiği gisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’yle güvenceye alınan ifade özgürlüğünün engellenmesi AKP iktidarında Türkiye’yi insan haklarında da “otoriter ülkeler” arasına sokuyor.

KONGO VE KUZEY KORE KATEGORİSİNDE!

Kısacası “Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi”nde 180 ülke arasında 149. sırada yer alan Türkiye temel hak ve hürriyetlerin başında gelen basın ve ifade özgürlüğünde Uganda, Kenya ve Tanzanya’nın gerisinde, Etiyopya, Zimbabve, Kongo ve Kuzey Kore kategorisine geriletilmiş; Avrupa’daki 42 ülke arasında “basını özgür olmayan tek ülke” durumuna düşürülmüş.

15 Temmuz’un ardından 20 Temmuz’da dayatılan OHAL KHK’larıyla 170’i geçen gazete, dergi, radyo, en az 30 tv, 20 gazetenin kapatılması, binlerce gazeteci ve basın çalışanının işsiz kalması, baskı ve sansür nedeniyle istifa etmesi basın ve fikir hürriyeti ihlâlini açıkça ortaya koyuyor. Basın İlân Kurumu’nca 1559 gündür Yeni Asya’nın ilân hakkının kanuna aykırı hukuksuz keyfî kesilmesi ve RTÜK’ün siyasi iktidara en ufak bir eleştiride bulunan televizyonlara tepeden “tâlimat”la ağır para ve ilân kesme cezalarını sürdürmesi de vahameti deşifre ediyor.

Ve Anayasa Mahkemesi’nin “âidiyet”, “irtibat” ve “iltisak”ın “hukukî nitelik taşımadığı” kararına rağmen- hiçbir hukukta olmayan iltisak” - “irtibat” perdesinde aralarında binlerce kadının ve çocuğun olduğu on binlerce vatandaşın yargısız infazla tutuklanması; istihbarat jurnalleriyle, sahte ihbarlarla yüz binlerin yargı kararı olmadan kamuda hak kazandıkları işlerinden ihrâç edilip cezaların yağdırılması Türkiye’de insan hakları ihlâlleri vahametini ele veriyor.

Hâsılı, eski Başbakan Davutoğlu’nun ifadesiyle “28 Şubat sürecindeki askeri vesayetin karanlığına benzeyen baskı ortamında eleştiren, muhalefet eden hemen cezaevine gönderiliyor. Türkiye âdeta bir düşünce suçluları ülkesi olmuş…”