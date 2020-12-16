Türkiye’nin feci “basın özgürlüğü” karnesi

Türkiye’nin 2020 yılında da dünyadaki 180 ülke arasında basın özgürlüğü listesinde yine 154. sırada kalması basın ve ifâde özgürlüğünü yeniden gündeme getirdi.

Bilindiği gibi uluslararası ölçümlere göre demokrasi ekseninde “hibrit-melez demokrasi” kategorisinde kalan ve özgürlüklerde dibe vuran, şeffaflık, insanî gelişmişlik başta olmak üzere birçok endekste listenin altına düşen Türkiye, yine uluslararası kuruluşların raporlarıyla basın ve ifâde özgürlüğünde listenin alt sıralarında kalmıştı.

Türkiye’nin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde aynı sıralarda Etiyopya, Belarus, Kongo Cumhuriyeti ve Brunei kategorisinde kaldığı yeni rapora göre de Türkiye’nin altında Eritre, Kuzey Kore ve bazı Orta Afrika ülkeleri bulunuyor!

OHAL’LE KELEPÇE VURULDU…

Türkiye’nin AB’nin ve beynelmilel basın kuruluşlarının tesbitiyle “özgür olmayan ülkeler kategorisi”ne düşmesine, OHAL döneminde onlarca gazetenin, televizyonun, radyonun, ajansın kapatılması; keza her yıl yüzlerce içerik, dergi, gazete, haber hakkında erişim engeli kararı verilmesi sebep olmuş.

OHAL KHK’leriyle yüz binlerce kamu görevlisinin, sahte ihbarlarla, istihbarat jurnalleriyle sorgusuz – sualsiz hak kazandıkları işlerinden ihrâç edildiği, on binlerce vatandaşın yargısız infazla aylarca, yıllarca tutuklanmasıyla haksızlıkların ve hukuksuzlukların dayatıldığı vartada.

Özellikle son süreçte internet üzerinden sosyal medya mecralarına müdahale, dayatılan yasak ve engellemeler baskı ve sansürün artmasına neden olmuş.

Uluslararası Basın Enstitüsü’nün tesbitiyle, Türkiye’de bu vetirede 170’e yakın gazete, dergi, radyo, TV kanalı kapatılmış. 516 gazeteci gözaltına alınmış, 100’den fazla gazeteci hâkim karşısına çıkarılarak 80’ine 430 yıl mahkûmiyet verilmiş, yüz binlerce liralık tazminat cezâları kesilmiş. Bundandır ki “Türkiye gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi” tanımı yapılıyor.

Keza “tek kişilik rejim”de gazetecilere açılan davaların önemli bir kısmının “Cumhurbaşkanına hakaret”ten olması; 100 binden fazla kişiye soruşturma, 30 binin üzerinde dava açılması ve bu yüzden 53 gazetecinin mahkûm edilmesi ortadayken, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin bildirmesiyle gazeteciler hakkında açılan davalar daha da artmış.

Öncelikle “partili cumhurbaşkanı sistemi”nde Başkanı’nın “Cumhurbaşkanı’nın tâlimat ve telkinlerini emir telakki ederiz” ikrarıyla, RTÜK “medyayı hizaya getirme” ve “susturma sopası” olarak kullanılıyor.

“Yandaş olmayan”, hatta iktidardakilere yeterince medhiyeler dizmeyen ve medyanın ancak yüzde beşini bile bulmayan televizyonlara kırka yakın idari para, program durdurma ve bir milyar lirayı bulan para cezaları yağdırılırken, medyanın yüzde doksan beşini oluşturan “yandaş kanallar”dan ikisini birer uyarı ile geçiştirme garabeti devam ediyor.

SANSÜR VE “OTOSANSÜR”!

Gerçek şu ki en son bir bakanın sosyal medya kanalıyla istifasının, Saray’ın tavrı kestirilemediğinden ya da “tepeden tâlimat” veya yeterince “sinyal alınamadığı”ndan -birkaç gazete ve televizyon dışında- “iktidara ilişik medya”da ve güya “merkez medya”da yirmi saat boyunca tek kelime verilmemesi medyanın içine düşürüldüğü girdabı açığa çıkarıyor.

İktidarın hoşuna gitmeyen haberleri yapan gazetelere Basın İlân Kurumu üzerinden “ilân vermeme” cezâsının kesilmesi, muhabirler hakkında soruşturma açılması baskının bir diğer tezâhürü.

Medyanın yüzde doksan beşinin iktidarın kontrolünde olmasıyla muhalefete her türlü hakarette âdeta “atışın serbest” olmasına karşı, iktidardakilere en ufak bir eleştirinin yapılamaması basın ve ifâde özgürlüğünün vaziyetini ele veriyor.

Yine Ankara Belediyesi’nin iki yıldır hazırlayıp savcılara sunduğu önceki döneme dair üç trilyonluk kırk yolsuzluk dosyasının “mâlum medya”da âdeta görülmeyip tam tersine yayınların yapılması, İstanbul Belediyesi’nin yargıya yaptığı “suç duyurusu”na sosyal medyada erişim yasağı getirilmesi, basına sansürü ve oto sansürü bir kez daha ortaya koyuyor.

Medyanın düştüğü varta, Türkiye’nin feci “özgürlük karnesi”ni okutturuyor.