Türkiye’nin gerçek gündemi

Türkiye’nin gerçek gündeminin başında ekonominin çöküşüyle vahim pahalılık geliyor.

Büyük beklentilerle ekonominin başına atanan M. Şimşek’in “akıl dışı” dediği ve “rasyonel zemine dönüş” çıkışı, “tek kişilik hükûmet”in “ekonomi politikaları”nın iflasının ilânı.

Bununla Hazine’nin boşaltıldığı, dövizin, faizin katlandığı, yatırım, üretim ve istihdamdan yoksun politikaların akıbetsizliğinin örtülü itirafı olurken, yıllardır sözü edilen “Türkiye modeli” masalının fiyaskosunu tescilliyor.

İKİ HAFTADA YÜZDE 16 FAKİRLEŞTİK

AKP iktidara geldiği zaman 1 lira 75 kuruş, “tek kişilik ucûbe rejim”den önce 4 lira 65 kuruş olan doları 7 lirada tutmak için 128 milyar doların Merkez Bankası’nın arka kapısından satılmasına rağmen seçim sonrası doların 24, euronun 26 liraya dayanmasına engel olunamadı.

Swap hâriç 61.2 milyar dolar eksideki Merkez Bankası’nın rezervinin harcanmasına rağmen dolar rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, TL’nin değeri hızla tarihinin en dip noktasında düşüyor.

Türkiye son iki haftada yüzde 16 fakirleşti.

“Dolar 10 lira olacak!” diye uyaran ekonomistler yargılanıp cezalandırılırken, “TL’ye dönme” tamamen bir propaganda olarak kaldı. Ekonominin dolara endekslenmesiyle döviz rezervleri kurutuldu.

Keza alây-ı vâlâ ile getirilen “kur korumalı mevduat”ın en az 300 milyar lira maliyet getirdiği belirtiliyor.

İLLÜZYONLARLA “OYALAMA OYUNU”

Ekonomistlerin tesbitiyle, dışarıdan hangi şartlarla alındığı bilinmeyen borç paralarla, sıcak “kapkaççı para” ile günü kurtarmaya, algı operasyonlarıyla, asparagaslarla “ekonomi iyileşiyor” illüzyonu oluşturuluyor, mahalli seçimlere kadar “oyalama oyunu” sahneleniyor.

Suçu hep başkalarına atan siyasi iktidar, sanki yirmi bir yıldır iktidarda değilmiş gibi yine uyduruk yakıştırmalarla, “palyatif pansuman göz boyamalar”la “ekonomi düzelecek”miş gibi algılarla milleti oyalayacak. Problemlerin sürekli halının altına süpürülmesi katakullisi sürdürülecek.

Ve döviz kurundaki artışın enflasyonu azdırması, azdırılan hiper enflasyonun pahalılığı körüklemesiyle derinleşen ekonomik yıkımın etkileri karartılmaya çalışılacak…

Yine “plân tutmadı” denilerek çark edilecek, yine milletten “helâllik” istenecek; hiçbir temel reform hazırlığı olmayan kısır ekonomik politikaların, yolsuzluğun, rüşvetin, israfın sonucu ağır ekonomik çöküşün ağır bedeli yine geniş halk kesimlere, dar, orta ve sabit gelirlilere yüklenecek.

Türkiye’nin gerçek gündemi bu; “millet ittifakı”nın, demokratik muhalefetin artık gerçek gündeme odaklanması gerekiyor.