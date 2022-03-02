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2 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Türkiye taraf olmamalı

Cevher İLHAN
02 Mart 2022, Çarşamba
24 Şubat’ta Rus ordusunun Ukrayna topraklarını işgaliyle ateşlenen krizde iki ülke arasında başlayan heyetler arası ön şartsız görüşmelerin ilkinde bir sonuç alınamazsa da başkentlerle danışmalar sonrası görüşmelerin devamı kararı kayda değer.

Bu açıdan daha önce “bir şey beklemiyorum ama bir deneyelim” diyen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’in bu kez “istediğimiz sonuç henüz çıkmadı” deyip ikinci görüşmelerden umutlu konuşması “ateşkes” ve “barış”a dair ümitleri devam ettirdi. 

Çarpıcı olan, ‘’Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı uluslararası hukuka aykırı askerî harekâtın kabul edilemez, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir’’ ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı ile siyasi iktidarın Türkiye’nin yanıbaşında patlak veren krize tuhaf yaklaşımı.  

MONTRÖ SÖZLEŞMESİ

Bu arada her fırsatta en üst düzeyde Ankara’da Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi “bölge istikrarına vurulmuş ağır bir darbe” olarak kınanırken, Rusya ve Ermenistan’ın aleyhte oy kullandığı, Sırbistan ve Azerbaycan’ın oylamaya katılmadığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ndeki oylamada 47 Avrupa Konseyi üyesinden 42’sinin Rusya’nın üyeliğinin askıya olunması yönünde oy vermesine karşı, Türkiye’nin çekimser kalması bir diğer garabet. 

Ancak en çarpıcısı, Ukrayna ve Rusya yetkileri hâlâ “savaş” telâffuzundan çekinirken Ankara’dakilerin ısrarla “savaş” kelimesini kullanmaları. 

“Çekimser oy”un gerekçesini “diyalogun devamını sağlamak” olarak gösteren Dışişleri Bakanı’nın “Ukrayna topraklarındaki çatışmanın ‘savaş’a dönüştüğü ve Montrö Sözleşmesi’nin gerektirdiği bütün hükümleri şeffaf bir biçimde uygulayacakları” açıklamasıyla Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni gündeme getirmesi dikkat çekti. 

Aslında Türkiye’nin tarafı olmadığı bir savaş durumunda herhangi bir ülkenin ticaret gemisi Boğazlardan serbestçe geçiş yaparken, tarafsız devletlerin savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine barış zamanındaki şartlara uygun olarak izin verirken, savaşın tarafı olan devletlerin savaş gemilerinin Boğazları kullanmasını -savaşın tarafı olan ülkelerin savaş gemileri, bağlama limanlarından ayrılmışlarsa bu limanlara geri dönmek için Boğazlardan geçebilmeleri benzeri- bazı istisnalar hariç yasaklayabilmesi yetkisi veren Montrö Sözleşmesi, “savaş”ın uzamamasında Türkiye’nin eline büyük inisiyatifler veriyor. 

KARADENİZ SAVAŞ GÖLÜ OLMASIN

Ankara, Türkiye’yi şimdi de Ukrayna üzerindeki “vekâlet savaşı”nda Karadeniz’in bölge dışı yabancı emperyal ülkelere açılmasıyla bir “çatışma alanı ve savaş gölü” haline getirmekten sakınmalı.

Bir NATO üyesi olarak ağır ekonomik kriz içindeki Türkiye’nin başta buğdayın yüzde 65’ni, gıda ürünleriyle enerjinin yüzde 50’sini ithal ettiği, turizm gelirlerinin yüzde 25’ini sağladığı, önemli yatırımlarla büyük ticaret hacminin olduğu Rusya ile Ukrayna arasındaki bu krizde arasında tam bir tarafsızlıkla barıştırıcı olmalı.

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