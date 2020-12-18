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18 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

Ufuksuz dış politikanın akıbeti

Cevher İLHAN
18 Aralık 2020, Cuma
Cumhurbaşkanı’nın ikrarıyla, AB’nin “aklıselim sahibi ülkelerin olumlu tavır koyarak oyunu boşa çıkarmaları”yla Türkiye’ye hiçbir “yaptırım kararı” almamalarına karşılık, “stratejik müttefik’ ve ‘model ortak” ABD “yumuşak yaptırımlar” perdesinde “ağır yaptırımları” dayatıyor.

Ankara’nın en üst düzeyde “AB bizi ırgalamaz, bize vız gelir!” agresif çıkışlarıyla restlerine rağmen, Merkel ısrarla “Türkiye ile işbirliği” çağrısıyla Türkiye’yi kollarken, buna mukabil Ankara’dakilerin çok güvendikleri ve “veto”sunu bekledikleri Erdoğan’ın “dostum!” dediği Trump bir defa daha “sağ gösterip sol vurdu.”

Twitlerle “Türkiye’nin ekonomisini mahvederim!” tehditlerini savuran, Cumhurbaşkanı’na “akıllı ol, aptal olma!” gibi tahkir dolu “mektup” yollayan ve “ben onunla anlaşabiliyorum, beni dinliyor” diyen Trump, “CAATSA” denilen “Amerika’nın düşmanlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele” listesindeki on iki maddeden beşini alelâcele imzaladı.

“AĞIR YAPTIRIMLAR” TEHDİDİ

Amerikan Başkanı’nın giderayak bu emrivakisi her ne kadar “iktidara ilişik medya”da “en hafif yaptırımlar” olarak lanse edilmeye çalışılsa da dış politika uzmanları, Türkiye’nin savunma sanayii teknolojisiyle kredisinin “yaptırım” kapsamında olduğuna, öncelikle hava, kara ve deniz unsurlarındaki yedek parça temininde savunma sistemine ağır külfetler getireceğine dikkat çekiyorlar.

Yeni dönemde “yaptırımlar”ın daha sert uygulanacağı, hatta “ek yaptırımlar”ın sinyalinin çakıldığını bildiriyorlar. 

En vahimi İran’a dayatılanlarda olduğu gibi uluslar arası finans kuruluşlarından kredi sağlanması ve dolar üzerinden ticaretin engellenmesiyle Türkiye’nin elinin kolunun bağlanabileceğini belirtiyorlar.

Zira sözkonusu CAATSA’da “mali kurumlara ihracat ithalat desteğinin kesilmesi; mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi; Amerikan ve uluslar arası malî kuruluşlarından kredi tedarik edilememesi; ABD Merkez Bankası ile doğrudan alış veriş izni verilmeyip döviz üzerinden işlemlerle ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması” yaptırımları sırada bekliyor.

Bundandır ki yeni Amerikan yönetiminin “yaptırımları güncelleme” ve içeriğini değiştirme yetkisiyle “ağır yaptırımlar paketi” tehdidi sürüyor.

Bu arada, S-400’ler bahanesiyle Pentagon’un önerisiyle F-35 ortaklık projesinden çıkarılmasıyla kalınmıyor; Türkiye’nin 12 milyar dolarlık yatırım yaptığı füzeler de Türkiye’ye verilmiyor.

Keza Zarrap üzerinden “Halkbank dâvâsı”nın yeniden devreye sokulacağı, 9 milyar dolardan 49 milyar dolara varan bir cezanın kesilebileceği, peşinden de Kongre’den geçen “Erdoğan ve ailesinin Amerika’daki ve yurt dışındaki mal varlığının araştırılması” şantajı duruyor.

Aslında Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo’nun pervâsızlıkla “Bu yaptırımlar, ABD’nin CAATSA’yı tamamen uygulayacağının ispatı” twiti vaziyetin vahametini ele veriyor. 

Bu açıdan “ağır yaptırımlar”ın Mart’tan sonraki süreçte dayatılabileceği kaydediliyor.

“KAYBET, KAYBET” OLDUBİTTİSİ…

Düşülen vartada, uluslar arası alanda “ceza yiyen ülke” yaftasıyla Türkiye’nin itibarı zedeleniyor.

Siyasî iktidarın her hata ve fiyaskosuna bir “hikmet” izâfe eden “yandaş medya yorumcuları” bunda da bir “başarı hikâyesi” uydurmaya yeltenseler de, Ankara’nın ufuksuz politikalarıyla savunma sanayine vurulana darbelerle Türkiye tam bir “kaybet kaybet!” oldubittisiyle karşı karşıya.

Türkiye’nin iki buçuk milyar dolar ödediği ve Cumhurbaşkanı’nın geçen Nisan’da kurulacağını kamuoyuna deklâre ettiği S-400’lerin aktif hale getirilmeyip hangarlarda bekletilmesiyle yetinilmiyor, Amerikalılar füzelerin Türkiye dışına çıkarılmasını istiyorlar.

Hûlâsa, stratejiden ve diplomasiden yoksun, eksensiz, vizyonsuz, şahıstan şahsa dış politikayla Türkiye, en haklı olduğu davalarda bile hakkını koruyamıyor. Etkin diplomasiyle problemleri müzâkere yerine, “Ey!” diye meydan okuyan, “heyheyli”, tehevvürlü, öngörüsüz, yaman çelişkili dış politikayla Türkiye’nin başına büyük gaileler açılıyor.

Ve Ankara’dakilerin, tam bir kısırdöngüde dış meseleleri iç politika malzemesi olarak siyasî propaganda ve “dışa da ayar veriyoruz” algısında istismarı Türkiye’ye telâfisi zor zararlar veriyor.

Neticede, “diplomasi hamasetle değil akılla, stratejiyle yürür” diyen AKP hükûmetinin eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Davutoğu’nun tesbitiyle “ABD’nin böyle bir karar açıklayabilmesi, ülkemizde iktidarın yönetim acizliğini ortaya koyuyor.”

İspanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi El Pais’teki makalede “plânlayıcısı Perinçek’tir” denilen AKP’nin “dış politikası”nın akıbeti bu…

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