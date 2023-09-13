"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Uyuşturucu ile mücadele samimiyetsizliği

Cevher İLHAN
13 Eylül 2023, Çarşamba
Türkiye’nin “tek kişilik rejim”le “kusurlu hibrit demokrasiler”den “otoriter rejimler”e düştüğü vartada ülkenin birçok hayati meselesi karambola getiriliyor.

Ülkenin sokakları, yabancı mafyanın ve çetelerin çatıştığı bir alan haline gelmiş. Çöken ekonomide sırf iktidarda kalmak uğruna milyarlarca dolarlık kirli kara paranın ülkeye girmesi hesâbına uyuşturucu baronlarının ülkede yuvalanmasına bile bile müsaade edilmesiyle dünya suç örgütlerinin kafelerde, AVM’lerde birbirleriyle hesaplaştıkları bir arenaya dönüşmüş. Toplumun zehirlenmesine göz yumulmasıyla felâket kat kat katlanmış.

Bundandır ki iktidar mahfillerince “Türkiye’nin dünyada en fazla uyuşturucu ele geçirilen ülkelerin başında geldiği” propagandasıyla acı gerçeğin üstü örtülüyor. 

Oysa Birleşmiş Milletler’in Dünya Uyuşturucu Raporları ile Emniyet’in ve Meclis’in araştırmalarına göre, son yıllarda esrardan kokaine, amfetaminden eroine ve diğer yüksek riskli afyon türlerinin kullanımı ve ticaretiyle Türkiye -tumturaklı söylemlerle ortaya atılan iddiaların aksine- “uyuşturucu-narko ülke” haline ge(tiri)lmiş…

TEHLİKENİN RESMEN İFŞASI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “Türkiye Uyuşturucu Raporu”na göre; ülkeyi kuşatan metamfetamin kullanımı son iki yılda 5.5 kat, buna dair olaylardaki şüpheli sayısı bir yılda yüzde 61.5 artmış. Uyuşturucu kullanımı on yaşına kadar düşmüş.

TÜİK verileriyle, uyuşturucunun yüzde 73.4’ünün lise seviyesi ve altına inmesi, uyuşturucu kullanımının ilkokul sıralarına kadar yaygınlaşması; son on yılda uyuşturucu suçlarında on-on beş katı artışla tam bir suç patlaması yaşanması, yüzde 400 artışla uyuşturucudan tutuklu - hükümlü sayısının katlanması; cezaevine girenlerin sayısının 3.8 kat, tedavi görenlerin yedi kat artması felâketin resmen ikrarı.

İstanbul’da uyuşturucu baronlarının çatışmasında bir polis memurunun vefat etmesi, Sırbistan’da “kırmızı bülten”le aranan, ülkenin en kanlı suç örgütünün lideri ile Azerbaycanlı mafya liderinin katledilmeleri; yine İstanbul’un ortasında AVM’de Gürcü ve İranlı uyuşturucu baronların çatışması; hapisteki Ortadoğu’nun en büyük uyuşturucu baronu serbest bırakılırken, bir lokantada çıkan çatışmada bir garsonun başından vurulması, Antalya’da bir başka mafya liderinin öldürülmesi büyük tehlikeyi ifşa ediyor.

“TRANSİT BÖLGE”DEN “PAZAR ÜLKESİ”NE!

Bu bakımdan uyuşturucu bağımlılığının bulaşıcı bir hastalık gibi hızla yayıldığına, gençlerden, çocuklardan başlayarak toplumun uyuşturucu çetelerinin ağına düştüğüne ve “uyuşturucu baronları paralarıyla birlikte Türkiye’ye gelsinler diye, birden fazla özel kanun dahi çıkarıldığı”na dikkat çeken ana muhalefet lideri, uyuşturucu operasyonundaki silahlı çatışmada vefat eeden polisi hatırlatarak “uyuşturucu baronlarının kirli parasına muhtaç olacak kadar memleketi ekonomik bir soykırıma maruz bırakan siyasi iktidarın sadece kirli paranın değil, sahiplerinin de Türkiye’ye girmesine göz yumması” vahametini nazara veriyor.

Görünen o ki “tek kişilik hükûmet”te iktidardakilerin “uyuşturucu operasyonları” da basit politik propagandadan ibaret. En son önceki İçişleri Bakanı’nın ifadesiyle “Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu”nde tutuklanan bütün sanıkların serbest kalması; ve Amerikalı Rahiple Alman gazetecinin tâlimatla salıverilmesinde olduğu gibi Türkiye’de uyuşturucu kaçakçılığından on yıl hükümlü İsrailli Danny Aweke’nin serbest bırakılması “uyuşturucu ile mücadele” haberlerinin gözboyama olduğunu ortaya çıkarıyor.

Özetle, daha önce “uyuşturucunun transit bölgesi” olarak ilân edilen Türkiye göz göre göre “uyuşturucu pazarı” durumuna düşürülüyor...

Okunma Sayısı: 309
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlaca erişemiyoruz

    İsraf bitsin, eğitime daha çok kaynak ayrılsın

    Fas ve Libya yardım bekliyor

    Maaş zamları iki ayda eridi

    İşsiz sayısı 8,7 milyona yükseldi

    Erdoğan'dan Sisi'ye: Biz sizi bekliyoruz

    MEB: Mülakata devam

    Öğretmenler ucuz işçi olarak görülüyor

    Çaya yüzde 15 bir zam daha

    Türkiye'den Libya'ya destek

    3 Eylül'de indiği mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı tahliye edildi - "Sanki yaşamayacakmışım gibi bir noktaya ulaştım"

    Fas'taki deprem afetinde vefat sayısı 2862'ye yükseldi

    Vicdanlar ne zaman uyanacak?

    'Kim Jong-un Rusya'yı ziyaret edecek'

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu - Bomba taşıyan köpekle terör eylemi girişimi!

    Libya için uluslararası yardım çağrısı

    Libya'daki büyük sel afetinde 2 binden fazla kişi vefat etti

    Öğrenciler barınma kriziyle karşı karşıya

    Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,7 oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15-20 Temmuz’da Yeni Asya
    Osman ZENGİN

    Hem Nurculara, hem Demokratlara yapılan ihtilâl: 12 Eylül
    Ali FERŞADOĞLU

    BOP’u destekleyenler nedamet etmeyecek mi?
    Faruk ÇAKIR

    Hepimizin sorusu soruldu!
    Risale-i Nur'dan

    Ey âlem-i İslâm! Uyan, Kur’ân’a sarıl
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Oylum Dalgıç

    Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadınlar ve çocuklar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarihin kavşağındaki Eskişehir
    Süleyman KÖSMENE

    Âdem (as), enbiyanın da, insanlığın da pederidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.