Uyuşturucu ile mücadele samimiyetsizliği

Türkiye’nin “tek kişilik rejim”le “kusurlu hibrit demokrasiler”den “otoriter rejimler”e düştüğü vartada ülkenin birçok hayati meselesi karambola getiriliyor.

Ülkenin sokakları, yabancı mafyanın ve çetelerin çatıştığı bir alan haline gelmiş. Çöken ekonomide sırf iktidarda kalmak uğruna milyarlarca dolarlık kirli kara paranın ülkeye girmesi hesâbına uyuşturucu baronlarının ülkede yuvalanmasına bile bile müsaade edilmesiyle dünya suç örgütlerinin kafelerde, AVM’lerde birbirleriyle hesaplaştıkları bir arenaya dönüşmüş. Toplumun zehirlenmesine göz yumulmasıyla felâket kat kat katlanmış.

Bundandır ki iktidar mahfillerince “Türkiye’nin dünyada en fazla uyuşturucu ele geçirilen ülkelerin başında geldiği” propagandasıyla acı gerçeğin üstü örtülüyor.

Oysa Birleşmiş Milletler’in Dünya Uyuşturucu Raporları ile Emniyet’in ve Meclis’in araştırmalarına göre, son yıllarda esrardan kokaine, amfetaminden eroine ve diğer yüksek riskli afyon türlerinin kullanımı ve ticaretiyle Türkiye -tumturaklı söylemlerle ortaya atılan iddiaların aksine- “uyuşturucu-narko ülke” haline ge(tiri)lmiş…

TEHLİKENİN RESMEN İFŞASI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “Türkiye Uyuşturucu Raporu”na göre; ülkeyi kuşatan metamfetamin kullanımı son iki yılda 5.5 kat, buna dair olaylardaki şüpheli sayısı bir yılda yüzde 61.5 artmış. Uyuşturucu kullanımı on yaşına kadar düşmüş.

TÜİK verileriyle, uyuşturucunun yüzde 73.4’ünün lise seviyesi ve altına inmesi, uyuşturucu kullanımının ilkokul sıralarına kadar yaygınlaşması; son on yılda uyuşturucu suçlarında on-on beş katı artışla tam bir suç patlaması yaşanması, yüzde 400 artışla uyuşturucudan tutuklu - hükümlü sayısının katlanması; cezaevine girenlerin sayısının 3.8 kat, tedavi görenlerin yedi kat artması felâketin resmen ikrarı.

İstanbul’da uyuşturucu baronlarının çatışmasında bir polis memurunun vefat etmesi, Sırbistan’da “kırmızı bülten”le aranan, ülkenin en kanlı suç örgütünün lideri ile Azerbaycanlı mafya liderinin katledilmeleri; yine İstanbul’un ortasında AVM’de Gürcü ve İranlı uyuşturucu baronların çatışması; hapisteki Ortadoğu’nun en büyük uyuşturucu baronu serbest bırakılırken, bir lokantada çıkan çatışmada bir garsonun başından vurulması, Antalya’da bir başka mafya liderinin öldürülmesi büyük tehlikeyi ifşa ediyor.

“TRANSİT BÖLGE”DEN “PAZAR ÜLKESİ”NE!

Bu bakımdan uyuşturucu bağımlılığının bulaşıcı bir hastalık gibi hızla yayıldığına, gençlerden, çocuklardan başlayarak toplumun uyuşturucu çetelerinin ağına düştüğüne ve “uyuşturucu baronları paralarıyla birlikte Türkiye’ye gelsinler diye, birden fazla özel kanun dahi çıkarıldığı”na dikkat çeken ana muhalefet lideri, uyuşturucu operasyonundaki silahlı çatışmada vefat eeden polisi hatırlatarak “uyuşturucu baronlarının kirli parasına muhtaç olacak kadar memleketi ekonomik bir soykırıma maruz bırakan siyasi iktidarın sadece kirli paranın değil, sahiplerinin de Türkiye’ye girmesine göz yumması” vahametini nazara veriyor.

Görünen o ki “tek kişilik hükûmet”te iktidardakilerin “uyuşturucu operasyonları” da basit politik propagandadan ibaret. En son önceki İçişleri Bakanı’nın ifadesiyle “Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu”nde tutuklanan bütün sanıkların serbest kalması; ve Amerikalı Rahiple Alman gazetecinin tâlimatla salıverilmesinde olduğu gibi Türkiye’de uyuşturucu kaçakçılığından on yıl hükümlü İsrailli Danny Aweke’nin serbest bırakılması “uyuşturucu ile mücadele” haberlerinin gözboyama olduğunu ortaya çıkarıyor.

Özetle, daha önce “uyuşturucunun transit bölgesi” olarak ilân edilen Türkiye göz göre göre “uyuşturucu pazarı” durumuna düşürülüyor...