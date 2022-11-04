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4 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Uyuşturucu tesbitlerine tepki değil, tedbir lazım

Cevher İLHAN
04 Kasım 2022, Cuma
Muhalefetin Türkiye’deki uyuşturucu tehlikesine dikkat çekmesi her defasında “iktidar cephesi”nce basit politik polemiklerle karambole getiriliyor.

Meclis araştırmalarından, Emniyetten, muhalefetten ve kamuoyundan gelen ikazlara kulak vermek, âcil önlemler almak yerine, yine siyasi tehevvürle mukabele ediliyor.

En son ana muhalefet liderinin “Her türlü kara paranın ülkeye girmesine, çocukların zehirlenmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım` dediler ve bu kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye`nin cari açığının finansmanında kullandılar…” sözlerine yine fevkalâde sakil ve ağır tahkirlerle politik tepkiler veriliyor.

 “Türkiye`de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın ‘okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız` palavrasına. Kirli paranın sonucudur bu” uyarısıyla uyuşturucu baronlarına, yoksul mahallelerde uyuşturucunun yaygınlığına dikkat çekilmesine siyasi tepkiler veriliyor.

EMNİYET’İN “2022 NARKOLOG RAPORU”

Oysa Birleşmiş Milletler’in Dünya Uyuşturucu Raporlarına göre esrardan kokaine, amfetaminden eroine ve diğer yüksek riskli afyon türlerine kadar dünyada en fazla uyuşturucu ele geçirilen ülkelerin başında gelmesi Türkiye’yi bir “narko ülke” durumuna düşürmüş.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı’nın raporuna göre, 2022 Narkolog Raporu’nda ülke genelinde 27 bin 779 “bağımlı”, “kullanıcı” ve “gözaltına alınan şüpheli” analiziyle 2021 yılında yapılan operasyonlarda 264 bin 202 kişinin gözaltına alındığı, eroin ve bonzai maddelerinin kullanımının gittikçe fazlalaştığı, uyuşturucu maddeler arasında en tehlikelisi olan metamfetamin maddesi kullanımının yaygınlaştığı, bu sebeple hırsızlık ve yağma suçlarında artış olduğu tesbitleri fecaati haber veriyor.

Keza TÜİK verilerinden hareketle, uyuşturucunun yüzde 73,4’ünün lise seviyesi ve altına indiği, uyuşturucu kullanımının ilkokul sıralarına kadar yaygınlaşıp arttığı, daha da vahimi artık ailelerin de işe karıştığı fecaati “imdat!” işâretleri veriyor.

Yine TÜİK’in rakamlarıyla son on yılda uyuşturucu suçlarında on-on beş katı aşan kat kat artışla tam bir suç patlaması yaşanması, yüzde 400 artışla tutuklu ve hükümlü sayısının katlanması; cezaevine girenlerin sayısının 3.8 kat artması felâketin resmen ikrarı.

“TEDAVİ GÖRENLER YEDİ KAT ARTMIŞ…”

Vakıa şu ki Türkiye’de 2.5 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı resmi raporlarla belgeli. Çocukların uyuşturucu tâcirlerinin elinde “kurye” ve “torbacı” olarak kullanılmasına ve “mafya”nın tuzağına düşmesine dair şikâyetler gün geçtikçe artıyor.

Aslında söz konusu Narkolog Raporu’nda ankete katılan erkeklerin yüzde 95.1’inin en az bir kez uyuşturucu kullandığının ifade edilmesine rağmen yapılan tesbit ve ikazlara tepki gösteren İçişleri Bakanı’nın uyuşturucu ticaretinden mahkum edilenlerin sayısının da arttığını söyleyip “15 Temmuz 2016’da Türkiye’de uyuşturucu satıcılığından içeride yatanların sayısı 35-36 bindi, bu sayı bugün 117 bin. Eroinde Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını gerçekleştirdik. Sadece uyuşturucuda bine yakın organize suç örgütü çökertildi” sözleri, uyuşturucu tehdidinin vahim boyutlara ulaştığını gösteriyor.

Ve Sağlık Bakanlığı verileriyle Avrupa ülkeleri arasında Türkiye’de en başta uyuşturucu kaçakçılığı, ticareti, satışı ve kullanımı ile kötü madde bağımlılığına bağlı olarak tedavi görenlerin sayısının yedi kat katlanması, fecaati tescilliyor.

Bu bakımdan toplumu mânen ve maddeten çürüten, çocukları - gençleri uyuşturucu ve ahlâkî erozyon bataklığına düşüren afete karşı köklü tedbirler alma çağrılarını yine siyasî sâiklerle tartışma konusu yapmak yerine köklü tedbirlerin alması gerekiyor. 

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