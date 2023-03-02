Vahim deprem istifhamları…

Üzerinden yirmi dört gün geçtiği halde hâlâ başta çadır ve konteynır olmak üzere korunma ve barınma ihtiyaçlarında önemli eksikliklerle muallel deprem istifhamları devam ediyor.

45 bini geçtiği bildirilen kimlikleri belirlenen vefatlara, köyde-kırsalda bildirilmeden defnedilenlerle hâlâ enkaz altında kalanların da eklenmesiyle can kaybının daha kadar artacağı bilinmiyor.

İlk kritik üç günde enkaz altındakilerin canlı olarak çıkarılamaması bir yana, üçüncü haftasında hâlâ birçok insan enkaz altında. Vatandaşlar enkazların başında yakınlarının, komşularının naaşlarını bekliyor. Bu yüzden “ilk üç günde toplam kaç enkaza kurtarma amacıyla müdahale edilebildi, AFAD müdahalede neden günlerce, haftalarca gecikti, kurtarma personeli neden gerekli olanın onda, hatta yirmide birinde kaldı ve neden enkaz altında ‘kurtarın!’ çığlıklarıyla yardım isteyen insanlar âdeta ölüme terk edildi?” sorularına doğru dürüst hiçbir cevap verilmemesi tam bir fecaat olarak açığa çıkıyor…

SORULAR ORTADA DURUYOR…

Keza Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca (AFAD) Kahramanmaraş 2019 Ulusal TAMP Tatbikatı adı verilen uygulamada, 7.7’lik depremin merkezi olan Doğu Anadolu Fay Hattı’ndaki Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 9 Ekim 2019 saat 13:22’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelecek 7.5 şiddetindeki bir deprem için 6 Kasım’da“deprem tatbikatı” yapıldığı halde depreme hiçbir ciddi hazıdığırlık yapılmamış.

Kahramanmaraş’ın yanısıra Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa’nın etkileneceğinin açıkça belirtildiği senaryodaki tatbikattan neden hiçbir dersin çıkarılmı, niçin eksikliklerin telafi edilmediği ve deprem bölgesinde hiçbir koordinasyonun sağlanmadığı soruları soruluyor.

Yurtdışından gelen arama-kurtarma ekiplerinin havaalanlarında bekletilmesi, kendilerine çalışma alanı gösterilmemesi, binlerce madencinin hazır olduklarını bildirdikleri halde ancak üçüncü günde deprem bölgesine intikallerine “izin” verilmesi, özellikle muhalefete mensup belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının arama-kurtarma için çalışmalarına ve ilk yardımları ulaştırmalarına “müsaade edilmemesi”, gönderilen yardım TIR’ları ve kamyonlarının şehir girişlerinde ve depolarda AFAD’ca “tâlimat bekliyoruz” diye bekletilmesiyle ilgili istifhamlara hiçbir açıklama getirilmemesi istifhamları da duruyor.

HİÇBİR AÇIKLAMA GETİRİLMİŞ DEĞİL

Bu arada Milli Savunma Bakanı her ne kadar “ilk andan itibaren askerler seferber oldu” dese de, ancak ikinci günün sonunda Mehmetçiğe sahaya in emri verildiği belirtiliyor.

Buna göre, 120 bin askerinin 40 bini Suriye’de ve terörle mücadelede olan Malatya’daki İkinci Orduda 80 bin askerin bulunmasına karşılık deprem bölgesine sadece üç bin beş yüz askerin sevk edilmesine de hâlâ mâkul bir açıklama getirilmiş değil.

Çanakkale ve İstiklâl savaşlarında dahi şehitler kefenlenip toprağa verilirken, deprem bölgesinde mânevî şehit hükmünde vefat eden binlerce insanın kefen bezi bulunmadığı için kefenlenmeden defnedilmesi vahameti, yirmi yıllık AKP iktidarında ve “tek kişilik rejim”de âfete karşı hiçbir ciddi ve yeterli tedbirin alınmadığı vakıasını bir defa daha açığa çıkarıyor.

Ve bütün bunlar, “tek kişilik iktidar”ın depremde çöktüğünün tekrar tescili oluyor…