VAZİYET: İktidarın İsrail “ilgisi”

Meclis’te Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Saadet Partisi - Gelecek Parti grubu adına konuşmasının hemen akabinde geçirdiği kalp kriziyle vefat eden merhum Hasan Batmaz’ın AKP iktidarında Türkiye’nin öteden beri Filistin’de işgalci İsrail’le yaptığı anlaşmalarla verdiği stratejik desteği belgeleriyle tek tek ortaya koyması yine spekülatif tartışmalarla karambola getiriliyor.

Öncelikle Erdoğan’ın daha başta ABD’ye koşup oğlunun okuduğu Harvard Kennedy School’da 5 Şubat 2004’taki konuşmasında “İsrail devletinin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacaktır. Türkiye, ABD’nin Irak’ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir” sözlerini aktaran Batmaz’ın, Cumhurbaşkanı’nın verdiği sözlerle “ABD’nin ve küreselcilerin emperyalist hedeflerini gerçekleştirmesine hiçbir şekilde engel olmayacağız, bilakis her türlü desteği sağlama noktasında iş birliği yapmaya hazırız” mesajını nakletmesi çarpıcı oldu.

Bu kapsamda Hasan Batmaz’ın “siyonizmin, ırkçı emperyalizmin, küreselcilerin dünya hâkimiyetini kurmasını ve tahkimleştirmesini temin eden bir yaklaşımla ABD Dışişleri Eski Bakanı Condoleezza Rice’ın ifadesiyle Orta Doğu’daki 22 ülkenin sınırlarını ve yönetimlerini değiştirmek üzere tasarlanmış siyonist, küreselci bir proje olan Büyük Orta Doğu Projesi’nin yani ‘büyük İsrail projesi’nin eş başkanlığını Yemen ve İtalya başbakanlarıyla beraber kabul ettiğini, akabinde 16 Şubat 2004’te bir televizyon programında ‘Bizim BOP eş başkanı olarak Kuzey Afrika ve iktidarı boyunca BOP’ta görevimiz var” sözlerini sarfettiğini hatırlatması da oldukça ibret vericiydi.

Keza AKP iktidarının, Irak’ı işgale giden altmış beş bin Amerikan askerinin silâh ve mühimmatlarıyla Türkiye topraklarında konuşlanmasına dair 1 Mart 2003 tezkeresinin Meclis’te reddi üzerine bir genelgeyle 60 bin Amerikan askerinin havaalanlarımızı, limanlarımızı ve tesislerimizi kullandırmakla”, özellikle “Amerikan askerlerinin ve subaylarının ülkelerine sağ salim dönmesi için de dua ettiniz, Irak talan edildi, insanlar öldürüldü” sözleriyle “işgale ortak olunduğu”nu anlatması fevkalâde anlamlıydı.

İsrail’in AKP iktidarında İsrail’e büyük bir jestlerle OECD’ye girmesini, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’a alınmasını, NATO faaliyetlerine katılmasına kabulünü ve Erdoğan’ın Başbakan olur olmaz gittiği Amerika’da ADL’den (Amerikan Yahudi Lobisi’nden) Cesaret Ödülü madalyası aldığını ifade eden Batmaz’ın, en son AKP sözcüsünün “İsrail devleti ve halkı Türkiye’nin dostudur” sözleriyle iktidardakilere “İsrail aşkınızı özetliyor” çıkışı dikkati çekti…



TESBİT: “Tarih sussa hakikat susmayacak!”

Hasan Batmaz’ın Meclis kürsüsündeki konuşmasında en çarpıcı ifadelerinden biri de Kudüs’te ve Ankara’da imzaladığı Mavi Marmara davasıyla ilgili 20 milyon karşılığı on vatandaşı katleden İsrailli sorumluların yargılanmasından cayılmasını belirtmesiydi. “Bu ‘20 milyon’ tazminat değil. ‘Ex gratia’ yani lütuf. İsrail’in 20 milyonluk lütfuna maruz oldunuz” diye bunu “İsrail aşkının ve Filistin ihaneti”nin bir belgesi olarak sunmasıydı.

İsrailli katillerin uluslararası yargıda cezalandırılmalarının engellenmesiyle kalınmayıp içeride de İsrail Genelkurmay Başkanıyla diğer suçluların yargılanmasına takipsizlik kararı verilmesiydi.

“Siyonizmin Suriye’ye diz çökertme projesine de yardımcı oldunuz. Bugün Suriyeliler perişan, yüz binlerce insan öldü, milyonlarca insan göçmen oldu Suriye de bölünme aşamasına geldi, ABD bölgeye yerleşti, terör örgütleri Suriye’de cirit atıyor” yakınmasıyla siyasi iktidarın “Libya desteğiyle NATO müdahalesiyle bu ülkeyi istikrarsızlaştırılmasına, kardeş kardeşe kırdırılmasına, kargaşayla Libya’nın petrolleri emperyalistlerce kullanılmasına hizmet edildiğini” teyid edilmesiydi.

Bu açıdan merhum Hasan Bitmez’in Meclis kürsüsünde açıkça belirttiği “Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak / Hâlbuki biz sussak tarih susmayacak / Tarih sussa hakikat susmayacak / Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak / Hâlbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız / Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız / Tarihin azabından kurtulsanız Allah’ın gazabından kurtulamayacaksınız” sözleri anlamını buldu...