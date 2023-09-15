Ve “dış politika” savrulmaları

Ankara’nın Rusya-Ukrayna ile tenâkuzlu ilişkileri bir yana, Libya’dan Afganistan’a, Irak’tan “Suriye politikası”na küresel emperyal güçlerin “hegemonya-çıkar projleri” eksenindeki “pazarlıklı dış politika” hep kaybettiriyor.

Yine söylemlerle eylemler birbirinin tam tersi. “Siyasette lâfız mânânın zıddıdır” hakikati bir defa daha tecelli ediyor. Ve tumturaklı nutuklarla iddiaların aksine “İsrail’in güvenliği” hesâbına Suriye’nin iftiraklarla bölünüp parçalanması tefrikası her haliyle sırıtıyor.

“SURİYE POLİTİKASI” AKAMETİ

Vahim olan, Ankara’nın AKP iktidarında özellikle “tek kişilik hükûmet”te “Şam yönetiminin devrilmesi”ne saplanıp, ecnebilerin müdahale politikalarına gelmesi.

Davos’ta “one minute” çıkışının ardından İsrail Cumhurbaşkanı’nın Ankara’ya davet edilip Türkiye tarihinde ilk kez Meclis’te konuşturulup alkışlatılması; her fırsatta tekrarlanan “zâlim haydut terör devleti” tepkisiyle “kuru kınamalar”ın akabinde “Ankara’nın onayı”yla İsrail’in OECD’ye ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna alınmasında açığa çıktığı gibi.

Ya da tarımdan tohumculuğa, enerjiden turizme geniş kapsamlı ekonomik mutâbakatlarla İsrail’le ticaret hacminin geliştirilmesinde, savunma sanayii-askeri işbirliklerinin ilerletilmesinde, Türk bayraklı sivil yardım gemisi Mavi Marmara’ya baskınla on Türk vatandaşını katleden İsrail askerleriyle sorumlulara Türkiye mahkemelerinde ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde açılan bütün davalardan resmen cayılmasında görüldüğü gibi.

Aslında AKP iktidarının ilk dış politika kırılması, Irak’ı işgale gidecek 65 bin Amerikan askerinin silâhlarıyla Türkiye topraklarında konuşlanması peşin vaadiyle Amerikan savaş gemilerinin Akdeniz’de cirit attığı, İskenderun’dan Nusaybin’e askeri üsler için arazilerin ve binaların tahsis edildiği “1 Mart 2003 tezkeresi”yle başladı.

Ve Suriye krizinde en son Soçi zirvesi sonrası Ankara’nın “Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini” esas alan “Astana mutâbakatı yol haritası” gereği Şam’ın koştuğu “bütün hârici güçler gibi Türk askerinin de Suriye’den çekilmesi” ile İdlib’de “terörle mücadele” perdesinde ecnebilerin “vekâlet savaşı”nda maşa olarak kullandıkları “El Kaide’den kopma IŞİD’den El Nusra ve HTŞ’ye bütün radikal gruplara ve terör örgütlerine Ankara’nın desteğini çekmesi” şartlarına bizzat Cumhurbaşkanı’nın “uymayacağı” resti Suriye’de çözümü peşinen akamete uğratıyor…

“ECNEBİ PROJELERİ”NE TEŞNE…

Daha da vahimi, ABD’nin “Suriye’nin bölünüp parçalanması plânı”yla baştan beri 50 bini aşkın TIR dolusu ağır silâh ve mühimmatla silâhlandırarak palazlandırıp ülkenin kuzeyinde “ordu” ve “devletçik” kurdurmaya çalıştığı, silâhlı eğitim verdiği terör örgütü YPG/PYD ile 15-17 Ağustos’ta Suriye’nin kuzeyinde Kamışlı’daki ortak silâhlı tatbikata seyirci kalması, dahası “Türkiye’nin de katıldığı” haberlerinin hâlâ “tekzip” edilmemesi.

Bu arada İngiliz Bakan’ca açıklanan, ancak içte hâlâ gizlenen “düzensiz göçle mücadele” perdesinde -“maddi destek” diye yine yüksek faizle borç para karşılığı Türkiye’nin “Batı’nın sığınmacı deposu” yapılması uğruna -Irak işgalinde olduğu gibi- Suriye sınırının korunmasının “ABD’nin işgal ve savaş müttefiki” İngiltere’ye ihale edilmesi.

Hâsılı, küresel emperyal güçlerin işgal ve sömürü projelerine teşne neticesiz “dış politika” savrulmalarıyla ecnebilerin BOP ve türevi “tefrika projeleri”ne geliniyor. En çarpıcısı da bu hal, “yerli-milli çok yönlü denge politikası” ve “strateji” olarak propaganda ediliyor.