Ve “Gazze’yi de İsrailleştirme planı”

Otuz dört gündür abluka ve ambargo altındaki Gazze Şeridi’nin savaş uçaklarınca bombalanmasının maksadının bölgeyi “insansızlaştırmak ve Yahudileştirmek” olduğu ortada.

En son İsrail’in vahşet saldırılarının başında “bir Yahudi olarak Gazze’ye geldim” diyen Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in 6 Kasım’da Ankara’da Dışişleri Bakanı Fidan’la iki buçuk saatlik görüşmede “Gazze’den sivillerin tahliyesini konuştukları” açıklaması, daha baştan bölgeye iki uçak gemisi gönderen ABD’nin Gazze’nin boşaltılıp “İsrailleştirilmesi” projesine tam desteğinin ifşası.

Ve her saat beşi çocuk on beş sivilin öldürüldüğü, BM Genel Sekreteri’nin ifadesiyle “çocuk mezarlığı”na dönen Gazze’ye daha saldırıların ikinci haftasında İkinci Dünya Savaşı’nda Hiroşima ve Nagazaki atılan 12 bin tondan fazla bomba gücü kadar bombardımanın maksadının su yüzüne çıkarıyor.

“Plân”, 7 Ekim’den bu yana yarısı bebek ve çocuk, üç bini kadın, on bini geçen sivilin katledildiği, 27 bin sivilin yaralandığı Gazze’de iki buçuk milyon Gazzeli’yi öldüremeyeceklerine göre, önce Gazze’yi ikiye bölüp kara harekâtıyla kuşatarak kuzeyi boşaltmak.

Doğrudan sivil yerleşim birimlerinin hedef alındığı, evlere, hastanelere, sağlık kuruluşlarına, okullara, mabedlere, mülteci kamplarına yüzlerce saldırının yapıldığı, bombalanan 192 camiden 56’sının yıkıldığı, yüzde 77’sinin harabeye çevrildiği Gazze’de halkın yüzde 70’inin evlerini terk etmesi, İsrail’in kısa süreliğine açtığı koridorla çoğu çocuk, kadın ve yaşlı binlerce Filistinlinin ellerinde beyaz bayraklarla telâş içinde Gazze’nin kuzeyinden güneye geçmeleri bunun göstergesi.

Ancak, bir ayı aşkındır kesintisiz devam eden bombardımanda katledilen Filistinlilerin yüzde 49’unun İsrail’in “güvenli bölge” gösterdiği Gazze Şeridi’nin güney bölgelerinden olması, nihai hedefin Gazze’nin Filistinlilerden temizlenmesi olduğunu ele veriyor.

Bundandır ki “Soykırım plânı”nın ileri aşamalarında Gazze’den sürülen milyonlarca Filistinlinin Türkiye, Mısır, BAE gibi ülkelerle Batı Şeria’ya sürüleceği medyaya sızdırılıyor.

ANKARA, “SİYONİST KUMPAS”A KARŞI ÇIKMALI…

Belli ki kamuoyunun tepkisini daha fazla çekmemek için Fidan’la görüşme sonrası ortak basın toplantısı yapmayan Bilinken, başta Türkiye ve bölge ülkelerine yeni bir “sığınmacı taksimi” peşinde. Daha şimdiden “ilk etapta yüz elli bin Gazzeli’nin gönderilmesiyle Türkiye’nin yeni bir sığınmacı akınıyla karşı karşıya bırakılacağı”nın sinyalleri çakılıyor.

Keza Netanyahu’nun “Savaş sona erse bile İsrail askeri Gazze’den çekilmeyecek, uzun süre işgale devam edecek” sözleri bu menhus maksadın deşifresi oluyor.

Vahim olan, “tek kişilik hükûmet”te Ankara’nın Gazzelileri Gazze’den çıkarıp bir daha dönemeyecekleri, Filistin’i topyekûn ifna eden, Gazze’nin Filistinlilere ait olduğu iddiasını tamamen ortadan kaldıran “kumpas”a gelmesi.

Ankara’dakilerin, İsrail zulmünü ve soykırımını dudurmak yerine, “çözüm” olarak yine işgalci emperyal ecnebilerin plânı”na göre “sivilleri bölgeden çıkarma projesi”nde yer alması.

Ankara, Türkiye’yi ABD’nin baş hamiliğini yaptığı İsrail’in “Gazze’yi boşaltıp İsrailleştirme kanlı operasyonu”nun bir parçası yapacak bir “siyonist işgal plânı”da kesinlikle yer almamalı.