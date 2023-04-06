Yalanlı “propaganda-i siyaset”

İktidar mihrakları, seçim öncesi “iktidara iliştirilmiş yandaş meddah medya kanalları”yla “nasılsa kananlar var” diye “din nâmına siyaset”e devam ediyor.

“Tek kişilik otoriter sistem”de “istibdadını ibka (sürdürmek) için” dini değerler tepe tepe kullanılıyor. Seçmeni bloke etmek hesâbıyla sürekli toplumun dini hassasiyetleri tahrik ediliyor. Dini semboller, iftiralı asparagaslarla siyasi rant devşirme aracı haline getirilmiş, hoyratça istimal ediliyor.

Ki AKP iktidarında din ve mukaddesler, hep iktidar hırsına kurban edildi. Siyasi arena haline getirilen camilerde “seçim konuşmaları” yapılarak partili adaylara duâ edildi.

RAKİPLERİNE “DİN ALEYHTARLIĞI” İFTİRASI

Mesela, camiye gidişte din adamlarınca övgülerle anons edilen Erdoğan için cami avlularında “Tayyibim” başlıklı ilâhi broşürü dağıtıldı. İktidar partisi milletvekillerince “Erdoğan için her gün iki rekât şükür namazı kılmamız gerekir” sözü sarfedildi. “İslâmî kaideye göre Erdoğan’a oy vermek İslâmın gereğidir”, “Ona dokunmak bile ibadettir” gibi dini açıdan fevkalâde mahzurlu garip lâflar edildi.

“Hadis-i şerif var, referandumda ‘hayır’ oyu verecekler ‘şeytan’ ve ‘haçlı zihniyetinden” isnadları savruldu. “AKP’nin seçim kazanması göklerden inen bir karardır” türü çarpıklıklar sergilendi. “AKP’ye oy vermeyeni Allah çarpar!” tehditleri savruldu. Bir bakan, “Vereceğiniz destek yarın ruz-i mahşerde berat belgelerinizden biri olacak” dedi. “Din tekelciliği”yle meydanlarda “teravih mitingleri” düzenlendi. İftarlar siyasi propaganda şovuna dönüştürüldü.

“Âyetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin” (Bakara Suresi,41), “Allah’ın âyetlerini ucuz bir fiyatla satarlar” (Mâide Sûresi, 44) meâlindeki âyetlerin rağmına, dünya malı, dünyevî makam-mevki ve ihaleleri kapma uğruna dinî değerler partizanca harcandı, harcanıyor. “Selâm veren kimseye, dünya hayatının geçici çıkarına göz dikerek, ‘sen mü’min değilsin” demeyin’!” (Nisa Sûresi, 94) âyetinin hükmü çiğnendi.

FİYASKOLARI SECCEDEYLE ÖRTME…

Dövizin yükselip TL’nin dibe vurmasına karşı Cumhurbaşkanı meydan meydan gezip “Onların doları varsa bizim de Allah’mız var!” fasit kıyaslamasında bulundu. Sebep oldukları ekonomik yıkımın sorumluluğu “fiyatları Allah belirliyor” diye fevkalâde sakil ve illetli uydurmalarla karambole getirilmeye kalkışıldı.

Deprem âfetinde tedbir yerine arama-kurtarmada günlerce enkaz altındakilere ulaşamama, yardım ve barınmadaki başarısızlık felâketi “kader plânı” diye gözardı edilmeye çalışıldı. Tedbirsizlik sonucu her defasında yüzlerce madencinin can vermesine “fıtrat” denilerek mesuliyetten kaçınıldı.

Şimdi de millet irâdesi temsilcisi Meclis’in devre dışı bırakıldığı “otoriter ucûbe sistem”de gerçekte yüzde 300’leri aşan dünyanın beşinci yüksek enflasyonu ve Türkiye’nin gerçek gündemi seccade örtüsüyle örtülmek isteniyor.

Çatışmadan beslenen siyasi istibdat, “yalana fazla revaç veren (geçerli kılan) propaganda-i siyâset” vartasında çırpınıyor.

Ve çırpındıkça daha da batıyor…